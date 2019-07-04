|Экс-МВД Киргизии Конгантиев оправдан судом. По делу "Апрельской революции"
17:41 05.07.2019
Нет состава преступления. Молдомуса Конгантиев оправдан судом
В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-министра внутренних дел Кыргызстана Молдомусы Конгантиева.
Отметим, разбирательство окончено. В своем последнем слове подсудимый просил справедливого решения.
Кроме того, он отметил, что за избиение и убийство сотрудников милиции во время исполнения ими служебных обязанностей при апрельских событий 2010 года еще никто не понес наказание.
"Я себя считаю невиновным, а потерпевшим. Появилась надежда на то, что всех виновников привлекут к ответственности", - сказал Молдомуса Конгантиев.
Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков вынес приговор, согласно которому Молдомуса Конгантиев оправдан за отсутствием состава преступления.
Кроме того, суд постановил снять арест с его имущества.
Экс-главу МВД обвиняют в халатности во время мартовских событий 2005-го и превышении должностных полномочий во время апрельских событий 2010 года.
Аида ДЖУМАШОВА