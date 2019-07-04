Чем больше, тем беднее: справится ли таджикская экономика с демографическим "бумом", - Х.Хуррамов

07:26 05.07.2019 Высокий демографический рост в Таджикистане без эффективной системы образования и квалифицированной рабочей силы чреват глубоким кризисом, считают независимые аналитики. Однако, по мнению околовластных экспертов, демографическая политика идет в правильном направлении и находится под контролем.

Один случай среди многих

Ойпарчамо Азизова - жительница района Хамадони Хатлонской области. В свои шестьдесят восемь лет Азизова вместе со своим мужем успели родить 6 детей и вырастить 15 внуков. Однако экономическое положение семьи оставляет желать лучшего. "Наша семья живет за счет моего сына, который работает в России и ежемесячно отправляет 4-5 тысяч рублей. Я получаю пенсию – 180 сомони, мой муж 250", - рассказывает пожилая женщина. Другие дети, по ее словам, не работают и только иногда находят себе временные занятия. Из-за тяжелого положения, говорит Ойпарчамо, они вместе с мужем экономят даже на лекарствах, необходимых для поддержания их здоровья и все средства тратят на содержание быта.



Бедность как угроза



Подобные многодетные семьи для Таджикистана не редкость. Республика лидирует по уровню рождаемости на постсоветском пространстве. Согласно официальной статистике, ежегодно количество таджиков увеличивается на 2,2 %, то есть на 200 тысяч человек. Если в 1990 году на территории Таджикистана проживали 5,4 млн человек, то в 2018 году этот показатель увеличился до 9,1 млн человек. При этом количество трудоспособного и активного населения составляет более 60%.



Как правило, тяжелое экономическое положение, отсутствие постоянной работы и средств к существованию не становятся причиной снижения рождаемости. Согласно официальной статистике, уровень бедности в Таджикистане составляет 29,5%, однако эксперты считают эту цифру во многом заниженной. По данным обзора Всемирной продовольственной программы ООН за 2018 год, около 47% населения живут менее чем на $1,33 в день, а 17% менее чем на $0,85 в месяц. При этом показатель фертильности (количество рождений на одну женщину) в стране составляет 3,9 детей на одну женщину.

Эксперты выражают опасение, что в текущих условиях малограмотная, голодная и безработная молодежь все чаще выбирает радикализацию, как новую идентичность "супермусульманина", становясь самым жарким топливом для транснациональных вооруженных конфликтов и радикальных движений.



Нагрузка на экономику



Однако, по словам научного сотрудника Института экономики и демографии Академии наук Таджикистана Акбара Субхонова, демографическая ситуация в Таджикистане является оптимальной. "Согласно стратегии развития Таджикистана до 2030 года, население должно увеличиться до 11,5 млн человек. Правительство исходя из этого, несмотря на сложности, пытается создавать новые рабочие места и контролировать ситуацию", - говорит демограф.



Тем не менее, Субхонов не исключает сложности, которые могут возникнуть от перенаселения и отмечает, что властям необходимо сделать акцент на усиление конкурентоспособности внутреннего производства и взять под жесткий контроль ценообразование на рынке, чтобы оно могло отвечать финансовым возможностям населения.

По официальным данным, за прошлый год уровень ВВП Таджикистана составил 68 млрд 844 млн сомони ($7,3 млрд), ВВП на душу населения составил 7565 сомони ($802). Уровень средней зарплаты по стране был около 1,2 тысяч сомони ($127), а размер минимальной пенсии оказался на уровне 400 сомони ($42).



Несмотря на то, что официальные цифры говорят о росте таджикской экономики на 7,3% наравне с самыми быстроразвивающимися странами мира, тем не менее, количество безработных в стране не сокращается, а миграционный поток по разным оценкам экспертов составляет от одного до двух миллионов человек.

Хуршед, таджикский мигрант, который работает продавцом в одном из продуктовых магазинов в Москве. Несмотря на, что молодой человек обучался в России на архитектора, а затем получил диплом магистра по менеджменту, не смог обустроиться на родине. "После магистратуры я женился, создал семью. Около 1,5 года искал работу на родине. Меня либо не брали, либо предлагали должности с зарплатой до одного тысячи сомони. Поэтому пришлось уехать вместе с женой", - рассказывает молодой мигрант.

Согласно данным Агентства по статистике, на начало 2019 года в Таджикистане количество безработных составляет 2% или 47 тысяч человек. Однако, судя по количеству желающих покинуть страну, это число отражает лишь вершину айсберга.



Попытки ограничить рождаемость



Таджикистан можно считать единственной страной в регионе, где пропагандируется контроль над рождаемостью, в том числе через просвещение семей. Эксперты Минздрава Таджикистана в октябре прошлого года посоветовали семьям меньше рожать и больше пользоваться контрацепцией, повышать уровень образования и грамотности особенно в сельских местностях.



Эксперты Всемирного банка связали высокую степень бедности, миграции и безработицы с демографическим ростом и посоветовали Таджикистану также снизить рождаемость.

Среди экспертных кругов республики есть и те, кто предлагает на законодательном уровне ограничить рождаемость по примеру Китая 70-х годов. Однако это противоречит Концепции государственной демографической политики Таджикистана, которая запрещает насильственные методы управления демографическими процессами.



