В Узбекистане гробят старейшую метео-станцию

01:07 05.07.2019 Старейшая метеостанция Узбекистана - под угрозой



Сотрудники старейшей метеостанции Узбекистана призвали прекратить строительные работы в пределах охранной зоны объекта, которые искажают метеорологические показания. Инвестор строящегося парка астрономии и аэронавтики предложил переместить метеостанцию.



В рамках проекта создания парка "Астрономии и аэронавтики" в Юнусабадском районе Ташкента ведутся строительные работы вокруг метеостанции "Ташкент-Обсерватория". Сотрудники старейшей метеостанции страны призвали прекратить работы и пересмотреть проект. Корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов поговорил со специалистами и инвестором проекта.









История метеостанции



Метеостанция "Ташкент-Обсерватория".



Метеостанция "Ташкент-Обсерватория" была открыта в декабре 1867 года и является первой метеостанцией на территории современного Узбекистана. Объект имеет более чем 150-летний ряд метеорологических наблюдений и входит в состав Всемирной метеорологической организации (ВМО), а также в перечень метеостанций международного обмена метеорологической информацией.



Метеостанция имеет статус фоновой станции по наблюдению за изменениями климата на глобальном уровне и является единственной метеостанцией обсерваторского типа, имеющаяся в Узгидромете, и старейшей в Центральной Азии.



Всего в Узбекистане три реперных (опорных) метеостанций - в Ташкенте, Фергане и Намангане (все имеют сертификат ВМО о 100-летнем ряде метеорологических наблюдений).



За весь период существования метеостанция ни разу не переносилась, что дает возможность оценить влияние города на изменение климатических характеристик. За это достижение ВМО включила ее в список метеостанций мира, имеющих более чем 100-летний период наблюдений.



Причем тут парк "Астрономии и аэронавтики"?



Школа-интернат имени Мирзо Улугбека находится недалеко от метеостанции.



14 сентября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О создании государственной специализированной общеобразовательной школы-интерната имени Мирзо Улугбека и парка „Астрономии и аэронавтики"".



Парк "Астрономии и аэронавтики" и Планетарий, как и школа-интернат, должны разместиться на территории включающей Астрономический институт, Ташкентскую сейсмологическую станцию и Центр гидрометеорологической службы. Документом был запланирован капитальный ремонт главного и исторического зданий института, павильонов телескопов, представляющих культурно-историческую ценность, а также размещение макетов самолетов, находящиеся в ведении Министерства обороны, авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" и Ташкентского механического завода (бывшее ГАО "ТАПОиЧ").



Что произошло с метеостанцией?



25 июня инженер первой категории метеостанции Зоя Коротчук сообщила "Газете.uz", что строители при разработке грунта обесточили станцию, когда экскаватор ковшом оборвал линию электропередачи.



Зоя Коротчук вместе с начальником метеостанции Светланой Сидоровой показали корреспонденту "Газеты.uz" территорию, где ведутся работы в связи со строительством парка "Астрономии и аэронавтики".



По их словам, первые сносы произошли еще в конце 2017 года. Для расчистки территории под школу-интернат имени Мирзо Улугбека были снесены склады, здание с учебной метеостанцией Узгидромета и бассейнами для поверки гидрологических приборов.



После ухода бывшего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова и назначения нового главы администрации в конце апреля 2018 года работы были приостановлены. В начале текущего года строительная компания Contact Inform Group начала вертикальную планировку площади (преобразование рельефа местности).



Зоя Коротчук отметила, что с 4 июня строительные работы начали подбираться к метеостанции.



"Здесь везде была зелень, деревья, - сообщила она, указывая на пустынную территорию слева от станции. - Они все здесь снесли и обесточили нашу станцию. Наши электрики кинули сюда „времянку". Их предупредили, что здесь рыть нельзя, а они все оборвали. Они все деревья выкорчевали".



Показывая пустырь, на котором густой завесой поднимаются частицы песка и строительного мусора, Зоя Коротчук отметила: "Это была экологически чистая зона". "Вся эта пыль идет на наши наблюдения, искажает данные", - добавила Светлана Сидорова.



Охранная зона



Сотрудники метеостанции подчеркнули, что постановлением Совета министров СССР от 6 января 1983 года был утвержден Порядок выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических станций. Согласно этому документу, вокруг гидрометеорологических станций любых видов установлены охранные зоны в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории этих станций на 200 м во все стороны.



Стандарты и правила с тех пор не обновлялись. В охранных зонах гидрометеорологических станций запрещается:



возводить любые здания и сооружения;

сооружать оросительные и осушительные системы;

производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов.



