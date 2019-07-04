Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

12:47 05.07.2019

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми



Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании. Она подала в лондонский суд иск о разводе и установлении опеки над двумя несовершеннолетними детьми. Супруги уже наняли известных британских адвокатов.



На 30 июля в отделе по семейным делам лондонского суда запланировано разбирательство 69-летнего правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ с его сбежавшей супругой 45-летней иорданской принцессой Хайей, передает агентство Associated Press. Заседание будет посвящено разводу и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми, которых сбежавшая супруга забрала с собой. Шейх Мухаммед требует вернуть детей обратно.



По данным СМИ, принцесса приехала в Лондон еще несколько месяцев назад и попросила политическое убежище. Британская газета The Sun сообщила, что принцесса живет с 11-летней дочерью и семилетним сыном в принадлежащем ей особняке стоимостью ?85 млн ($107 млн), расположенном неподалеку от Кенсингтонского дворца. По информации издания, принцесса убежала из Дубая не с пустыми руками, а с $39 млн.



Принцесса Хайя - дочь покойного короля Иордании Хусейна и сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II. Среднее и высшее образование получила в Великобритании. Занималась конным спортом и стала первой женщиной, представившей Иорданию на международных соревнованиях. В 2002 году она участвовала в Олимпийских играх в Сиднее и была знаменосцем иорданской команды. С 2006 по 2014 год принцесса возглавляла Международную федерацию конного спорта. Она также была послом доброй воли Всемирной продовольственной программы и посланцем мира ООН, активно занималась благотворительностью. В 2004 году принцесса стала шестой, младшей женой миллиардера и любителя лошадей Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума. В 2007 году у них родилась дочь, а в 2012 году - сын. По разным данным, у шейха 23 ребенка от разных жен.



Информация о том, что принцесса сбежала от мужа, появилась в СМИ в конце июня. Утверждалось, что побег был организован при помощи немецкого дипломата. Официальные власти Дубая не комментируют побег, но на своей странице в Instagram Мухаммед бен Рашид опубликовал стихотворение, лирический герой которого обвиняет безымянную женщину в предательстве.



Меня больше не волнует, живешь ты или умираешь, тебе больше нет места в моей жизни, иди к человеку, который тебя интересует",- написал он. Затем этот пост был удален.



Побег принцессы - не первый скандал в семье правителя Дубая. В феврале прошлого года из дома пыталась бежать его 32-летняя дочь Латифа. Ее задержали и заставили вернуться. Однако перед этим женщина успела записать 40-минутный видеоролик, где рассказала о своей жизни, а также о том, что это уже ее вторая попытка побега.



Источники, близкие к принцессе Хайе, в разговоре с BBC рассказали, что причиной побега принцессы стали как раз открывшиеся ей подробности возвращения в Дубай Латифы. После этого принцесса Хайя уже не чувствовала себя в безопасности и опасалась за свою жизнь. По другой версии, она постоянно подвергалась унижениям со стороны других жен правителя Дубая.



Марина Кузнецова