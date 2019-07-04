Операция "Медоносная пчела": Китай устанавливает на телефоны туристов шпионское приложение, - Tages anzeiger

09:07 05.07.2019

4 июля 2019 г.

Леа Дойбер, Феликс Эберт, Николас Рихтер и Кристиан Бренниманн | Tages anzeiger



Китайское государство, ведущее слежку за людьми, не останавливается даже перед иностранными туристами, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

На границе между Киргизией и Китаем у швейцарца Михаэля Куммера (имя изменено) китайские пограничники забрали телефон, повествуют журналисты Леа Дойбер, Феликс Эберт, Николас Рихтер и Кристиан Бренниманн. "Ему пришлось ввести пароль для разблокировки, затем пограничники отнесли телефон в другое помещение. Спустя четверть часа Куммер получил свой телефон обратно. "Что происходило в это время с моим телефоном, я не видел", - говорит он. Когда телефон снова оказался в его руках, на нем было установлено новое приложение. "Я попытался спросить пограничника, что это. В ответ он покачал головой и жестом попросил меня отойти", - рассказывает Куммер.



Журналистке немецкого издания Süddeutsche Zeitung, решившего проверить информацию об установке Китаем приложения на телефоны туристов, удалось получить доступ в помещение, куда приносили мобильные телефоны. "На столе лежал десяток телефонов, каждое устройство на паспорте своего владельца: европейских и азиатских туристов, дальнобойщиков из Киргизии, китайских предпринимателей", - передает издание.



"Пограничник подсоединяет телефоны к беспроводной сети и загружает на все устройства приложение размером 3,9 мб. (...) На экране телефона появляется белый интерфейс с двумя полями. На одном написано "Начать поиск", на другом - "Удалить". Полицейский нажимает на "Начать поиск". Так начинается передача личных данных китайскому государству", - говорится в статье.

"Рон Дейберт из лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто называет приложение частью "дистопического плана" Китая по превращению региона Синьцзян в "цифровую тюрьму" с помощью сочетания "технологий и политического и социального контроля", - отмечает издание.



"Логотип приложения неприметен, - продолжают авторы публикации. - Это зеленый робот с антеннами на голове, который символизирует операционную систему Android. (...) Если присмотреться, под роботом можно увидеть название приложения Fengcai, примерный перевод которого звучит как "собирающие медоносные пчелы".



"Так что же собирают эти пчелы? Коротко говоря, все. Приложение запрашивает 20 разрешений и на деле получает доступ к календарю, SMS, контактам, памяти, местоположению, спискам вызовов, номерам телефонов. Это почти все основные функции. (...) Приложение работает только на устройствах с операционной системой Android. Айфоны государство, судя по наблюдениям на границе, очевидно, читает путем подключения внешнего устройства к разъему для зарядки телефона".



"Приложение сортирует полученные данные, составляет из них таблицу и уже на границе отправляет их по беспроводной сети на компьютер как часть "отчета". На этом компьютере сотрудники службы безопасности могут провести первичный анализ данных: записей календаря, списков вызовов, контактов и SMS. Передаются также изображения профилей всех контактов", - отмечает издание.



Что затем происходит с данными, неясно. Возможно, они передаются в центральную базу данных полиции и там подвергаются системной оценке. Соответствующие запросы журналистов центральное правительство Китая, а также правительство провинции Синьцзян не прокомментировали, говорится в статье.

Эксперты Рурского университета в Бохуме изучили приложение и обнаружили, что оно также ищет в смартфоне информацию, которая, с точки зрения китайского правительства, является подозрительной. Для этого приложение сравнивает содержимое телефона с базой данных, включающей в себя 73 315 файлов. "К ним относятся материалы явно террористического характера: брошюры ИГИЛ* или джихадистские видео насилия. (...) Однако некоторые файлы, в которых говорят на арабском или которые составлены на арабском, содержат безобидные записи сур из Корана, которые сохраняют на телефон верующие мусульмане", - пишет издание.

"Другие файлы связаны с Тибетом и Далай-ламой, например, одна биография, изданная тайваньской организацией. С точки зрения Пекина, Тибет принадлежит Китаю, но о его статусе ведутся споры. Тайвань - независимое государство, на которое претендует Пекин", - поясняют журналисты.



Эта база данных "доказывает, насколько сильной в новом Китае при президенте Си Цзиньпине стала паранойя и что она направляется против все большего количества аспектов общественной и культурной жизни страны", резюмирует Tages-Anzeiger.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Источник: Tages anzeiger