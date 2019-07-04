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Второе пришествие "Исламского государства"* не за горами? - Д.Седов
08:13 05.07.2019

Дмитрий СЕДОВ | 04.07.2019 |

К оценке вероятности новой террористической волны
В июне близкий к Пентагону Институт изучения войны (Institute for the Study of War) опубликовал доклад, оценки которого расходятся с утверждениями о том, что с "Исламским государством" (ИГ)* покончено.
Авторы доклада считают, что эта террористическая организация далеко не побеждена. По оценке РУМО, ИГ имело в августе 2018 года около 30 000 боевиков. Напоминая, что за четыре года (2011-2015) ИГ взяло под контроль Эль-Фаллуджу, Мосул, другие города в Ираке и большие территории в Сирии, авторы утверждают, что ИГ сохраняет способность к восстановлению и может быстро обрести новую силу. План восстановления военной мощи террористов был сверстан еще до того, как "халифат" пал, и этот план претворяется сейчас в жизнь.

Силы ИГ рассредоточены, но организация сохранила источники финансирования и вкладывает деньги в подготовку для возвращения на поле боя. Никуда не делись система туннелей и зоны поддержки ИГ. К восстановлению своей военной организации "Исламское государство" приступило, по мнению авторов доклада, в конце 2018 г. и в ближайшие месяцы активизируется. Лидер ИГ Абу Бакр аль Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), считавшийся убитым, на самом деле жив и сумел добиться более плотного контроля над организацией. И совершенствует технику взрывов самодельных взрывных устройств на автомобилях, – это своеобразный фирменный знак "Исламского государства". Планируется организация таких взрывов "волнами". Стандартизирована информационная работа ИГ, выпускаются регулярные эфирные передачи.
Районы, утраченные "Исламским государством" в Ираке и Сирии, не стали безопасными. Боевики ИГ систематически уничтожают представителей местных властей. Цель таких действий – ослабить сопротивление и разжечь недоверие населения к центральному правительству.

В Сирии ИГ ведет борьбу на трех направлениях:
– с Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми Соединенными Штатами,
– с правительственной армией,
– с сирийским филиалом "Аль-Каиды" [запрещена в России] "Тахрир аш-Шам" (Hay’at Tahrir al-Sham) [запрещена в России].
Авторы доклада считают, что ИГ имеет шансы расширить контроль над большими территориями Ирака и Сирии, если США выведут оттуда войска. Американская поддержка консолидирует разномастные части СДС, которые развалятся без американской опеки. Оперативное снабжение этих сил американскими разведывательными данными и воздушные операции ВВС США наряду с обеспечением средствами ведения войны обеспечивают выживание СДС. США также сдерживают Турцию от вторжения на северо-восток Сирии.

В докладе предсказывается, что новое наступление ИГ будет более разрушительным, чем в 2014 г. При этом ИГ возьмет на вооружение новую тактику. О ней известно из заявления от 31 мая о начале новой военной кампании под названием "Битва за истощение", которая должна восстановить позиции "халифата" в Ираке и Сирии, а затем произвести волны атак в Европе.
Достигнутая ранее победа над ИГ, по утверждению авторов доклада, является хрупкой, США должны противостоять "Исламскому государству" с новыми усилиями, включая отправку дополнительных войск в Сирию. Американские партнеры и союзники должны признать, что США являются единственной морально безупречной страной, способной добиться успеха, говорится в докладе. Турция противится увеличению американской помощи СДС, поэтому США должны сфокусировать внимание на увеличение помощи арабской (а не курдской) части СДС, которая не угрожает Турции, как курды.
В заключение авторы заявляют, что президент Д. Трамп ошибся, заявив, что победа над ИГ достигнута. Они призывают к немедленным шагам для подавления нового мятежа "сил смерти" в Ираке и Сирии.
Оценивая содержание доклада, нельзя не видеть, что его авторы полностью игнорируют участие в войне против ИГ группировки ВКС РФ, иранских "стражей революции" и отрядов "Хезболлы". Акцент на выдающуюся роль "морально безупречной" Америки показывает, что доклад призван склонить администрацию США к пересмотру решения о выводе своих войск из Сирии.
Достаточно неуклюжее предложение усилить поддержку арабских частей СДС в ущерб помощи курдам указывает на непонимание политической тонкости ситуации. Курды борются в первую очередь за свою независимость, а лишь во вторую очередь против ИГ. Играть с ними в нечистоплотные игры опасно – они могут начать собственную игру против США.
А главное, авторы игнорируют неизбежность политического решения конфликта. Пока не будут заложены предпосылки политического диалога между правительством и оппозицией в Сирии, "Исламское государство" будет поднимать голову снова и снова.
Еще сложнее обстоят дела в Ираке, где созданный Соединенными Штатами после свержения Саддама Хусейна искусственный режим не может победить "Исламское государство" собственными силами. И весь доклад Института изучения войны – это попытка обосновать необходимость закрепления и расширения постоянного военного присутствия США в регионе.
* Организация запрещена в Российской Федерации.

Источник - fondsk.ru
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