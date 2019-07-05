Директором музея Савицкого в Нукусе выбрали российского ученого Тиграна Мкртычева

14:36 06.07.2019

Директором второго в мире музея по значимости и объему среди коллекций произведений русского авангарда выбран российский ученый Тигран Мкртычев.



В Нукусе 4 июля состоялся второй заключительный этап Международного конкурса на должность директора Государственного музея искусств имени И.В. Савицкого.



Перед членами экспертного совета выступили 6 кандидатов. По итогам презентаций и собеседования был выявлен победитель конкурса, которым стал Тигран Мкртычев.



"Выбор директора одного из самых известных музеев авангарда в мире, станет также выбором нового пути развития и сохранения уникальной коллекции. Конкурс проводился среди граждан Узбекистана и зарубежных стран", - отмечается на сайте Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.



По итогам первого этапа Конкурса были определены 6 кандидатов. Ими стали работники культурных учреждений разных стран: Тибо де Рюйтер (Германия), Тигран Мкртычев (Россия), Сергей Пиляк (Россия), Гульшат Баймуратова (Казахстан), Октябрь Доспанов (Каракалпакстан) и Ирина Петрушина (Каракалпакстан). Кандидаты представили свои презентации перед экспертным советом и прошли очное собеседование в Нукусе, в стенах самого музея им. Савицкого.



Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого - один из самых крупных музеев в Узбекистане. Коллекцию музея признают второй в мире по значимости и объему среди коллекций произведений русского авангарда, а также лучшей художественной коллекцией в Азиатском регионе.