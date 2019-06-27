Найден оригинал рукописи мыслителя 19 века Абая Кунанбаева "Кодекс для простых казахов"

08:01 06.07.2019

"Все сверх меры – зло": почему Абай Кунанбаев был бы недоволен поведением современных казахов



Как должен, по мнению великого просветителя, вести себя настоящий казах, что написано в "нравственном кодексе Абая", и насколько современные жители нашей страны ему соответствуют.



Недавно в отечественных СМИ появилась информация, что казахские ученые обнаружили оригинал "Кодекса для простых казахов", написанный Абаем Кунанбаевым. Составленный в XIX веке документ написан арабской графикой и хранится в библиотеке имени Н. Лобачевского Казанского государственного университета.

"Кодекс", в составлении которого участвовал Абай Кунанбаев, был принят на съезде в местности Карамола в 1885 году. Документ был найден в ходе научной поездки в Татарстан.



Отмечается, что в составлении закона Абай выступил как демократ, предложивший различные нововведения для того, чтобы облегчить жизнь людей того времени.

Стоит отметить, что при жизни великий мыслитель написал множество философских произведений, дабы просвещать свой народ и пробудить в нем морально-нравственные ценности. Одним из примеров таких произведений является нравственный кодекс Абая "Аман бол" ("Будь человеком"), где описано, как должен, по мнению мыслителя, вести себя настоящий казах.

В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz предположила, насколько наши соотечественники соответствовали бы представлениям писателя и мыслителя Абая Кунанбаева.

Важное уточнение: этот "кодекс" стоит рассматривать не как строгий свод правил и законов, а скорее как набор нравоучительных советов и пожеланий, которыми великий гуманист хотел поделиться с молодежью того времени. Здесь мы видим представление автора о том, какими важными качествами должен обладать человек.

Также стоит отметить, что мы рассмотрели не все пункты, описанные в произведении.

1. Люби человека. Будь другом его, будь справедливым

"Сущность человека составляют любовь, справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. Человек человеку – друг", - писал Абай в своем "кодексе".

Одна из главных мыслей, которую высказал великий писатель, – это доброта, дружба и взаимоуважение, которые должны существовать среди жителей нашей страны для дальнейшего развития общества.

К сожалению, многими современными казахстанцами это пожелание нередко игнорируется или вовсе забывается. Доказательством тому может служить огромное количество публикаций в СМИ на тему насилия, которое царит в нашей стране.

Причем происходят подобные случаи как среди мужчин, так и среди женщин, и даже среди детей. Отечественные масс-медиа заполнены новостями о жестоких избиениях, бытовом насилии и убийствах.

К примеру, недавно в Интернете опубликовали рейтинг стран мира по уровню преднамеренных убийств, где Казахстан занимает 138-е место, расположившись между Пакистаном и Гваделупой. Только за первые четыре месяца текущего года в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрировано уже 72 случая по статье "Убийство". В 2018 году в реестре было зарегистрировано 823 случая по этой же статье.

2. Твори добро

"Хороший человек - тот, кто приносит пользу людям", - говорится в произведении. Еще один необходимый и правильный посыл, о котором нередко забывают жители нашей страны.



Вместо того чтобы делать мир лучше, совершая добрые поступки, кое-кто встает на преступный путь, обманывая других казахстанцев с целью легкой наживы. Согласно данным Единого реестра досудебных расследований, за прошедший год зарегистрировано 292 286 уголовных правонарушений.

Из них 29 282 случая мошенничества, 8091 случай грабежа и 483 случая вымогательства. Столь ужасающие данные уже вряд ли удивляют рядовых казахстанцев, так как подобные случаи, возможно, происходят ежедневно.

А новостные заголовки об ограблениях практически стали уже бытовым делом.

3. Стремись к знаниям, к науке

"Науку надо любить, как мать любит родного сына. Учитесь, чтобы стать человеком, стать полезным своему народу, ведь знание – это богатство, которое нельзя расхитить", - писал Абай.

Это послание он адресовал юному поколению, призывая его к развитию и получению образования, дабы служить на благо своего народа и соответственно своей страны. Подобные высказывания много раз встречаются в его произведениях.

Однако нынешняя ситуация скорее удручает, так как, увы, не все представители казахстанской молодежи стремятся к просвещению и приобретению фундаментальных знаний. Некоторые из них в силу разных причин предпочитают зарабатывать деньги, причем не всегда законным путем.

Согласно официальной статистике, последние три года молодежная преступность в Казахстане остается на одном уровне. Ежегодно нарушают закон в среднем 50 тысяч молодых людей. Чаще всего молодежь сажают за наркотики. Другие правонарушения - кражи, хулиганство и грабежи.

По заявлениям эксперта ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Серика Бейсембаева и социолога Тимура Айсаутова, криминализации больше всего подвержены молодые люди без образования, квалификации и социальных перспектив.

4. Знай во всем меру

"Все сверх меры - зло. В еде и питье, в смехе и веселье, в объятиях и поцелуях, в стремлении накопить богатство, в ловкости и хитрости, в одежде - во всем должна присутствовать мера", - отмечал великий мыслитель.

Отдельно Абай упоминал, что для этого нужно выполнять определенные условия, положительно влияющие на сознание человека. Самое важное: "Держаться подальше от вещей, которые изнашивают человеческий разум и ­заставляют его терять свои знания".

В данном контексте он уточняет, что речь идет о "беспечности, зубо­скальстве, меланхолии и пагубном пристрастии к вину, женщинам, деньгам, азартным играм". К великому сожалению, со скромностью и пагубными пристрастиями среди нашего населения тоже есть определенные проблемы.

Достаточно вспомнить звезд отечественного шоу-бизнеса и то, с каким размахом они любят отмечать всевозможные торжества, тои и свадьбы.

А также дорогие подарки, которые нередко преподносятся на этих самых мероприятиях: автомобили, драгоценности, гигантские торты и громадные суммы, которые на все это уходят.



27.06.2019