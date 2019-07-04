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|Тюпский абориген Смирнов застрелил двух альпинистов в альп-лагере "Хан-Тенгри" и взял в заложники противочумную работницу...
14:58 05.07.2019
В Киргизии мужчина устроил стрельбу в лагере альпинистов и взял заложника
Мужчина застрелил двух человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщает МВД республики.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть ОВД Ак-Сууйского района 4 июля в 12:20 по местному времени. По данным ведомства, 29-летний житель села Тюп Сергей Смирнов вошел в столовую, где убил из карабина "Вепрь" 48-летнего замначальника лагеря. Смертельное ранение в живот получил также 31-летний рабочий.
Обедавший в это время 33-летний мужчина попытался схватить Смирнова, но тот нанес ему ранение ножом в руку. Мужчине удалось сбежать из столовой.
Кроме того, Смирнов взял в заложники находившуюся на смене 48-летнюю сотрудницу противочумной станции, после чего скрылся с места преступления, добавили в МВД.
Сейчас проводится спецоперация по задержанию Смирнова и освобождению заложницы. Предварительно, преступление совершено на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель главы МВД Киргизии Мирлан Каниметов.