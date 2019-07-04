 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.07.2019
09:07  Операция "Медоносная пчела": Китай устанавливает на телефоны туристов шпионское приложение, - Tages anzeiger
08:14  Торговое перемирие в Осаке на фоне неопределенности, - В.Пироженко
08:13  Второе пришествие "Исламского государства"* не за горами? - Д.Седов
07:56  Исследователи проникли в затопленную гробницу черного кушитского фараона Настена в северном Судане
07:44  История Золотой Орды: как можно меньше политики и как можно больше науки…
07:26  Чем больше, тем беднее: справится ли таджикская экономика с демографическим "бумом", - Х.Хуррамов
07:23  Власти России не разработали мер по защите соотечественников, - "НГ"

06:58  Эрдоган получит от РФ первый дивизион С-400 уже в июле
06:55  Европейский союз поддержит переход стран ЦА к зеленой экономике. По кочевкам!
06:52  Жителя Нидерландов осудили за интернет-интим с малолеткой из Таджикистана
06:51  Лучшие годы... Экс-премьер Монголии Баяр написал книгу о своем пребывании в СИЗО
06:46  США научили союзников плохому. Японо-корейская торговая война началась с высоких технологий, - М.Коростиков
06:44  Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска. По "Сирийскому комитету"
06:38  Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать, - САМ
01:07  В Узбекистане гробят старейшую метео-станцию
00:59  Акимы Алматы, грубо говоря, делятся на две группы: перфекционисты и консерваторы, - Д.Ашимбаев
00:07  Поможет ли Путин Трампу достойно покинуть Афганистан?
00:01  Дорога в Аркаим, - А.Проханов
00:00  Солдаты США испытают персональных дронов в боевых условиях в Афганистане (видео)
Четверг, 04.07.2019
21:27  Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге К.Каримова. Преступление связывают с коммерцией
21:23  11 экс-спикеров КырПарламента сочинили обращение против "хитро-антинародного Атамбаева"
21:03  Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию
20:31  Взаимные обиды Токио и Сеула ведут к торговой войне, - В.Скосырев
20:28  Туркменские мигранты ищут "Путь к свободе", - В.Панфилова
20:08  Узбекистан: либеральный радикализм бьет по бедным, - С.Кожемякин
19:30  "Работа" КырМинобраза: системный брак, - А.Бенгард
19:24  Реформа милиции в Кыргызстане: что нужно, чтобы она состоялась? - А.Зубенко
17:40  Англия задержала в Гибралтарском проливе иранский танкер "Grace 1"
16:13  В Грузии готовят бидзин (свержение) правящего олигарха Иванишвили
16:09  Сынишка непримиримого кыр-оппика Бекназарова трудоустроился экспертом в аппарат президента
13:58  Перевозчики выстроились в очередь в Казахстан. Интерес к направлению проявляют S7, Utair и Red Wings
13:06  Сланцевая нефть США сталкивает Россию к катастрофе
13:03  Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну, - Дм.Мигунов
13:02  Запущен официальный сайт первого президента Казахстана Elbasy.kz
12:57  98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив
12:55  Путин сказал "А", нужно говорить "Б". Смена глобальных проектов и проектных парадигм в РФ, - М.Хазин
12:53  США хотят запугать Иран. А если не получится? - Р.Хубиев
12:51  Названа причина нашествия клопов в Алматы
12:48  Укрепят ли масоны демократию в Азербайджане? - С.Тарасов
08:16  Бакалавр информатики Рашид Аюпов назначен акимом казахстанского Туркестана
07:56  Неизвестная авиация разбомбила лагерь мигрантов-нелегалов в ливийском Триполи - 40 убитых, 80 - раненых
07:55  Дорога Ворух-Исфара на кыргызско-таджикской границе остается перекрытой
07:10  Либо всем, либо никому. Если не принять правильные меры, Казахстан превратится в Афганистан, - Д.Ашимбаев
07:08  "Газпром" возвращается в Туркмению. Компания заключила контракт на закупку газа на пять лет
07:07  Разговор на языке ульти-атомов. Тегеран угрожает нарушить "ядерную сделку" уже 7 июля
07:04  Убийство прокурора Баткена. Подсудимого пытали (расследование)
07:00  Новое руководство ЕС - итальянец Сассоли (Европарламент) и немка фон дер Ляйен (Европравительство)
06:57  Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью
00:45  США, Израиль и Британия отрабатывают бомбежки Ирана, - А.Шарковский
00:42  Китайские экономисты отчитались о беспрецедентных успехах, - О.Соловьева
00:41  В США охотятся на американцев китайского происхождения, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Операция "Медоносная пчела": Китай устанавливает на телефоны туристов шпионское приложение, - Tages anzeiger
09:07 05.07.2019