Светлана Сидорова рассказала, что инвестор планирует с одной стороны от метеостанции построить парковку, а с другой - оросительную зону, что сильно повлияет на метеорологические показания.



"Естественно, все показатели будут меняться. Здесь нельзя ни асфальт, ни оросительную зону. Асфальт будет нагреваться - вместо 40 градусов будет показывать 55. А в случае с оросительной зоной будет высокая влажность. Это неестественная среда, это будет нарушать работу станции", - заявила она.



Искаженные данные для президента



Наблюдатель Антонина Максимова изучает показания.



Корреспондент "Газеты.uz" посетил пункт обработки данных, расположенный на шестом этаже здания Научно-исследовательского гидрометеорологического института (НИГМИ) при Узгидромете. Объект планировали отремонтировать в рамках строительства парка.



"Прошло два года, ремонт так и не начали. Лифт не работает. Наблюдатели вынуждены каждые три часа, если не ежечасно, спускаться с шестого на первый этаж и идти на площадку, а потом обратно. Просто наплевательское отношение", - делится Зоя Коротчук.



Светлана Сидорова отметила, что метеостанция "Ташкент-Обсерватория" - это единственная реперная станция обсерваторского типа в Ташкенте и Узбекистане. "Больше таких станций нет, только посты", - сказала начальник станции.



Зоя Коротчук показала толстую папку с документами и письмами, которую она носила с собой с момента встречи с корреспондентом.



"Наши данные очень важны. Мы предоставляем их для сельского хозяйства, правоохранительных органов, синоптикам, Всемирной метеорологической организации, сфере здравоохранения. Нет такой отрасли, которая бы не пользовалась нашими данными. Начиная с того, что надо сеять аграрникам, мы мерим температуру и на глубине - от 3,2 до 10 см", - пояснила она.



На метеостанции работают восемь человек. Наблюдение ведется каждые три часа - и днем, и ночью.



"Если вдруг ежечаски, иногда бывают получаски, нужно обязательно давать температуру, влажность, давление, облачность - все метеорологические параметры - в определенные часы", - объяснила Светлана Сидорова.



"Обычно когда Шавкат Мирзиеев выезжает куда-то, полеты, то ведутся учащенные [наблюдения]. Мы основная климатическая станция в Ташкенте, есть оперативные посты, но они не несут такого режимного характеры", - сообщила Зоя Коротчук.



Сотрудники подтвердили, что в связи с проводимыми строительными работами вокруг станции до президента может дойти искаженная метеоинформация.



"Во-первых, ухудшается видимость, когда поднимается такая пыль. Во-вторых, у нас батист (ткань в приборах измерения влажности - ред.) загрязняется, влажность тоже меняется", - признали они. (Специалисты метеостанции с 1 июля была вынуждены отключить приборы, наблюдающие за загрязнением природной среды, так как они практически перестали работать - ред.)



Предложение переноса метеостанции



Согласно представленным письмам, протоколом выездного заседания Кабинета Министров от 11 июля 2018 года было поручено внести предложения по переносу метеоплощадки метеостанции "Ташкент-Обсерватория".



Но перенос станции и метеоплощадки может нанести ущерб международному престижу и понизить оценку качества и достоверности деятельности национальной гидрометеорологической службы.



В письме и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Турсинхана Худайбергенов премьер-министру Абдулле Арипову отмечалось, что необходимо рассмотреть возможность сохранения местоположения метеоплощадки станции "Ташкент-Обсерватория" и использования ее в качестве действующего исторического объекта в парке "Астрономии и аэронавтики" путем организации экскурсий, размещения информационных стендов, табличек с многолетний историей станции, с описанием приборов и проводимых измерений и наблюдений на станции.



В других письмах Академия наук сообщала, что считает целесообразным сохранение местоположения станции, при этом хокимият Ташкента не возражал сохранить объект.



Сотрудники уверены, что метеостанцию трогать не будут, но инвестор в беседе с "Газетой.uz" отметил, что вариант переноса все же рассматривается.



Инвестор



Заместитель генерального директора Contact Inform Group Сергей Югай рассказал, что предложение построить парк "Астрономии и аэронавтики" поступило их компании от правительства.



По его словам, после поручения президента им долго пришлось ждать решения, которое вышло в конце 2017 года.



"Было выдвинуто предложение со стороны правительства сделать проект строительства парка инвестиционным… Мы рассмотрели этот вопрос. Мы сказали, что сможем привлечь инвесторов в эту программу. В принципе, были проведены предварительные переговоры с петербургской компанией „Петролюкс". Затем эта компания участвовала в первом региональном узбекско-российском форуме. Они вошли как инвестиционная компания, которая будет вкладываться в этот проект. На сегодняшний день с компанией подписаны меморандумы, мы в стадии разработки проекта", - отметил он.



