Токио потребовал от Сеула восстановить фонд помощи "женщинам для утешения"

12:33 05.07.2019

Правительство Японии сделало представление Южной Корее в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи "женщинам для утешения" - жертвам политики принуждения женщин и девушек, которые были захвачены во время Второй мировой войны Японией. Об этом 5 июля сообщает Kyodo со ссылкой на заместителя генсекретаря правительства страны Ясутоси Нисимура.



"Подобные действия неприемлемы, в связи с чем мы сделали представление южнокорейской стороне, - сказал Нисимура. - Мы будем продолжать требовать от Южной Кореи следовать договоренностям по этому вопросу".



Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля власти Южной Кореи одобрили прекращение деятельности фонда "женщинам для утешения".



Отношения двух стран омрачает проблема "женщин для утешения" - сексуального насилия в период японской оккупации. Тогда кореянок и китаянок принуждали к работе в прифронтовых публичных домах. По данным корейской стороны, пострадали около 400 тыс. женщин.



В декабре 2015 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об окончательном решении проблемы. Токио тогда принес Сеулу официальные извинения за военные преступления в Корее, а также передал $8,9 млн в фонд помощи пострадавшим.



Значительная часть общественности Южной Кореи раскритиковала соглашение. Став президентом, Мун Чжэ Ин объявил о создании специальной комиссии, призванной тщательно изучить все обстоятельства заключения соглашения между Сеулом и Токио.