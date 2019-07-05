"Я тебя уважаю, но...". Мирзиеев раскритиковал хокима Андижанской области из-за статей в интернете

22:11 06.07.2019

5 июля под председательством президента состоялось видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности обеспечения поступлений в государственный бюджет в первом полугодии текущего года и определению новых задач в этой сфере.



Как сообщает источник Kun.uz, в конце мероприятия Шавкат Мирзиеев жестко раскритиковал хокима Андижанской области Шухратбека Абдурахмонова.



Глава государства сообщил, что он в курсе того, что происходит в интернете. Он также подчеркнул, что он не доволен его работой в социальной сфере.



"Я тебя уважаю, но твои слова в интернете меня обидели. Успокойся и будь серьезным человеком. Преданность это одно, а должность и работа - это другое", - сказал Мирзиеев.



В свою очередь хоким попросил прощения у президента и отметил, что такого больше не повторится.



Напомним, что хоким Андижанской области в последнее время попал в центр внимания.



После визита президента в регион, стало известно, что он обманул несколько женщин и отобрал у них обещанные коттеджи.



На днях в сети распространилась аудиозапись, в которой хоким грубыми словами оскорбил других чиновников, включая представителей министерств.