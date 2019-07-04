Эрдоган получит от РФ первый дивизион С-400 уже в июле

06:58 05.07.2019

Анкара требует от США поставить уже оплаченные самолеты F-35, иначе "это грабеж"



Анкара не приняла ультиматум Вашингтона и планирует развернуть первый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 на турецкой военной базе Mюртед в текущем месяце. Также определены места базирования других дивизионов данного ЗРК. Возникший на данной почве конфликт между союзниками по НАТО – Турцией и США – может затянуться надолго и привести к более жесткому противостоянию.



Турецкая военная авиабаза Мюртед (четвертая по значению, расположена в районе Анкары), несмотря на жесткое противодействие США, готовится к развертыванию первого зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", который по плану должен быть доставлен из РФ в июле. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet. Турция готовит и другие объекты для развертывания дивизионов ЗРК. Личный состав турецких подразделений ПВО, предназначенный для работы с С-400, был направлен для обучения в Россию еще в мае.



Решение о развертывании первого дивизиона С-400 на базе Мюртед было выбрано с учетом географического положения и наличия на ее территории необходимой инфраструктуры. Руководство страны не приняло во внимание даже печальное недавнее прошлое этой базы: ранее она называлась Акинджи, ее гарнизон, поддержавший в 2016 году военный переворот, был расформирован, технику и вооружение распределили по другим объектам, а саму базу переименовали в Mюртед (в переводе с турецкого – отступник). Ранее турецкое командование планировало развертывание С-400 в прибрежной зоне на юге страны, чтобы прикрыть воздушное пространство над восточной частью Средиземного моря. Но под давлением США решение было изменено.



Известно, что Пентагон жестко высказывается против приобретения Турцией С-400, американцы указывают на опасность, которую представляет данный комплекс для системы управления самолетов F-35, и несовместимость ЗРК с архитектурой объединенного поля ПВО/ПРО НАТО. Анкаре была названа дата – 31 июля – как крайний срок для выбора между участием в американской программе Joint Strike Fighter F-35 (совместного боевого использования, включая участие в производстве истребителя-бомбардировщика пятого поколения) или закупкой российских "Триумфов". Турецкое руководство, несмотря на угрозу санкций со стороны Вашингтона (в соответствии с актом, принятым Конгрессом США, – Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), проявило самостоятельную политическую волю.



Для того чтобы хоть как-то успокоить своего союзника по Североатлантическому блоку, Анкара все же предложила план Peace Deployment ("Мирное развертывание"), согласно которому комплексы С-400 будут приводиться в боевое состояние только в случае реальной угрозы. Более того, со стороны турецких властей дано твердое заверение, что данные ЗРК не будут подключены к системе ПВО/ПРО НАТО.



Эксперты считают, что Вашингтон ни в коем случае не смирится с выбором Анкары и давление на турецкое руководство, в том числе и санкционное, будет только усиливаться. Старший военный аналитик

геополитической и разведывательной платформы Stratfor Омар Ламрани полагает, что "покупка и развертывание С-400 Турцией, безусловно, значительно усложнят любой потенциальный компромисс в краткосрочной перспективе".

"В более долгосрочной перспективе все еще существует вероятность того, что Турция и США могут заключить соглашение, согласно которому С-400 будут размещены на складе или переданы другой стране в обмен на отмену санкций", – резюмирует он. Но если Турция не изменит своих намерений, она помимо санкций рискует не получить в собственность уже оплаченные F-35, и это несмотря на то, что на ее территории уже организовано производство значительной части комплектующих к данному самолету. Известно, что Анкара заплатила по контракту на поставку 116 самолетов F-35 1,4 млрд долл. Более того, в США проходят соответствующую подготовку турецкие пилоты (правда, есть информация, что их временно отстранили от учебы). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если США не отдадут самолеты Турции согласно контракту – это будет в чистом виде грабеж. На всякий случай со стороны Анкары пущен слух о возможности участия в совместных с Россией программах производства Су-57 и С-500. Насколько эффективен этот шантаж – пока говорить сложно. Трудность разрешения сложившейся ситуации и в том, что Анкаре надо договариваться сразу с несколькими ветвями власти в США, а при сложившемся противостоянии Белого дома и Капитолия это практически невозможно.



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

4.07.2019