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|В центре Бишкека из-за расовой неприязни забили до смерти африканца-директора школы Абубакара
07:17 06.07.2019
5 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Избившего нигерийца мужчину водворят в СИЗО на два месяца
Избившего до смерти уроженца Африки мужчину водворят в СИЗО-1 на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Уточняется, что такое решение принял сегодня Свердловский районный суд.
Напомним, уроженца Нигерии избили 2 июля возле ЦУМа. От тяжелых травм пострадавший умер в больнице.
Чрезвычайным происшествием возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который поручил найти подозреваемого в кратчайшие сроки.
У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.