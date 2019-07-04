Бабакумарова переместили из глвы Аналитического центра администрации КазПрезидента в замакима Алматы

07:57 06.07.2019

Заместителем акима Алматы назначен Ержан Бабакумаров

Фото - Tengrinews

Ранее он являлся советником Президента РК.



5 июля на должность заместителя акима Алматы назначен Ержан Бабакумаров, передает Today.kz.

Ержан Бабакумаров родился в 1969 году. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби. Кандидат политических наук, академик общественной Академии политических наук, член Казахстанской Ассоциации политических наук.



В разные годы возглавлял Центр политических исследований Института развития Казахстана, Информационно-аналитический центр Администрации Президента, Службу центральных коммуникаций при Президенте РК, занимал должности вице-министра культуры и информации, ответственного секретаря министерства культуры и информации, заместителя руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Накануне нынешнего назначения Бабакумаров был освобожден от должности советника Президента РК.