Как сообщил инвестор, рядом с метеостанцией пока строительные работы не ведутся - только вертикальная планировка.



"На территории метеостанции рядом с телескопом находилось старое разваленное здание с еще одним телескопом. Раньше за метеостанцией был овраг. Здесь была скотобойня. Мы ее демонтировали, территорию выровняли. Грунт, который образовался, мы [в овраг] засыпали. Здесь фактически не было деревьев. Сама метеостанция подразумевает в радиусе 150 метров отсутствие какой-либо зелени. Там стоят датчики температуры", - сказал он.



Сергей Югай признал, что строители оборвали кабель, но это произошло из-за отсутствия данных о линии электропередачи в документах территории.



"Вопрос не в том, что это охранная зона или нет. Мы им сделали предложение перенести телескоп за счет средств инвестора. Мы установили ограждение. Мы говорили с Узгидрометом. У нас два варианта развития событий. Аппаратура, которую возможно перенести (закупить новые датчики в пределах разумного), перенести сюда. Если что-то из аппаратуры невозможно будет перенести, например, если она завязана на какой-то единой системе, мы используем эту аппаратуру в качестве экспоната", - рассказал представитель Contact Inform Group.



Инвестор настаивает на переносе. "Потому что это парк, прогулочная зона, озеленение. Мы в прошлом году были готовы. Но нам до сих пор не было понятно, как быть [с аппаратурой]. Если я не ошибаюсь, в конце прошлого года во время обхода Абдулла Арипов поднял вопрос о переносе станции, если инвестор готов модернизировать станцию, сделать нормальные условия", - отметил Сергей Югай.



Компенсация за перенос станции



Замгендиректора компании утверждает, что часть аппаратуры, которую невозможно перенести, будет компенсирована.



Начальник метеостанции Светлана Сидорова отмечала, что местоположение метеостанции привязано к определенным географическим координатам уже более 100 лет, в связи с чем вопрос о переносе вообще не должен рассматриваться.



Сергей Югай заявил, что инвесторы готовы понести затраты по внесению изменений в координаты.



"Это не так сложно делается. Аппаратура, которую они используют, доисторическая. Закапывается штырь на глубину 12 метров, ставится обыкновенный термометр вниз и наверх. Разницу температуры они вручную забивают в компьютер. Мы предложили закупить и установить российские или другие импортные датчики теплоотдачи. Невозможно будет перенести датчик, который связан со спутниковой системой. Он не измеряет влажность или температуру. Руководство примет какое-нибудь решение. Если не будет других вариантов, мы не сможем что-либо сделать. Поставим забор, наведем какую-нибудь красоту. Не более", - объяснил инвестор.



Говоря о размещении автомобильной парковки и оросительной системы вблизи метеостанцией, предприниматель отметил, что генеральный план проекта еще на стадии утверждения.



"Мы думаем установить здесь (на месте оврага) амфитеатр. Охранная зона метеостанции будет сохранена. Если мы перенесем датчики, мы сможем положить на этом месте асфальт. Тогда температура асфальта не будет влиять на показания".



Сергей Югай объяснил, что сложно избежать пыли во время вертикальной планировки.



"Машины закрываются тентами, когда выезжают в город, чтобы его не засорять. Мы работаем на внутриплощадочной строительной территории. Если мы сейчас начнем делать увлажнение, у нас вся техника сядет. Там насыпные грунты. Где-то мы стараемся сильно не пылить. Но любая машина поднимает пыль. Каждый раз бегать с водой мы тоже не можем. В принципе на сегодняшний день мы закончили 90% вертикальной планировки", - отметил он.



По словам инвестора, судьбу метеостанции будет решать Узгидромет.



"В первую очередь, это будет решать Узгидромет, потому что им нужны более точные данные. Нам нужно сделать для людей условия, чтобы люди не ходили по пыли. Там надо делать полив. У нас в проекте предусмотрены скважины, оросительная система. У них есть выбор: работать в таких условиях или перенести с соблюдением всех норм. Это не категорично. Но если идти по их требованиям о 150 метрах, у них до канала 100 метров не выйдет. А они говорят о воде, влажности. У них там канал протекает. И частный дом есть рядом, там полив. Я думаю, лучше там будет благоустроенная территория, чем железобетонные скотобойни", - заявил он.



Подробнее о проекте парка "Астраномии и аэронавтики" - в следующем материалы "Газеты.uz".



Шухрат Латипов Источник - Газета.uz

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