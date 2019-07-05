История Золотой Орды: как можно меньше политики и как можно больше науки…

07:44 05.07.2019 В конце июня в Казани прошел VI международный Золотоордынский форум, который проводится раз в два года. Его организатором является Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Шигабутдина Марджани. В работе форума принял участие известный казахстанский историк Канат Оскенбай, которого мы попросили поделиться своими впечатлениями.

Растущий интерес налицо



- Итак, состоялся VI международный Золотоордынский форум. Каковы ваши общие впечатления от него? Чем он отличался от предыдущих таких форумов?

- Впечатления самые положительные – можно даже сказать, я восхищен! Говорю только от себя, поскольку в Казани я представлял себя и свое имя. Речь не только о научной составляющей, хотя она, конечно же, главная, но и об уровне организации всего мероприятия, сопутствующих встречах, беседах, прогулках по замечательному городу Казани, экскурсиях, концертах. Все это создавало хороший эмоциональный фон, придавало значимость нашим, по сути, узкоспециальным научным обсуждениям.

Каждый новый форум отличается от прежнего. Коллеги приезжают с новыми открытиями, новыми идеями, выносят на повестку дня новые проблемы. Постоянно расширяется либо изменяется география участников.

Без приглашения попасть на форум сложно. В его работе участвуют только эксперты, которые на протяжении многих лет целенаправленно занимаются теми или иными проблемами истории Золотой Орды, имеют серьезные научные публикации. Конечно, были и молодые исследователи, но их разработки тоже носили основательный характер. В общем, случайных людей я там не видел. В этом и заключается отличие таких тематических мероприятий от, например, наших всеохватных конференций, на которых доклады обычно представлены по всем отраслям знаний. У нас зачастую бывает так, что, просматривая материалы конференции, не знаешь, на чем остановить взгляд, что почитать, тогда как на Золотоордынском форуме жалеешь, что не можешь разорваться и послушать все доклады.



Вот и на этот раз параллельно проходили основная конференция и четыре "круглых стола", причем на каждом рассматривалась очень актуальная тема. Я иногда перебегал из одного зала в другой, чтобы послушать наиболее интересные доклады. Например, в Казани мы снова встретились с Хироюки Нагаминэ, исследователем из Японии, который владеет восточными языками и читает средневековые тексты в оригинале. Много таких историков в Казахстане? На форуме он выступил с докладом "Сыгнак - гавань Дашт-и Кыпчака", и, чтобы послушать его, я ушел со своей секции.



Помню, как в Алматы нас и бедных студентов загоняли на конференции с применением административного ресурса, при этом многие в зале были заняты чем угодно, но только не тем, что слушали доклады. Вот вам и разница.

Всю подробную статистику еще огласят организаторы форума, а это Институт истории им.Ш.Марджани Академии наук Татарстана. В его составе успешно и плодотворно функционирует Центр по изучению истории Золотой Орды, там же издается "скопусовский" журнал "Золотоордынское обозрение". Со своей стороны как рядовой участник я могу только отметить, что прозвучало почти сто докладов ученых из многих стран мира. Были отдельные исследователи и целые школы из Великобритании, Финляндии, Украины, Венгрии, Болгарии, Турции, Монголии, Тайваня и Японии. Очень широко были представлены регионы России – от Санкт-Петербурга до Улан-Удэ. Были исследователи и из Крыма. Правда, некоторые украинские коллеги из-за известных событий отказались от участия в форуме.

Интерес к Золотой Орде растет не только на территориях, когда-то подвластных ей, но и на других континентах. На форуме я познакомился с исследователем из Сегедского университета (Венгрия) Генцелем Чаба, который посвятил свой доклад родословию Хызр-хана, правителя Золотой Орды эпохи смуты. При этом он использовал средневековые сочинения в оригинале на персидском и тюркском языках. Приехала в Казань и учитель Генцеля Чаба, известный тюрколог профессор Сегедского университета Мария Иванич. Казалось бы, историки из далекой европейской страны, но тем не менее они читают средневековые источники на, скажем так, староказахском языке, немного говорят на современном казахском и понимают до 90% текста. Это, конечно же, поражает.

Школы всякие важны, школы разные нужны…

- Можно ли сказать, что сегодня сложилась отдельная историческая школа ученых, занимающихся золотоордынской тематикой? Каковы ее реальные достижения?



- Если сравнивать советские времена и нынешние тенденции, то разница, конечно же, колоссальная. Сейчас в мире и на так называемом постсоветском пространстве очень много различных исследовательских направлений, так или иначе занимающихся историей Золотой Орды. Сказать, что это какая-то одна школа, сложно, поскольку все исследователи из разных стран отстаивают порой разные позиции, но всех их объединяет интерес к Золотой Орде. Что касается реальных достижений, то их много.

На нынешнем форуме организаторы, например, представили семитомную "Историю татар" на английском языке. Также презентовали на английском книгу "Золотая Орда в мировой истории", которая выпущена совместно с Оксфордским университетом. В числе ее авторов значится и ваш покорный слуга. Этим достижениям научной школы Татарстана нужно отдать должное.



