 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.07.2019
14:58  Тюпский абориген Смирнов застрелил двух альпинистов в альп-лагере "Хан-Тенгри" и взял в заложники противочумную работницу...
12:51  Handelsblatt: РосГазпром изгоняет американский СПГ из Европы
12:47  Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
12:41  Был ли советский Казахстан колонией? Русификация: свет и тени, - Ж.Байхожа
12:40  Что может остановить вымирание России?
12:33  Токио потребовал от Сеула восстановить фонд помощи "женщинам для утешения"
12:31  Анкара обвинила Вашингтон в пособничестве терроризму

12:24  Это - животное! Почему жены бегут от арабских принцев, - "NoonPost"
09:07  Операция "Медоносная пчела": Китай устанавливает на телефоны туристов шпионское приложение, - Tages anzeiger
08:14  Торговое перемирие в Осаке на фоне неопределенности, - В.Пироженко
08:13  Второе пришествие "Исламского государства"* не за горами? - Д.Седов
07:56  Исследователи проникли в затопленную гробницу черного кушитского фараона Настена в северном Судане
07:44  История Золотой Орды: как можно меньше политики и как можно больше науки…
07:26  Чем больше, тем беднее: справится ли таджикская экономика с демографическим "бумом", - Х.Хуррамов
07:23  Власти России не разработали мер по защите соотечественников, - "НГ"
06:58  Эрдоган получит от РФ первый дивизион С-400 уже в июле
06:55  Европейский союз поддержит переход стран ЦА к зеленой экономике. По кочевкам!
06:52  Жителя Нидерландов осудили за интернет-интим с малолеткой из Таджикистана
06:51  Лучшие годы... Экс-премьер Монголии Баяр написал книгу о своем пребывании в СИЗО
06:46  США научили союзников плохому. Японо-корейская торговая война началась с высоких технологий, - М.Коростиков
06:44  Россия нашла компромисс для ООН и Дамаска. По "Сирийскому комитету"
06:38  Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать, - САМ
01:07  В Узбекистане гробят старейшую метео-станцию
00:59  Акимы Алматы, грубо говоря, делятся на две группы: перфекционисты и консерваторы, - Д.Ашимбаев
00:07  Поможет ли Путин Трампу достойно покинуть Афганистан?
00:01  Дорога в Аркаим, - А.Проханов
00:00  Солдаты США испытают персональных дронов в боевых условиях в Афганистане (видео)
Четверг, 04.07.2019
21:27  Убийство экс-лидера кыргызской диаспоры в Екатеринбурге К.Каримова. Преступление связывают с коммерцией
21:23  11 экс-спикеров КырПарламента сочинили обращение против "хитро-антинародного Атамбаева"
21:03  Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию
20:31  Взаимные обиды Токио и Сеула ведут к торговой войне, - В.Скосырев
20:28  Туркменские мигранты ищут "Путь к свободе", - В.Панфилова
20:08  Узбекистан: либеральный радикализм бьет по бедным, - С.Кожемякин
19:30  "Работа" КырМинобраза: системный брак, - А.Бенгард
19:24  Реформа милиции в Кыргызстане: что нужно, чтобы она состоялась? - А.Зубенко
17:40  Англия задержала в Гибралтарском проливе иранский танкер "Grace 1"
16:13  В Грузии готовят бидзин (свержение) правящего олигарха Иванишвили
16:09  Сынишка непримиримого кыр-оппика Бекназарова трудоустроился экспертом в аппарат президента
13:58  Перевозчики выстроились в очередь в Казахстан. Интерес к направлению проявляют S7, Utair и Red Wings
13:06  Сланцевая нефть США сталкивает Россию к катастрофе
13:03  Туманное перемирие: почему саммит G20 не завершил торговую войну, - Дм.Мигунов
13:02  Запущен официальный сайт первого президента Казахстана Elbasy.kz
12:57  98 лет Коммунистической партии Китая, - М.Сидорив
12:55  Путин сказал "А", нужно говорить "Б". Смена глобальных проектов и проектных парадигм в РФ, - М.Хазин
12:53  США хотят запугать Иран. А если не получится? - Р.Хубиев
12:51  Названа причина нашествия клопов в Алматы
12:48  Укрепят ли масоны демократию в Азербайджане? - С.Тарасов
08:16  Бакалавр информатики Рашид Аюпов назначен акимом казахстанского Туркестана
07:56  Неизвестная авиация разбомбила лагерь мигрантов-нелегалов в ливийском Триполи - 40 убитых, 80 - раненых
07:55  Дорога Ворух-Исфара на кыргызско-таджикской границе остается перекрытой
07:10  Либо всем, либо никому. Если не принять правильные меры, Казахстан превратится в Афганистан, - Д.Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Handelsblatt: РосГазпром изгоняет американский СПГ из Европы
12:51 05.07.2019

Низкие цены помогают Газпрому в завоевании европейского рынка. Российский концерн, несмотря на многолетние споры с Украиной о транзите газа, еще больше укрепил свои позиции в Европе. Сжиженный газ из США не может конкурировать с российским трубопроводным топливом, так как затраты на производство и транспортировку СПГ уже превышают прибыль от продаж, пишет "Хандельсблатт".

