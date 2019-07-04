Рос Инновации. Затейник Греф объединит Сбербанк и McDonald"s

00:34 06.07.2019

Алексей Иванов



До конца года реальностью станут совместные отделения Сбербанка и McDonald"s. Пилотные точки откроются в Центральной России, включая Москву с пригородами.

Идея принадлежит руководителю Сбербанка Герману Грефу. Чем дальше, тем креатив зашкаливает. Влияние фаллического йогина Садхгуру? Помнится, Греф рассказывал о планах превратить сеть отделений Сбербанка "в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы".

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил "Ведомостям", что необходимо "чем-то привлекать клиентов, кроме банковских сервисов". "Искренне надеюсь, что до конца года мы сможем открыть совместные отделения", - подчеркнул он. Ранее в беседе с "Интерфаксом" Ведяхин пояснил: "У McDonald"s большой клиентопоток и у нас большой клиентопоток. И мы надеемся, что это будет интересно клиентам, потому что для нас важно искать новый клиентский опыт и помогать клиентам получать то, что им нужно".



МсБанк и СберDonalds. Свободная касса! Грефмак и грефкола в каждом окошке!

Уважаемый клиент, вам одобрена услуга "Новый куриный бургер в кредит" по ставке 20 % годовых.