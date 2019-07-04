Власти России не разработали мер по защите соотечественников, - "НГ"

07:23 05.07.2019

В Латвии русскоязычное население готовится к очередным "образовательным" протестам



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



4.07.2019



Кроме акций за сохранение русских школ в Латвии теперь могут начаться и протесты против латышских.



Латвийские и российские правозащитники договорились координировать борьбу за права русскоязычных жителей. Между тем власти РФ продолжают занимать позицию, по сути дела, наблюдателей за проблемами этих людей. Например, профильные ведомства, похоже, так и не смогли подготовить реального комплекса мер по защите соотечественников за рубежом. При этом выясняется, что денежная поддержка "русского мира" из госбюджета достается в основном малоизвестным либо вовсе подставным структурам, а не настоящим активистам.

В латвийских соцсетях разгорается новая волна протеста русскоговорящих семей. Все потому, что Минобразования этой страны планирует выделить до 100 тыс. евро на развитие латышских школ в европейских государствах, Украине и Грузии. Оплачивать образование представителей титульной нации за рубежом будут за счет всех налогоплательщиков – в том числе и нацменьшинств, которых, как известно, только что лишили школ с обучением на русском языке.



Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод при этом обратил внимание "НГ" на "неэффективную поддержку" и "отсутствие координации в вопросах защиты россиян за рубежом" со стороны самой России. Он напомнил, что после встречи с СПЧ в конце 2018 года президент Владимир Путин поручил МИДу совместно с Минюстом, МВД и правозащитниками выработать к 1 июля "комплекс мер по активизации деятельности, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, проживающих за рубежом". Члены СПЧ внесли свои предложения и ждали обсуждения итогового документа, пояснил Брод, однако о нем до сих пор ничего не слышно.



Пока государство остается инертным, правозащитники из СПЧ уже встретились со своими латвийскими коллегами, которые рассказали о сложных условиях для своей деятельности. "С болью говорили наши латвийские партнеры и о том, как непрозрачно используются ресурсы ряда наших госинститутов для поддержки за рубежом проектов часто весьма сомнительных, неэффективных, сделанных ради красивых отчетов и освоения средств", – подчеркнул Брод.



Экс-депутат Рижской думы, лидер международной правозащитной НКО "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов сообщил "НГ", что русскоязычные правозащитники, находящиеся в меньшинстве, все-таки продолжают отстаивать поруганные латвийскими властями права и свободы: выступают против института безгражданства, искажения памятных дат и исторических фамилий, языковой дискриминации и героизации нацистских преступников.



При этом русские СМИ в Латвии, по его словам, находятся на грани ликвидации в связи с их объявлением нежелательными. Панкратов сообщил "НГ" и о неких псевдо-пророссийских организациях, куда входят люди, уже отказавшиеся от своих корней в пользу интеграции в латышское общество. Однако именно они осваивают ассигнования из России, создавая красивую картину якобы продвижения русской культуры в Прибалтике и участвуя во всех мероприятиях, проводимых российскими госструктурами. Хотя руководство РФ неоднократно заявляло о заинтересованности в укреплении авторитета русской культуры, по мнению Панкратова, "нет никакой работы в гуманитарном пространстве – разве что бессмысленные концерты в кокошниках и с балалайкой, о которых чиновники затем с пафосом отчитываются".

Также, по его словам, от России нет помощи в судебных спорах, нет поддержки общественникам, которых преследуют латвийские власти. "МИД заявляет, что, дескать, раз это не наши граждане, то и помогать им не можем. А то, что они делают больше, чем все российское посольство, в расчет не берется", – подчеркнул Панкратов. Последнее, настаивает он, заняло позицию наблюдателя, каждый раз отвечая, что любая помощь русскоязычным может быть расценена как вмешательство во внутренние дела Латвии.



Латвийские правозащитники, как оказалось, обеспокоены и тем, что власти этой страны всячески упрощают въезд в страну жителям Украины, – для них вводят облегченный режим, а их работодателей поощряют смягчением налогов. На этот счет, дескать, есть такая версия, что украинские мигранты должны усилить в обществе градус русофобии. И на этом фоне, к удивлению Панкратова, поразительными выглядят заявления посла Латвии в Москве об увеличении товарооборота между странами до 3 млрд евро. "Сообщество русских соотечественников ратует за возврат принципа Примакова: нет подвижек в решении "русского вопроса" – нет экономических преференций", – заявил собеседник "НГ".