4 июля 2019 г.
Леа Дойбер, Феликс Эберт, Николас Рихтер и Кристиан Бренниманн | Tages anzeiger

Китайское государство, ведущее слежку за людьми, не останавливается даже перед иностранными туристами, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.
На границе между Киргизией и Китаем у швейцарца Михаэля Куммера (имя изменено) китайские пограничники забрали телефон, повествуют журналисты Леа Дойбер, Феликс Эберт, Николас Рихтер и Кристиан Бренниманн. "Ему пришлось ввести пароль для разблокировки, затем пограничники отнесли телефон в другое помещение. Спустя четверть часа Куммер получил свой телефон обратно. "Что происходило в это время с моим телефоном, я не видел", - говорит он. Когда телефон снова оказался в его руках, на нем было установлено новое приложение. "Я попытался спросить пограничника, что это. В ответ он покачал головой и жестом попросил меня отойти", - рассказывает Куммер.

Журналистке немецкого издания Süddeutsche Zeitung, решившего проверить информацию об установке Китаем приложения на телефоны туристов, удалось получить доступ в помещение, куда приносили мобильные телефоны. "На столе лежал десяток телефонов, каждое устройство на паспорте своего владельца: европейских и азиатских туристов, дальнобойщиков из Киргизии, китайских предпринимателей", - передает издание.

"Пограничник подсоединяет телефоны к беспроводной сети и загружает на все устройства приложение размером 3,9 мб. (...) На экране телефона появляется белый интерфейс с двумя полями. На одном написано "Начать поиск", на другом - "Удалить". Полицейский нажимает на "Начать поиск". Так начинается передача личных данных китайскому государству", - говорится в статье.
"Рон Дейберт из лаборатории Citizen Lab при Университете Торонто называет приложение частью "дистопического плана" Китая по превращению региона Синьцзян в "цифровую тюрьму" с помощью сочетания "технологий и политического и социального контроля", - отмечает издание.

"Логотип приложения неприметен, - продолжают авторы публикации. - Это зеленый робот с антеннами на голове, который символизирует операционную систему Android. (...) Если присмотреться, под роботом можно увидеть название приложения Fengcai, примерный перевод которого звучит как "собирающие медоносные пчелы".

"Так что же собирают эти пчелы? Коротко говоря, все. Приложение запрашивает 20 разрешений и на деле получает доступ к календарю, SMS, контактам, памяти, местоположению, спискам вызовов, номерам телефонов. Это почти все основные функции. (...) Приложение работает только на устройствах с операционной системой Android. Айфоны государство, судя по наблюдениям на границе, очевидно, читает путем подключения внешнего устройства к разъему для зарядки телефона".

"Приложение сортирует полученные данные, составляет из них таблицу и уже на границе отправляет их по беспроводной сети на компьютер как часть "отчета". На этом компьютере сотрудники службы безопасности могут провести первичный анализ данных: записей календаря, списков вызовов, контактов и SMS. Передаются также изображения профилей всех контактов", - отмечает издание.

Что затем происходит с данными, неясно. Возможно, они передаются в центральную базу данных полиции и там подвергаются системной оценке. Соответствующие запросы журналистов центральное правительство Китая, а также правительство провинции Синьцзян не прокомментировали, говорится в статье.
Эксперты Рурского университета в Бохуме изучили приложение и обнаружили, что оно также ищет в смартфоне информацию, которая, с точки зрения китайского правительства, является подозрительной. Для этого приложение сравнивает содержимое телефона с базой данных, включающей в себя 73 315 файлов. "К ним относятся материалы явно террористического характера: брошюры ИГИЛ* или джихадистские видео насилия. (...) Однако некоторые файлы, в которых говорят на арабском или которые составлены на арабском, содержат безобидные записи сур из Корана, которые сохраняют на телефон верующие мусульмане", - пишет издание.
"Другие файлы связаны с Тибетом и Далай-ламой, например, одна биография, изданная тайваньской организацией. С точки зрения Пекина, Тибет принадлежит Китаю, но о его статусе ведутся споры. Тайвань - независимое государство, на которое претендует Пекин", - поясняют журналисты.

Эта база данных "доказывает, насколько сильной в новом Китае при президенте Си Цзиньпине стала паранойя и что она направляется против все большего количества аспектов общественной и культурной жизни страны", резюмирует Tages-Anzeiger.
*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.
Источник: Tages anzeiger

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562306820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №30
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №46
- Дарига Назарбаева: Работа Сената станет максимально публичной и открытой
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций
- Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать
- В Правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №475
- Депутаты "Ак жола" требуют расследовать очередную аферу с деньгами ЕНПФ
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  