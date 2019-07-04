Помощник Уральского полпреда РФ Воробьев оказался иностранным шпионом

00:30 06.07.2019

Самый высокопоставленный за последние годы чиновник, арестованный за измену Родине



Алексей Иванов



Сначала Центр общественных связей ФСБ выступил с кратким сообщением: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 г. в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Проводятся следственные действия".

Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.



Задержанный по подозрению в госизмене Александр Владимирович Воробьев - действительный государственный советник РФ III класса. Ему 39 лет. Уроженец города Гусев Калининградской области. Окончил Гусевский сельхозтехникум и (с отличием) Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение". В рамках международного проекта по конкурсу реализовал грант на обучение в National School of Public Administration (Варшава). Получил дополнительное образование в Российском институте государственных регистраторов прав при Министерстве юстиции РФ. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Работал юрисконсультом ООО "Балтфер-консультант", ведущим специалистом Управления Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, начальником правового управления администрации Гусевского городского округа, генеральным директором ЗАО "Агентство по развитию территорий". С 2010-го (когда губернатором стал секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия", глава Гусевского района Николай Цуканов) находился на руководящих должностях в региональном правительстве: полномочный представитель губернатора Калининградской области в органах судебной власти, глава Агентства по имуществу Калининградской области. В 2017-м (Цуканов тогда заделался полпредом Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе) назначен федеральным инспектором по Республике Карелия. Зимой 2017/18 Цуканов переместился на должность помощника Президента РФ, Воробьев занял должность руководителя его аппарата. Летом 2018-го Цуканов утвержден полпредом Президента РФ в Уральском федеральном округе, Воробьев назначен его помощником.



Воробьеву вменяется чересчур "тесное сотрудничество" с представителями одной из европейских стран, входящих в НАТО. "Взгляд" рассказал со ссылкой на источники в органах о найденных у чиновника паспорте гражданина Польши и специальной записывающей аппаратуре. Напомним про варшавскую National School of Public Administration. Добавим, что помощник полпреда свободно владеет польским языком.



Дело маркировано грифом "секретно". 5 июля Лефортовский суд Москвы провел заседание в закрытом режиме; судья Елена Канева поддержала ходатайство следователя ФСБ об аресте Воробьева. Статья 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Воробьев в Лефортовском суде:



"Ну и денек. Арестован за шпионаж Воробьев - помощник полпреда в УрФО Цуканова. Воробьев работал с Цукановым еще в Калининграде, и обнаруженный у него паспорт гражданина Польши говорит о том, что он еще с тех пор сливал государственные секреты. Тогда это не обнаружили и один Бог знает, что Воробьев сдал за эти годы, пока Цуканов с 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области, потом полпредом в СЗФО полтора года, помощником Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления полгода и, наконец, полпредом в УрФО с 2018 года. Все эти годы Цуканов и Воробьев не теряли связь. С 2016 по 2018 годы Цуканов был членом Совета Безопасности", - отмечает политтехнолог Марат Баширов.



Задержание Воробьева произошло за несколько дней до приезда в Екатеринбург Владимира Путина. Воробьев - протеже (обязан всей своей госкарьерой), незаменимый помощник, самое доверенное лицо полпреда Цуканова. Последний уже написал заявление об отставке? Нет?

Еще вопрос: как скоро наши прогрессивные газетенки выйдут с заголовками ЯМЫВОРОБЬЕВ?

***

"Это беспрецедентный случай... Конечно, он имел доступ к государственной тайне. Человек такого уровня также владеет информацией и о скрытых политических процессах, эти данные тоже могут сливать. Подобного рода информация приобретает особую ценность в условиях "холодной войны" между Россией и Западом", - прокомментировал URA.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

"Тут уже история со сквером в Екб совсем стала токсичной", - намекает Telegram-канал "Незыгарь". Тему развивает Telegram-канал Zames: "У нас тоже по Воробьеву была первая мысль, а не связано ли его дело с протестами. Ведь даже по нашим скромным данным, борьбу за сквер вели за спинами честных горожан политические игроки. После ряда совещаний на высоком уровне была команда всем ведомствам зачистить "концы" протеста. Особенно после того, как было достигнуто согласие по переносу храма в другое место. Но манипуляторам оно не нужно. Нужны лазейки для продолжения игры. То, что игрока нашли в окружении полпреда президента, говорит о серьезности намерений расшатать Екатеринбург. И уж какая Польша, Кшыся, я вас умоляю. Польша, Молдавия, Литва - это придатки, мини-штаты".