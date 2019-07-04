Анкара обвинила Вашингтон в пособничестве терроризму

12:31 05.07.2019

США ищут новые способы давления на Эрдогана



Турецкий МИД поспешил отреагировать на недавно опубликованную статью американского издания Washington Post. В статье приводятся слова одного из лидеров Рабочей партии Курдистана Джемиля Быйыка, которая запрещена на территории Турции и считается террористической. Об этом сообщает ТГ-канал "IAC"



По мнению турецкого МИД, такая публикация является грубым нарушением международных законов в рамках антитеррористической программы. Они также выразили непонимание, в чем отличие данной группировки от других организаций, таких как ИГ или "Аль-Каида". Как выразились в министерстве, это очередное доказательство "двойных стандартов" правительства США.



Еще в начале года в рамках телефонного разговора глав Турции и США, Реджеп Тайип Эрдоган заверил Трампа, что у них нет никаких проблем с курдами. По словам президента Турции, они ведут успешную борьбу с курдскими террористами и на территории Сирии. Курдские бандформирования давно облюбовали Сирию. Множество раз СМИ сообщали о том, что курды напрямую подчиняются командам Белого Дома. Также отмечается, что в руках РПК находится практически вся северная часть Сирии, чьи недра хранят огромный запас нефти и газа.



Трудно поверить, что материал такого характера не прошел согласование в Госдепе. Учитывая давние тесные взаимоотношения курдов и Белого дома, поддерживающего сепаратизм в регионе, чтобы иметь дополнительный рычаг воздействия на Турцию и Ирак, неудивительно, что данная статья вышла в свет именно в США. Скорее всего этот жест призван продостеречь Эрдогана от действий, которые могут быть неугодны Вашингтону, например закупка российских истребителей вместо американских F35.