"Ритм Евразии" пишет, что Таджикистан ровно, как и другие страны региона не будет прибегать к ограничению рождаемости, поскольку в регионе очень сильны позиции исламского фактора, который гласит, что "детей должно быть столько, сколько послал Аллах". По словам заместителя директора Центра исламоведения при президенте Республики Таджикистан Рустама Азизи, с точки зрения религии предотвращение рождаемости является не желательным, но в то же время допускается по различным причинам. "От страха того, что ты не сможешь прокормить детей, воздерживаться от рождения ребенка является "макрухом" то есть нежелательным действием, но при этом это не запрещенное действие, когда оно связано со здоровьем детей, женщины и другим более весомыми причинами. Есть такое понятие как "азль", которое означает прерванный половой акт (ради предотвращения беременности - Ред.) и по аналогии с этим разрешается использование контрацепции и других средств", - говорит ученый.



Вместе с тем, по словам Рустама Азизи, это должно происходить не по принуждению, а по обоюдному согласию.

Ставка на квалификацию мигранта

Многие надежды в республике связаны с провозглашенной главой государства четвертой стратегической цели по индустриализации экономики. Но по словам некоторых экспертов это не может быть абсолютным спасением для безработных.

"Сейчас идет развитие инновационных производств и на том заводе, где раньше работало 1000 человек, сейчас, благодаря развитию технологий, необходимо 100-200 работников. Поэтому невозможно обеспечить 10 миллионов граждан рабочими местами внутри страны", - говорит эксперт из Таджикистана Михаил Петрушков. По его словам, если не обратить внимания на эту проблему, то по классической схеме, процесс из экономической проблемы перерастет к большим социальным потрясениям. Поэтому эксперт предлагает повышать квалификацию экспортируемой рабочей силы, и готовить профессионалов в сфере строительства. "Если сейчас будет принята программа подготовки высококвалифицированных кадров и миграционная служба начнет обеспечивать граждан рабочими местами за пределами страны, а МИД создаст условия безвизового режима для граждан Таджикистана с другими странами, то можно будет диверсифицировать потоки трудовой миграции. Наши инженеры и специалисты будут способны уже работать не вручную со сложной техникой и получать за это соответствующую оплату", - полагает эксперт.



Кстати, в современном Таджикистане подобная практика применяется в одном из проектов Ага-Хана – Университете Центральной Азии. Школа постоянного и непрерывного образования УЦА еще с 2006 года проводит курсы по обучению английского языка, технологии бухгалтерского учета, управление малым бизнесом, информационные технологии, а также по таким техническим специальностям как строительный плотник 3-4 разрядов, сантехник, автомеханик и другие специализации. Эти курсы направлены на получение студентами новых навыков и более квалифицированной работы в стране и за ее пределами. Если раньше проект действовал только в пределах ГБАО, то с этого года, по словам постоянного представителя Фонда Ага-Хана в Таджикистане Козидавлата Коимдодова, Школа постоянного и непрерывного образования УЦА откроется в Дангаре, Кулябе и Бохтаре.



Образование и реформы как спасение



Опыт соседнего Китая показывает, что увеличение трудоспособного населения, как правило, ведет к снижению стоимости труда, и при грамотном выстраивании управления и предоставления благоприятной экономической среды, крупные инвесторы могут быть заинтересованы в создании предприятий на соответствующих территориях и тем самым создавать новые рабочие места. Обращают ли внимание на этот опыт Китая в Таджикистане неизвестно, но в целом в развитии образования таджикские демографии видят определенное спасение. Так, по словам известного таджикского профессора Саъдулло Исломова, с повышением уровня образованности населения их система ценностей значительно меняется.



"50-60 лет местное население на вопрос о желаемом количестве детей неизменно отвечали "сколько Бог пошлет". Почему? Потому что уровень мировоззрения и образования был низким. Мы недавно провели исследование, и по его результатам 80% опрошенных сказали, что хотят всего 2 или 3 ребенка в семье. То есть по мере повышения уровня образованности населения сокращается уровень рождаемости", - отметил в одном из интервью с Радио Озоди Исломов.

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов считает ошибочным делать ставку только на экспорт трудовых ресурсов и предлагает наращивать систему трудоустройства на родине.



"Демографический бум обусловлен социальными причинами - в условиях, когда средняя пенсия составляет 400 сомони, дети становятся основным гарантом для обеспечения финансового благополучия в старости. Раз государство не справляется со своей функцией социального страхования, то ее берет на себя семья", - уверен эксперт. Он полагает, что рождаемость снижается с ростом благосостояния населения, а в условиях Таджикистана оно зависит от "проведения всесторонних масштабных реформ, создания благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в стране, улучшения инвестиционного климата, обуздания коррупции, снижения налогового бремени на предпринимателей". Проблемы демографии, по мнению Муллоджанова, всегда тесно связаны с социально-экономическими условиями жизни населения и их нельзя рассматривать в отдельности.



Хурсанд Хуррамов

4.07.2019 Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562300760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №30

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №46

- Дарига Назарбаева: Работа Сената станет максимально публичной и открытой

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций

- Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать

- В Правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №475

- Депутаты "Ак жола" требуют расследовать очередную аферу с деньгами ЕНПФ

- Кадровые перестановки

