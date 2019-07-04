Туркменистан: опьяненные бензином, - Eurasianet.org

07:27 06.07.2019

В начале этой недели железнодорожный состав, перевозящий партию произведенного в Туркменистане синтетического бензина, прибыл на приграничную станцию в Афганистане. Туркменские государственные СМИ не указали объем поставки, но это событие может иметь большое значение, говорится в статье Eurasianet.org.

Доставленное топливо - первая экспортная партия продукции, выпускаемой заводом по производству бензина из природного газа общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов США, который был торжественно введен в строй 28 июня в Овадан-Депе, неподалеку от столицы страны, Ашхабада. Прогнозируемые объемы производства впечатляют. По подсчетам Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), как только завод достигнет максимальной производственной мощности, он ежегодно будет перерабатывать 1,8 миллиарда кубометров природного газа и производить из него 600 000 тонн бензина, который можно купить на расположенной здесь же АЗС. Для сравнения, приблизительно такое же количество бензина Казахстан, по его заявлениям, надеется экспортировать в этом году.

Местные СМИ расхваливают производимое в Овадан-Депе горючее Eco-93, провозглашая его экологически революционным. Воодушевленный этим событием президент Гурбангулы Бердымухамедов, который уже успел попозировать на камеру, заполняя бензобак автомобиля, назвал этот проект важным шагом на пути превращения Туркменистана в один из центров "зеленой" экономики.



И все же, кто будет покупать это чистое топливо? Даже изданию Gundogar-News (не путать с оппозиционным изданием, имеющим схожее название, - Gundogar.org), неистово придерживающемуся официальной линии властей, пришлось признать, что Eco-93 будет стоить дороже, чем A-95, который является на сегодняшний день самой качественной маркой бензина, доступной на рынке. Учитывая низкий уровень доходов в Туркменистане, это роскошь, которую многие не смогут или не захотят себе позволить, отмечает Eurasianet.org.



Одним из возможных рынков сбыта может стать Афганистан, хотя покупательная способность в этой стране едва ли намного выше. Сообщается, что запросы уже поступили из Болгарии, Греции и Румынии. Но и здесь тоже неизвестно, чем все может закончится. Государственные СМИ отмечают, что бензин Eco-93 соответствует нормативам выбросов экологического стандарта Евро-5, установленным в директивах ЕС. Единственная проблема заключается в том, что производители автомобилей, которые планируют продавать свою продукцию в ЕС, с 2015 года обязаны придерживаться чуть более строгих требований стандарта Евро-6. Если туркменские власти не доработают продукцию, производимую в Ован-Депе, до требуемого уровня, двери на перспективный европейский рынок могут в результате захлопнуться прямо перед их носом.



Подобно многим другим крупным проектам такого рода, эта работа была выполнена при значительной помощи извне. В данном случае это были совместные усилия японского концерна Kawasaki Heavy Industries и базирующейся в Анкаре компании Renaissance Construction. Участие в этом тандеме японской компании вызвал небольшой всплеск японофилии, вершиной которого стало открытие прямого рейса из Ашхабада в Токио, который будет выполнять компания "Туркменские авиалинии". В мае Бердымухамедов подписал указ, якобы направленный на упрощение процедуры получения визы и снижения ее стоимости для японских граждан, прибывающих в Туркменистан на короткий срок, но, учитывая, насколько быстро другие страны региона становятся доступными для туристов, этого шага может оказаться недостаточно для того, чтобы оправдать столь дальний и дорогостоящий маршрут.



