|"Я тебя уважаю, но...". Мирзиеев раскритиковал хокима Андижанской области из-за статей в интернете
22:11 06.07.2019
5 июля под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности обеспечения поступлений в государственный бюджет в первом полугодии текущего года и определению новых задач в этой сфере.
Как сообщает источник Kun.uz, в конце мероприятия Шавкат Мирзиеев жестко раскритиковал хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахмонова.
Глава государства сообщил, что он в курсе того, что происходит в интернете. Он также подчеркнул, что он не доволен его работой в социальной сфере.
"Я тебя уважаю, но твои слова в интернете меня обидели. Успокойся и будь серьезным человеком. Преданность это одно, а должность и работа - это другое", - сказал Мирзиеев.
В свою очередь хоким попросил прощения у президента и отметил, что такого больше не повторится.
Напомним, что хоким Андижанской области в последнее время попал в центр внимания.
После визита президента в регион, стало известно, что он обманул несколько женщин и отобрал у них обещанные коттеджи.
На днях в сети распространилась аудиозапись, в которой хоким грубыми словами оскорбил других чиновников, включая представителей министерств.