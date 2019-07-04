В центре Бишкека из-за расовой неприязни забили до смерти африканца-директора школы Абубакара

07:17 06.07.2019

5 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Избившего нигерийца мужчину водворят в СИЗО на два месяца



Избившего до смерти уроженца Африки мужчину водворят в СИЗО-1 на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что такое решение принял сегодня Свердловский районный суд.

Напомним, уроженца Нигерии избили 2 июля возле ЦУМа. От тяжелых травм пострадавший умер в больнице.

Чрезвычайным происшествием возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который поручил найти подозреваемого в кратчайшие сроки.

У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.