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Это - животное! Почему жены бегут от арабских принцев, - "NoonPost"
12:24 05.07.2019

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию от своего мужа, эмира Дубая. И это только один из множества инцидентов, когда жены и дочери арабских шейхов в ужасе бегут из дворцов, пытаясь найти убежище в чужих странах. Оказавшись на свободе, женщины рассказывают о пытках и убийствах. Но даже в Европе они не в безопасности: некоторые просто исчезают, сообщает "Нунпост".

Noonpost (Египет): одна принцесса сбежала, другая пропала без вести

Женщины дворца бегут от правителя Дубая

Уже не в первый раз средства массовой информации сообщают о бегстве женщин из дворцов Персидского залива. Несмотря на все фотографии и другие публикации на их персональных страницах, происходящее на самом деле редко совпадает с тем, что мы видим в их аккаунтах. Множество секретных отчетов, просочившихся в сеть, свидетельствуют об адских условиях, в которых живут женщины за дворцовыми дверьми. Их жизнь всячески контролируют и ограничивают, им угрожают тюремным заключением, пытками и другими наказаниями, о которых мы даже не знаем. Мы не в силах предположить, насколько все плохо.

Хороший пример - недавний инцидент с эмиром Дубая, шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом, чья жена, иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, с помощью немецкого дипломата бежала из страны, прихватив детей и 31 миллион евро. Женщина намерена развестись с мужем и просить убежища в Германии. Этому предшествовал еще один эпизод - в апреле 2018 года от шейха пыталась сбежать его дочь Латифа. Чем закончилась эта история, и почему женщины бегут от правителя Дубая?

Что делает правитель Дубая с женщинами дворца?

Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид и эмир Дубая попросили Германию вернуть принцессу и детей в ОАЭ, однако Берлин отклонил эту просьбу. Возможно, после этого инцидента мы станем свидетелями дипломатического кризиса между двумя странами. По словам директора британской правозащитной организации Detained in Dubai, налицо серьезное обвинение против ОАЭ и шейха Мохаммеда ибн Рашида лично. "Это может иметь драматические последствия для отношений между странами, обеспокоенными сложившейся ситуацией", - добавила Рада Стерлинг.

Принцесса - дочь покойного короля Иордании Хусейна бен Талала и сестра нынешнего короля страны Абдаллы. Ее выдали замуж в семью Мактум в 2004 году, и, похоже, ее семейная жизнь была не такой уж счастливой, раз женщина не могла оставаться рядом с ибн Рашидом, гордившимся своей терпимостью, открытостью и почтением к женщинам. Что-то заставило Хайю пойти на такой шаг, несмотря на возможные последствия и даже угрозу для жизни. Это подтверждают слова Стерлинг, по мнению которой побег принцессы вызывает серьезные вопросы и большие опасения за ее жизнь.

Этот инцидент повторялся дважды. Сначала дочь правителя Дубая Латифа уничтожила имидж, который шейх изо всех сил пытался создать и продвигать перед мировым сообществом. На одной из видеозаписей, сделанных перед побегом из дворца, девушка заявила: "Все, что мой отец, правитель Дубая, пытается рассказать о себе и правах человека, - чистейший вздор! Он самый ужасный человек, которого я когда-либо встречала в жизни. Он - абсолютное зло, в нем нет ничего хорошего". Кроме того, девушка указала на причастность отца к гибели множества людей, а также на его чрезмерную озабоченность защитой своей репутации. По ее словам, если для этого понадобится убить человека, он сделает это со всем хладнокровием.

На видеозаписи Латифа неоднократно говорит об одержимости отца желанием выглядеть цивилизованным человеком и заботливым семьянином, что ни в коей мере не соответствует действительности. То, как он на самом деле живет и как обращается с людьми, полностью противоречит образу, продвигаемому лояльными ему СМИ. Девушка приводит примеры его злодеяний: сожжение домов для сокрытия улик, склонность к избиениям и пыткам, которым она тоже подвергалась, равнодушие к остальным детям: "У него есть сын в Ливане, которого он видел лишь однажды, ограничившись рукопожатием". Латифа описала его как "отвратительного человека" и "худшего преступника, которого можно в принципе встретить".

Самое печальное в истории Латифы - это не рассказ, записанный в надежде сбежать из ада во дворце, а неудачная попытка доплыть на яхте до побережья Индии. Недалеко от берега ее перехватили индийские и эмиратские военные и заставили повернуть обратно в Дубай.

В 2000 году пыталась сбежать старшая сестра Латифы Шамса. Попытка провалилась, девушку арестовали на улицах Кембриджа, и с тех пор о ней никто не слышал. Такой конец может ждать и принцессу Хайю, которая, по словам Стерлинг, несомненно, была свидетелем всех злодеяний, описанных Латифой на видео.

Как утверждает газета The Sun, принцесса сбежала из "страха за свою жизнь". Женщина хотела перебраться в британскую столицу, но она не доверяет местным властям, опасаясь, что они могут вернуть ее в Дубай. Не могла она и бежать на родину: прочные экономические отношения между ОАЭ и Иорданией стали бы инструментом давления на ее брата и заставили бы его вернуть женщину и детей в ОАЭ и тем самым сохранить отношения с правителем, чье состояние составляет около 10 миллиардов евро.

В конце концов немецкие власти отказались выдать принцессу, а правящая семья еще не прокомментировала инцидент, но, как ожидается, сделает краткое заявление, в котором будут следующие формулировки: "личный вопрос" и "государственная повестка, направленная на дискредитацию Объединенных Арабских Эмиратов". Возможно, как и при предыдущих побегах, несмотря на все усилия и давление правозащитных групп и ООН, власти сообщат, что принцесса и ее семья находятся дома в добром здравии и не нужно верить "лживым сообщениям".

Следует отметить, что подобные инциденты происходили и в Саудовской Аравии, где женщины совершали побеги, противостояли попыткам изнасилования, принудительным бракам и жестокому обращению. Пример - дочери покойного короля Абдаллы Ибн Абдель Азиза, рассказавшие свою историю под названием "Молчащие принцессы дворца". Эти проблемы освещаются благодаря усилиям правозащитных организаций. Особенно это касается тех, кто ищет политического убежища.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562318640
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