Handelsblatt (Германия): Газпром изгоняет американский СПГ из Европы
Андрэ Баллин (Andre Ballin)

На годовом собрании акционеров российского энергетического гиганта Газпром, состоявшемся на этой неделе, можно было видеть много довольных лиц. Причиной этого была неслыханная щедрость руководства концерна при определении величины дивидендов: Газпром заплатит более чем полумиллиону акционеров по 0,24 евро за акцию, что составит ни много ни мало 27% прибыли. В будущем же дивиденды могут вырасти еще больше. В качестве цели руководство обозначило 50%.

Глава концерна Алексей Миллер с удовлетворением констатировал, что в 2018 году был установлен "финансовый рекорд", и заверил, что в следующем году прибыль вырастет еще больше. Чтобы так и произошло в действительности, акционеры надеются, что Газпром не будет начинать новые затратные проекты, а уже построенные или строящиеся газопроводы ("Сила Сибири" или "Северный поток - 2") скоро заработают на полную мощность.

Хотя в первом полугодии экспорт газа и не достиг прошлогодних показателей, у Газпрома есть возможности наверстать упущенное. Уровень добычи в настоящий момент превышает прошлогодний на 2,3%. Да и сокращение экспорта составляет всего 5,9% (95,3 миллиарда кубометров), и его не назовешь драматичным. Минувшая зима оказалась достаточно теплой, и Европа расходовала не слишком много газа. Но сейчас европейцы усиленно закачивают газ в пустые хранилища, и в скором времени баланс для Газпрома может улучшиться.

Такая тенденция, конечно, настраивает руководство компании на оптимистичный лад. Поэтому Миллер на прошлой неделе повысил прогноз экспорта на этот год с 198,6 до 201 миллиарда кубометров. Это уже вторая коррекция прогноза, и он значительно превышает и без того хороший прошлогодний уровень.

Примечательно, кстати, что "секретом успеха" становится именно низкая цена на газ. На нидерландской виртуальной газовой бирже TTF (Title Transfer Facility) топливо торгуется на десятилетнем минимуме. Фьючерсы на 1 000 "кубов" стоят дешевле 110 евро. При этом аналитики рынка ожидают в июле дальнейшее снижение. Согласно опросу норвежского портала "Монтел" (Montel), специализирующегося на энергетическом рынке, в пересчете на производство электроэнергии цена за МВт/ч в таком случае снизится с 10,51 до 9,50 евро.

К стремительному падению цены привели, в частности, крупные поставки американского СПГ. "Война", объявленная президентом США Дональдом Трампом "Северному потоку - 2", показывает результат. Противодействие строительству нового газопровода по дну Балтийского моря тесно связано с экономическими интересами, подчеркнул на прошлой неделе в ходе презентации индекса делового климата глава австрийского концерна OMV Райнер Зееле (Rainer Seele), возглавляющий также Немецкую внешнеторговую палату в Москве. В США в последние годы резко выросло производство сжиженного газа, и американцы ищут новые рынки сбыта, в том числе и в Европе.

Трубопроводный газ vs СПГ

Буквально этой весной множество танкеров с СПГ на борту прибыли в европейские терминалы. В марте их число составило 77, а в апреле и вовсе 79. Европейский рынок оказался в буквальном смысле "залит" газом. Но теперь производители СПГ из-за низких цен на топливо вдруг оказались под давлением - ведь затраты на производство и транспортировку сжиженного газа уже превышают прибыль от продажи.

В этой ситуации производители СПГ вполне могли бы переориентироваться на азиатский рынок, но и там маржа будет весьма скромной ввиду избытка предложения. Многие операторы терпят убытки, а если снижение цен затянется, им и вовсе грозит разорение.

Для Газпрома же падение цен является наименьшей из проблем. Газопроводы уже построены, а их маршруты из России не только короче, чем путь через Атлантику, но и дешевле, чем транспортировка топлива судами. Кроме того, нет необходимости в сложной процедуре регазификации СПГ. Так что для русских это является важным преимуществом.

Хотя ценовая борьба в текущем году несколько сократит прибыли, Газпром завоюет дополнительную долю европейского рынка. Еще в 2018 году российский монополист достиг рекордных показателей. Нарастив свою долю с 34,7 до 36,7%, Газпром, несмотря на многолетние споры с Украиной по поводу газового транзита, еще больше укрепил свои позиции в Европе.

В 2019 году эта тенденция может продолжиться. А не позднее, чем с наступлением зимы, цены на газ снова будут расти.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562320260
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №30
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №46
- Дарига Назарбаева: Работа Сената станет максимально публичной и открытой
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций
- Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать
- В Правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №475
- Депутаты "Ак жола" требуют расследовать очередную аферу с деньгами ЕНПФ
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  