На форуме татарские ученые анонсировали планы на ближайшие годы. Так, в 2020-м они издадут переводы двух сочинений по истории Золотой Орды – "Таварих-и гузида-йи нусрат-наме" и "Семь планет". Это реальные достижения? Разумеется да.



Казахстанские ученые приехали в Казань со своими докладами, которые могут считаться мерилом достижений отечественной исторической науки. Например, директор казахстанского Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК профессор Абсаттар Дербисали отметил, что казахстанские востоковеды тоже вносят свой вклад в источниковедение Золотой Орды. Так, в середине "нулевых" годов институт переиздал двухтомный сборник материалов по истории Улуса Джучи (Владимир Тизенгаузен).

Наш конек - материальная история Золотой Орды, в этом направлении казахстанские археологи каждый год делают большие и малые открытия.

Неделимое наследство



- Долгие годы идут споры вокруг того, кто может считаться (или является) наследником Золотой Орды. На последнем форуме эта дискуссия получила продолжение? Стороны смогли прийти к какому-то знаменателю? А вообще, эта дискуссия имеет смысл?



- На самом форуме таких дискуссий не было, но в кулуарах журналисты задавали этот вопрос многим его участникам. Например, на форуме был известный историк доктор Юлай Шамильоглу (преподает в "Назарбаев Университете"), который говорил о том, что такие вещи он слышал и в Татарстане, и немного в Казахстане. Хотя следует заметить, что в его присутствии люди замолкают, учитывая, что он ведущий специалист по Золотой Орде. По словам Шамильоглу, в Улусе Джучи хватит места и для татар, и для казахов.



Я уже упоминал венгерского профессора Марию Иванич, так вот она отдает, скажем так, приоритет в наследии Крымскому ханству, где долгое время сохранялась золотоордынская государственность. Хотя и она признает, что правом считаться наследниками могут пользоваться десятки народов.



По мнению профессора Абсаттара Дербисали, именно в золотоордынскую эпоху уходят истоки формирования многих тюркоязычных народов евразийского региона - ногаев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, тюрков Северного Кавказа и Крыма.



Мне же близка точка зрения известного московского историка Вадима Трепавлова, считающего, что Золотая Орда - цивилизационное достояние всей Евразии, в том числе и русских, и пусть никто не обижается. Если подобные вещи заявляют высокопоставленные чиновники, то, возможно, это вопрос поиска национальной идентичности, собственных исторических корней. Правда, иногда в ущерб интересам других народов.

Общественность и политиков в нашей стране больше беспокоит именно этот вопрос - кто наследник? Им нужно услышать, что мы, казахи, главные и даже единственные наследники! Они хотят громогласно об этом заявить, провести той, сделать большой поминальный ас и успокоиться.



Но возникает встречный вопрос: а что эти политики и прочие государственные мужи от науки и образования сделали для истории в целом и для истории Золотой Орды в частности? Если говорить о вкладе в изучение истории Золотой Орды, то в этом плане Татарстан впереди планеты всей. У нас же ничего, кроме книги Ильяса Есенберлина, я и вспомнить не могу с названием "Золотая Орда". Хотя, возможно, я и ошибаюсь.



Зададимся очень важным вопросом: чьим наследником является современная казахская государственность? Первый президент страны Н. Назарбаев неоднократно говорил о том, что границы, столица и прочие атрибуты государственности созданы им и в период его правления. Многое нам досталось от казахской советской государственности, от царского колониального прошлого. А от Золотой Орды что? Наши любимые tribe? Благо это или нет? И что понимать в данном случае под словом "наследник"?



Наши археологи и так называемые урбанисты пытаются доказать, что Казахстан в прошлом и Золотая Орда в том числе были высокоразвитыми урбанистическими государствами, средоточием мусульманской цивилизации. Но ведь это не совсем так. Точнее, совсем не так.

Главное население древних и средневековых государств Казахстана и Золотой Орды - это кочевники, которые занимались скотоводством, разводили овец и лошадей, иногда верблюдов. Но особенность Золотой Орды в истории Казахстана и всего кочевого мира состоит в том, что ее правители создавали города, которые были средоточием средневековой культуры и оплотом всевозможных религий. От этих городов до нас дошла замечательная золотоордынская цивилизация. Так вот, наследниками этой цивилизации, по моему мнению, являются все народы, когда-то подвластные золотоордынским ханам.

Старые догмы и новые подходы



- Скажите, возможно ли, что когда-нибудь историческая наука на территории бывшего Советского Союза отойдет от устоявшихся представлений о так называемом "татаро-монгольском иге"? Или это непреодолимая идеологическая конструкция?



- Это не только какая-то советская идеологическая конструкция, но и отчасти отражение реальной исторической ситуации: русские земли либо входили в состав Золотой Орды, либо зависели от нее. Данный вопрос так просто не решить, и форум это в очередной раз доказал.



В его рамках был организован специальный "круглый стол" на тему "Русский Улус: вопросы подчиненности древнерусских земель в Золотой Орде", где рассматривались все эти моменты. Итоги дискуссии даже нашли отражение в итоговой резолюции форума: "Считать, что в современной историографической ситуации использование термина "русский улус" правомерно в контексте обозначения формы подчиненности северных и восточных древнерусских княжеств монгольской империи, а затем Золотой Орде".