На этой неделе был опубликован второй в истории страны ежегодный доклад по правам человека. Историческая значимость его прошлогодней редакции, составленной омбудсменом по правам человека, была значительно подорвана после того, как выяснилось, что большие отрывки были перепечатаны непосредственно из документа, описывающего роль омбудсмена по правам человека в Казахстане. Пока неизвестно, были ли применены подобные уловки и в этом году, но в любом случае ценность этого документа весьма сомнительна. Бо́льшую его часть составляют откровенно приукрашенные факты, которые в согласованной манере свидетельствуют о якобы имевших место усилиях президента Бердымухамедова по улучшению жизни во всех ее сферах. Если и обнаруживаются какие-либо недостатки, ответственность за них возлагается на должностных лиц низшего звена, которых признают "несведущими в положениях закона". В своем кратком обзоре доклада работающее в Амстердаме издание Turkmen.news указало на то, что в 2018 году аппаратом омбудсмена было зарегистрировано 985 жалоб граждан. В основном заявления касались жилищных вопросов и судебных решений. Еще одной волнующей подробностью была информация о поступивших 78 письменных и 72 устных обращениях, связанных с гражданскими и политическими правами. Однако суть обращений не была раскрыта. Удовлетворены были всего три письменных обращения.

Как отмечает Turkmen.news, доклад вовсе не упоминает об ужасных условиях в туркменских тюрьмах, поэтому веб-сайт пообещал продолжить подробный рассказ о том, что там происходит.



Однако самой большой сенсацией от Turkmen.news на этой неделе стал содержательный и подробный рассказ о махинациях со строительством автомагистрали стоимостью 2,3 миллиарда долларов, протянувшейся на 640 километров от Ашхабада до Туркменабата. Созданная специально с этой целью компания "Туркмен Автобан", которой было поручено осуществление этого проекта, достойного фараонов, в свою очередь состоит из четырех структур - "Алтын Несил", "Хызмат Меркези", "Огуз Йол" и "Нусай Йоллары". Наблюдая за церемонией закладки фундамента этой дороги в январе, сын Бердымухамедова, Сердар Бердымухамедов, который был назначен в прошлом месяце губернатором Ахалской области, назвал ее стимулом для развития частного предпринимательства.

"Туркменистан испытывает большое доверие к частному сектору, который развивается быстрыми темпами, и оказывает ему поддержку", - сказал он.

Похоже, что ни одна из четырех компаний-участниц не имеет весомого опыта в этой сфере, поэтому возникает вопрос о том, как их выбрали.



По информации Turkmen.news, компания "Нусай Йоллары", по-видимому, принадлежит некому Аннаназару Реджепову, который по совпадению оказался мужем одной из сестер президента Бердымухамедова. Опубликованный на сайте репортаж на русском языке содержит множество пикантных подробностей, касающихся различных финансовых интересов большой семьи Бердымухамедовых.



В послесловии к репортажу, написанном редактором в неодобрительном тоне, говорится, что международным финансовым институтам следует быть осторожнее, когда они вкладывают деньги в туркменские проекты, чтобы ненароком не обогатить правящую семью.

Группа международных правозащитных организаций привела аналогичный аргумент в своем письме от 14 июня, в котором они обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой воздерживаться от расширения "своих программ в Туркменистане по кредитованию государственного сектора до тех пор, пока власти не продемонстрируют, что заявленная ими приверженность правам человека и демократии трансформировалась в реальный и ощутимый прогресс, в результате которого улучшилась жизнь туркменских граждан".



Разумеется, Ашхабад может надеяться, что ему не понадобится выпрашивать подобную милость. 28 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, казалось бы, многообещающую новость о том, что его компания намерена закупать в Центральной Азии в 2019 и 2020, а возможно, и в 2021 году до 20 миллиардов кубометров природного газа в год. В регионе, разумеется, есть и другие продавцы газа, но сколько бы Туркменистану ни удалось сбыть Москве, это в любом случае облегчит его финансовые затруднения.



О чем бы стороны ни договорились - а ходят разговоры о пятилетнем контракте на поставку 10 миллиардов кубометров газа в год, - соглашение все же лучше заключить в самое ближайшее время. 1 июля истек срок действия временного контракта на поставку 1 миллиарда кубометров газа, который был подписан ранее в этом году.