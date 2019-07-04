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Курды намекают на смену элиты в Турции, - И.Субботин
17:36 05.07.2019

Боевики готовы говорить с политическими соперниками Эрдогана

Игорь Субботин
04.07.2019

Курдские повстанческие силы, похоже, предчувствуют смену политической комбинации в Турции. По крайней мере такое впечатление оставляет колонка в газете Washington Post (WP), которую написал лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Джемиль Байык. В резонансном выступлении сооснователь боевой организации, борьба с которой стала официальным предлогом для турецкого вторжения в соседнюю Сирию, заявил о том, что сейчас настало время для примирения между курдами и Турцией. Однако диалог лидер РПК намерен выстраивать со всеми "демократическими силами" в этой стране. Не исключено, что курды почувствовали силу оппозиции.
Эксперты продолжают обсуждать колонку лидера РПК, а власти Турции – осуждать. Анализируя историю отношений между РПК и Анкарой, Байык недвусмысленно дает понять, что все проблемы курдов в Турции – это дело рук Партии справедливости и развития (ПСР) и ее лидера – президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. "Эрдоган и его партия на ранних этапах завоевали общественную поддержку, сделав акцент на демократии, правах человека и справедливости, – говорится в статье. – Но всего несколько лет спустя (после прихода к власти ПСР. – "НГ"), когда его спросили о курдском вопросе, Эрдоган ответил: если вы о нем не думаете, его не существует". Байык признает: "Мы предприняли ряд усилий, чтобы добросовестно договориться с властями (Турции. – "НГ"), включая соответствующие соглашения о прекращении огня. Каждый раз приверженность правящей партии к миру заканчивалась тогда, когда исчезала политическая целесообразность".

До настоящего момента присутствие элементов РПК в северных районах Сирии было предлогом для операций Турции при поддержке лояльной ей оппозиции. В Анкаре, как и в западных столицах, считают курдское повстанческое движение террористическим. В материале для WP Байык замечает, что активные действия в Северной Сирии стали признаком страха Эрдогана перед угрозами для "авторитарной власти". РПК при участии других сил создали автономию на севере Сирии, которая, по словам Байыка, позволила восстановить в правах народы Арабской Республики. "Курды, арабы и ассирийцы в Северо-Восточной Сирии уже пользуются демократической автономией, – пишет лидер РПК. – Но мы сделали ошибки в решении этих проблем. Мы наивно полагали, что курдский вопрос будет решен исключительно путем диалога с партией Эрдогана". РПК нужно было "приложить больше усилий, чтобы включить (в диалог. – "НГ") все демократические силы Турции", – пишет Байык.

Впрочем, вопрос о восстановлении в правах народов на северо-востоке Сирии не кажется таким однозначным, как это выглядит в статье лидера РПК. Арабские суннитские племена выражают протест против засилья курдов в местных советах, считая себя ущемленными в правах. Народное возмущение замедляет запланированный уход военных советников США с северо-востока Сирии. На этом фоне активные попытки по стабилизации ситуации в этих районах начала предпринимать Саудовская Аравия, которая не только финансирует восстановление инфраструктуры, но и занимается посредничеством между курдами и арабами-суннитами. Именно этим темам был посвящен визит саудовского министра по делам Ближнего Востока Тамера ас-Сабхана, который состоялся в середине июня в города Манбидж и Ракка. Представитель королевства провел встречи с лидерами курдских формирований, племенными шейхами, а также представителями Госдепа США.

"Поддержка Эрдогана и правящей элиты среди курдского населения Турции в последние годы сокращается, – заявил "НГ" турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас. – Как показали выборы мэра Стамбула 23 июня, где этнических курдов проживает больше, чем в курдских районах страны, поддержка ПСР падает. Вместе с этим очевидно, что в сложившихся условиях РПК хочет воспользоваться ситуацией. Несмотря на то что смена власти, безусловно, рано или поздно произойдет, говорить о том, что этот процесс будет гладким, нет никаких оснований. Напротив, можно лишь констатировать, что в условиях нынешней усугубляющейся деградации всех государственных и социальных институтов приход к власти новой политической элиты, какого бы "качества" она ни была, не позволит быстро запустить все механизмы, которые на протяжении нескольких лет разрушаются с катастрофическими для страны последствиями".
Эксперт говорит, что, с другой стороны, нельзя забывать о том, что Россия и США имеют различные подходы к "курдскому вопросу". "Именно поэтому не столь важно, как воспринимают ситуацию сами курды внутри страны, гораздо более значительно – как будут развиваться внутренние региональные процессы и смогут ли Москва и Вашингтон найти точки соприкосновения, – убежден Хас. – Однако есть более щепетильная проблема. Во-первых, сам факт того, что WP "пустила" на свои страницы активного представителя и одного из пяти учредителей РПК, является абсолютно неэтичным и ошибочным шагом. Как известно, РПК признается террористической не только Турцией, но также США и государствами ЕС. Трудно представить реакцию международного сообщества, если бы в турецких СМИ появился бен Ладен, размышляющий о политической повестке современного Запада. Более того, стоит понимать, что РПК – это не рупор всего курдского народа".

Во-вторых, отмечает аналитик, действия турецкого руководства также оставляют желать лучшего. "Реакция властей на публикацию – это не что иное, как лукавая и двуличная позиция, – полагает Хас. – Странным образом забыто появление за несколько дней до повторных выборов в Стамбуле в турецких СМИ призыва лидера РПК Абдуллы Оджалана. Он, как известно, многие годы содержится в тюремном заключении на острове, а доступ к нему ограничен даже для юридических представителей. Несмотря на это, пытаясь заручиться поддержкой курдского населения в Стамбуле, правящая партия сделала, как ей показалось, ход конем, отправив к Оджалану "гонца", который привез с острова на землю послание "пленника". В письме говорилось о том, что курды, проживающие в Стамбуле, должны придерживаться нейтралитета, то есть, другими словами, не голосовать в поддержку (оппозиционного кандидата. – "НГ") Экрема Имамоглу".
Как рассказывает политолог, для усиления эффекта за несколько дней до выборов государственный телеканал ТРТ взял интервью у брата Ождалана – Османа, который на протяжении многих лет числится в списке особо опасных преступников. "В интервью Осман Оджалан детально объясняет позицию своего брата и еще раз обращается к курдам с призывом, как необходимо проголосовать – поддержать кандидата от правящей партии, – обращает внимание Хас. – Если бы интервью с одним из основателей РПК вышло бы не в WP, а на просторах турецких СМИ, скорее всего скандала бы не произошло. Налицо очевидно неприкрытое желание власти использовать все возможные рычаги влияния на ситуацию для недопущения проигрыша своего кандидата. И курдское население Стамбула не могло не заметить внутриполитическую интригу ПСР. Вместе с этим политическая элита Турции также вдруг забыла слова самого Эрдогана, который в своих выступлениях открыто называл часть курдского народа террористами, исходя из их политических взглядов".
Решение "курдского вопроса", считает эксперт, возможно лишь путем реализации принципов правового государства и демократизации общества, наравне со справедливым разделением экономических ресурсов внутри государства. "Та политика, которую проводит турецкое руководство длительное время, никаким образом не сможет обеспечить мирное решение имеющихся проблем, – заключает Хас. – Налицо инструментализация главных болезненных точек общества с единственной целью – не потерять власть. Ведь нельзя забывать, что к РПК, на счету которой десятки тысяч жизней мирного населения и военных, имеет среди большей части турецкого общества негативную репутацию. Использование властью членов этой признанной в самой Турции террористической организации для достижения своих внутренних целей неприемлемо".

Источник - ng.ru
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