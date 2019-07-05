В Приаралье горит озеро Судочье, где гнездятся фламинго и дикие лебеди

14:31 06.07.2019

В Приаралье горит знаменитое озеро Судочье, заповедная территория, где гнездятся фламинго, дикие лебеди и сотни других редких птиц, сообщает "Потребитель.уз".



"Все в шоке. Что будет с птицами. Вчера там была гроза, молнии. Скорее всего, от молнии загорелся сухой камыш. Это трагедия, катастрофа. Здесь даже нет слов", - отметили администраторы сайта.



Что происходит со стаями диких птиц пока неизвестно. По данным пользователей, в камышах, которые горят, гнезда и птенцы.



Соответствующие ведомства пока не прокомментировали инцидент.





