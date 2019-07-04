Меланье Трамп поставили памятник в Словении. Стоит статуя, в лучах заката...

06:53 06.07.2019

Севница , 6 июля 2019, 05:33 - REGNUM

Статуя из дерева, изображающая Меланью Трамп, жену американского президента, установлена рядом с городом Севница (Словения), сообщает галерея Match.



Меланья Трамп

(cc) Marc Nozell

Памятник установлен в населенном пункте Рожно. Автор статуи - соотечественник Трамп Брэд Дауни. Открытие статуи состоялось в рамках его выставки Ta Eho.





Напомним, Трамп родилась 26 апреля 1970 г. в Югославии в Ново-Место (Словения). За Дональда Трампа вышла замуж в 2005 году, а в 2006 году получила американское гражданство.



История вопроса

Вид изобразительного искусства, который предназначен для украшения природного или архитектурно-пространственного ландшафта, носит название монументальной скульптуры и является единым целым с окружающей обстановкой.



Подробности: https://regnum.ru/news/society/2660937.html

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