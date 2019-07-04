Лучшие годы... Экс-премьер Монголии Баяр написал книгу о своем пребывании в СИЗО

06:51 05.07.2019

Экс-премьер Монголии С.Баяр (занимал пост главы Кабинета министров страны в 2007-2009 гг.) издал книгу, основанную на своих заметках о пребывании в СИЗО, передает Mongolnow.

Напомним, что 10 апреля 2018 года Управлением по борьбе с коррупцией С.Баяра привлекли в качестве обвиняемого в деле, связанном с Дубайским договором или Инвестиционным договором по Оюутолгою, арестовали на 60 суток и освободили 8 июня 2018 года.



Презентацию своей книги С.Баяр проведет завтра. Книга напечатана в издательстве известного монгольского публициста Баабара.

Интерес монгольских читателей к новой книге экс-премьера вызывает то, что С.Баяр описал деятельность правоохранительных органов с точки зрения правоведа.