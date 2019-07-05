Детсад за колючей проволокой: как в КНР из уйгуров делают китайцев

14:35 06.07.2019

Би-би-си получила подтверждение информации о том, что из мусульманских семей в провинции Синьцзян систематически изымают детей и отправляют их в закрытые государственные школы.



Официальные документы свидетельствуют о создании большого числа школ-интернатов, куда отправляют детей в возрасте от двух лет.



По словам критиков китайского правительства, это целенаправленная государственная политика, которая проводится в отношении детей представителей национальных меньшинств, в первую очередь уйгуров, которых таким образом изолируют от их общин.



Подробности в эксклюзивном репортаже корреспондента Би-би-си Джона Садворта.