Обсуждались и частные вопросы. Например, был интересный доклад волгоградского нумизмата Ивана Евстратова "Роль Улуса Джучи в формировании реалий денежного дела и денежного обращения на Руси в XIV–XV вв. и в последующее время". По его мнению, русские не просто заимствовали какие-то денежные единицы от Джучидов. В ближайших к джучидской территории русских княжествах денежная система была введена в непосредственном виде. Но даже потом, когда сложилась единая русская денежная система, из русского лексикона не исчезли следы джучидской финансовой системы. Исследователь говорил о том, что русские слова "деньги" и "рубль" произошли от таких тюркских слов, как "данг" и "сум". "Рубль" представляет собой этимологическую кальку с тюркского слова "сумм". Оно означало "кусок" или "слиток", а рубль раньше и был серебряным слитком.



- Какова на сегодняшний день позиция русских историков по поводу роли Золотой Орды в генезисе российской государственности? В их кругах наблюдаются какие-нибудь подвижки на этот счет? Или концепция, заложенная со времен Петра I, остается для них "священной коровой"?



- По этому поводу в России много разных точек зрения, а официальная позиция тоже, видимо, будет корректироваться. На самом форуме я не слышал разговоров или докладов именно на эту тему.

В одном из своих интервью в Казани доктор исторических наук Вадим Винцерович Трепавлов хорошо сказал о влиянии Золотой Орды на русскую государственность: "Пассивность населения, всевластие бюрократии, централизацию власти в России приписывать наследию Золотой Орды, государства, которого не существует уже несколько столетий, неправильно. Да, определенная роль Золотой Орды в установлении российского самодержавия есть, но в истории существовали гораздо более деспотичные государства, которые смогли выйти на демократический путь развития. Да, Золотая Орда сыграла свою роль, но не она виновата в том, что у нас сегодня нет полноценной демократии". Я солидарен с ним.



Может быть, для российской аудитории и для российской науки эти вопросы важны и все еще сохраняют актуальность, но нам, я думаю, нужно обратить взоры на свою отечественную историю.

Нам делить нечего



- Насколько расходятся взгляды казахстанских ученых и их коллег из Татарстана на роль Золотой Орды в политической истории наших народов? Особенно в контексте того, кто имеет больше прав называться наследником Золотой Орды…



- Есть какие-то частные вопросы, в которых каждый исследователь имеет свою позицию, а так, чтобы глобально татары были против казахов, - такого нет. Дележом наследия занимаются фрики и дилетанты. Историкам важны сама история, ее ход и особенности. Я несколько раз бывал в Казани, у меня там много друзей среди татарских историков, моя единственная монография тоже вышла в Казани. В Казахстане я десять лет не мог ее никуда пристроить, а татары издали за свой счет! Недавно в России, как мне сказали, кто-то наладил пиратский выпуск золотоордынской литературы, и мою книгу эти нехорошие люди тоже переиздали. Мы все сидим на общих конференциях, за общими дастарханами, и расхождений по поводу того, кто из нас имеет больше прав называться наследником Золотой Орды, не было. Нам и так хорошо.



- Еще раз о дискуссии вокруг истории и оценки наследия Золотой Орды. Можно ли при обсуждении подобных вопросов избежать излишней политизации? Или она неизбежна? Если это так, то в чем причина?



- Политизации истории в целом и истории Золотой Орды в частности можно избежать в одном случае: если наше государство будет делать реальные шаги для возрождения исторической науки в стране. В Казахстане много говорят о юбилее Золотой Орды, я даже слышал, что проводятся какие-то мероприятия в Нур-Султане, но знают ли об этом в ученом мире?



Форум в Казани прошел сравнительно скромно, по-научному. Не было больших колонных залов, не было помпезности. Хотя некоторые татарские общественные деятели говорили, что такие юбилеи необходимо проводить с соответствующим размахом в золотых дворцах и лучших залах, с участием президентов, министров, мэров, деятелей культуры и т.п. Ну, по этой части мы, казахи, мастера.

Я уже упоминал доктора Юлая Шамильоглу из Нур-Султана. Так вот, он говорил о том, что для общения ученых между собой, обмена мнениями достаточно и таких залов, но все же мероприятия подобного масштаба должны проходить в более торжественной обстановке, с участием общественности, с политическим контекстом. Может, в этом тоже есть зерно истины? Кстати, по его словам, в Казахстане такие мероприятия проводятся намного масштабнее.



Относительно недавно мы провели юбилей Казахского ханства. Но как историк я не увидел никаких прорывов в изучении истории первого казахского государства. Может быть, со временем это и произойдет. Мне, конечно, возразят: мол, такие юбилеи не для историков, а для общественности. И, наверное, будут отчасти правы. Но чтобы обосновать такие юбилеи для власти и общества, нужны профессиональные историки. А их с каждым годом у нас в Казахстане, увы, становится все меньше и меньше.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

5.07.2019 Источник - camonitor.kz

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