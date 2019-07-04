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США научили союзников плохому. Японо-корейская торговая война началась с высоких технологий, - М.Коростиков
06:46 05.07.2019

Вчера маленькая японо-корейская торговая война официально перешла из вербальной стадии в реальную: Токио ввел разрешительный режим поставки в Южную Корею важнейших компонентов сотовых телефонов. Эта мера стала ответом администрации премьера Синдзо Абэ на многолетние попытки Сеула взыскать с японских компаний компенсации за использование рабского корейского труда во Вторую мировую войну. По мнению Токио, все вопросы были решены в 1965 году, и постоянное обращение Сеула к этой теме выводит Южную Корею из числа добросовестных партнеров Японии.
Вчера вступили в силу ограничения на поставку в Южную Корею фоторезисторов, фтороводорода и фторированного полиимида, необходимых при производстве мобильных телефонов. Их экспорт не запрещен, но теперь каждый контракт на их поставку должен получать специальное разрешение, выдача которого может занять до 90 дней. "Решение Японии ужесточить экспорт высокотехнологичных материалов в Южную Корею - нарушение правил Всемирной торговой организации,- заявил секретарь президента Южной Кореи Юн До Хан.- Чхонвадэ (администрация президента.- "Ъ") примет дипломатические меры в ответ на шаги Японии, включая подачу жалобы в ВТО".

Истоки конфликта уходят корнями в события первой половины XX века. В прошлом году Верховный суд Южной Кореи вынес решение, согласно которому японские компании, на заводах которых в 1910–1945 годах использовался принудительный труд жителей Кореи, обязаны выплатить материальные компенсации. Япония в жесткой форме претензии отвергла, заявив, что уже выплатила все компенсации в 1965 году, после подписания договора о нормализации отношений между двумя странами. Тогда японское правительство выделило $800 млн ($6,4 млрд в пересчете на сегодняшние доллары) в качестве займов и компенсаций корейцам-жертвам войны.

После того как вопрос урегулировать не удалось, 1 июля Министерство промышленности и торговли Японии (МПТЯ) объявило, что с 4 июля переходит на разрешительный режим продажи компонентов, так как "отношения доверия между двумя странами существенно подорваны". При этом, чтобы действительно не попасть под запреты ВТО, официально Токио объявил, что изменения связаны с "соображениями безопасности". Также МПТЯ заявило, что начинает вывод Южной Кореи из так называемого белого списка стран, к которым применяются минимальные экспортные ограничения.

Администрация президента Южной Кореи уже сообщила, что проводит экстренные консультации с представителями крупнейших корейских компаний, включая LG, Samsung и SK Hynix, крупнейших мировых производителей компьютерной памяти DRAM (70% мирового производства) и NAND (40%). Компании могут столкнуться с серьезными проблемами: до 90% фоторезисторов и фтороводорода во всем мире родом из Японии. По данным корейской газеты The Korea Times, корейские предприятия имеют примерно двухмесячные запасы необходимых компонентов и уже активно заняты поисками замены и созданием собственных производственных мощностей. Указанные меры, как ожидается, ударят и по японским компаниям, например, Fujifilm и Shin-Etsu Chemical, но в меньшей степени, чем по корейским.

17 тыс. подписей за первые дни набрала петиция, призывающая корейцев бойкотировать японские товары. В случае ее массовой поддержки удар будет чувствительным: Япония - вторая по объему экспорта в Южную Корею страна после Китая. Сеул и Токио объединяет не только экономика, но и политика: обе страны - ключевые союзники США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Это, впрочем, не помогает улучшить двусторонние отношения, которые последние десятилетия остаются отравлены вопросом послевоенных компенсаций. После прошлогоднего октябрьского решения Верховного суда Южной Кореи, постановившего японским компаниям выплатить деньги корейцам, тысячи людей потребовали от Сеула предпринять решительные действия для истребования компенсаций за 1910–1945 годы. Япония, в свою очередь, потребовала создания трехсторонней арбитражной комиссии для разрешения спора и обвинила Сеул в нарушении соглашения 1965 года, по которому все претензии должны были быть сняты. Предложение принято не было.

Нынешнее обострение не принесет ни прибыли, ни удовлетворения ни одной из сторон, полагает эксперт южнокорейского ASAN Institute for Policy Studies Го Мен Хен. "Нынешнее корейское правительство слишком активно использует в своих целях антияпонские настроения, но это - последнее поколение, с которым это может сработать,- заметил в беседе с "Ъ" эксперт.- Молодые люди не помнят ни войны, ни оккупации и нормально относятся к японцам".

Михаил Коростиков
Газета "Коммерсантъ" №116 от 05.07.2019, стр. 5

Источник - kommersant.ru
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