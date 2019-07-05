Они ограбили планету! - Э.Лимонов

14:37 06.07.2019

С "днем рождения"



Эдуард Лимонов

Писатель, публицист.



У них 4 июля - Independence Day, или просто 4 Июля. Это национальный праздник Соединенных Штатов Америки. День независимости США от мамки-Великобритании.



В этот день по всей стране обязательно проходят фейерверки, парады, барбекю, карнавалы, ярмарки, пикники, концерты, бейсбольные матчи, другие спортивные состязания, короче - празднуют.



Звучат американские гимны, такие как "Звезды и полосы навечно", "Боже, храни Америку!", "Знамя, усыпанное звездами" и другие.



4 июля 1776 года 13 колоний на восточном, атлантическом берегу континента Северная Америка подписали Декларацию независимости от Великобритании.



Причина появления США - вполне меркантильная, вполне даже в духе современного их президента Трампа.



В 1764 году парламент Великобритании принял Закон о валюте. Великобритания обязала колонии платить налоги золотыми и серебряными монетами. Это их возмутило.



Я присутствовал в США и пошел вместе с американскими плебеями смотреть фейерверк на 200-летие Дня независимости - 4 июля 1976 года.



Фейерверк распылили над Хадсон-Ривер, и была давка. Помню, что чернокожие - их было большинство - возмущались, что фейерверк какой-то "бедненький".



Странным образом чернокожие в большинстве своем - патриоты американского государства. Несколько столетий рабства их, очевидно, не смущают. Да, существовала организация "Черные пантеры", но их было несколько десятков человек.



После самоубийства СССР США довольно властно заявили свои претензии на мировое господство и стали править миром в свое удовольствие. Начали они, как вы, я надеюсь, помните, с нападения на Ирак Саддама Хусейна.



Наслаждались США мировым господством до того дня, когда Россия присоединила к себе Крым и тем самым вызвала страшнейшее недовольство страны - мирового повелителя. (Лидеры США никогда не скрывали своего восхищения Римской империей. Я лично встречал немало американцев, называющих себя гордо римлянами: I am roman!)



Со времени самоубийства СССР и до времени КрымНаша Соединенные Штаты успели провести впечатляющее количество войн. Перечислю здесь самые главные.



Ирак, "Буря в пустыне" - 1991 год.



С 1992 по 1995 участвовали в операциях НАТО против Боснии и Герцеговины.



Сомали - 1992-1994 гг. К марту 1994 года США, впрочем, покинули Сомали, вынуждены были бежать.



Операция "Лис пустыни" - 1998 год, Ирак.



Ирак, "Шок и трепет" - 2003 год.



Югославия (Сербия) - бомбежки продолжались 78 дней, с 24 марта по 10 июня 1999 года.



Афганистан - 2001 год и по сей день.



Ливия - 19 марта 2011 года, завершилась 31 октября 2011 года.



Сирия - с августа 2014 года.



Йемен, где США оказывают помощь Саудовской Аравии в области разведки и дозаправки самолетов. Все еще продолжается.



Соединенные Штаты - могучее воинственное государство, спору нет.



Население - 327 млн человек. Площадь - свыше 9,5 млн кв. км. Доллар царит над планетой. Голливуд определяет сны человечества.



Впечатляет, да?



Но есть и другие цифры - и они тоже впечатляют.



Американские колонисты пришли не на пустые территории, там жили индейцы. Историки в США и индейские организации утверждают, что численность индейцев на территории США сократилась с 1500 года по 1900-й с 15 млн до 237 тыс.



Существуют и более мрачные цифры. Сейчас утверждают, что, когда в Северную Америку прибыли первые колонисты, индейцев было куда больше, называют даже и 100 млн.



Из Африки в США были доставлены около 1 млн чернокожих рабов, но еще 9 млн погибли в пути. Это покруче холокоста будет.



За время своего существования США провели против стран далеких и близких 227 войн.



По другим источникам, к концу XX века США провели 226 войн. Ну, плюс-минус одна война, когда их 200 с лишним... Ничтожно малое расхождение.



Они основательно ограбили планету, американцы.



От Великобритании умыкнули ее политическую двухпартийную систему и двухпалатный парламент, только переименовав его в конгресс.



От Мексики отторгли территории современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта - всего больше половины (55%) мексиканской территории. Трамп недаром строит стену с Мексикой - опасается мести. Народы долго помнят такие обиды. Мексиканцы не забыли.



Интересно, что знак доллара - буква S, перечеркнутая двумя вертикальными линиями, - изначально был знаком мексиканского песо (peso).



От любимого ими Древнего Рима увели Капитолий и сенат. Ну и милитаризм, жестокий древнеримский милитаризм. Юлий Цезарь так уничтожил около миллиона галлов.



С "днем рождения"!