Движение QAnon – символ общественной поляризации в Америке

00:00 07.07.2019

Q и кинобоевик "Загадочное убийство"



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Комедийный боевик режиссера Кайла Ньюачека "Загадочное убийство" (Murder Mistery), мировая премьера которого состоялась 14 июня, быстро стал рекордсменом мира по количеству просмотров. Чуть ли не во всех эпизодах фильма появляется буква Q – имя анонимного блогера, основателя гражданского движения QAnon, объединяющего в Америке сторонников Дональда Трампа.



Движение QAnon родилось на свет в октябре 2017 года, когда Трамп провел встречу с высшим военным руководством США, после чего сказал журналистам, что "может быть, это затишье перед бурей" (Calm Before the Storm). Через несколько дней на крупнейшем в мире анонимном имиджборде 4chan стали публиковаться сообщения, подписанные Q, позднее – Q Clearance Patriot или QAnon (под общим заголовком Calm Before the Storm). Q Clearance означает авторизацию доступа к совершенно секретным материалам по национальной безопасности, а подпись Q Clearance Patriot означает американского патриота, имеющего доступ к такой информации.



До весны 2019 года таинственный аноним на форуме 4chan разместил тысячи постов с намеками на наличие у президента Дональда Трампа плана провести масштабные чистки правительственного аппарата и аресты руководителей Демократической партии США.



Вот некоторые наиболее характерные сообщения от Q. Некоторые звучат загадочно, иные выглядят зашифрованными:



"Вчера [сообщение от 28.10.2017. – Ред.] с некоторыми странами были достигнуты соглашения об экстрадиции HRC (Hillary Rodham Clinton), в случае если она сбежит за границу. Она уже выправила международный паспорт. Ожидайте массовых беспорядков и акций протеста, организованных ее сторонниками, бегущими вслед за ней из США".



"Пересмешник. HRC задержали, а не арестовали (пока). Где Хума? Следите за Хумой. Это не имеет никакого отношения к России (пока)". [Хума Абедин – помощница и близкая подруга Хиллари Клинтон; фраза "Следите за Хумой" отсылает читателя к знаменитому "Следите за Белым Кроликом" из книги "Алиса в Зазеркалье". – Ред.].



"Вы считаете, что HRC, Сорос, Обама и прочие имеют больше власти, чем Трамп? Фантастика. Тот, кто контролирует президентскую администрацию, эту великую землю. Бог благословил патриотов".



"Следите за деньгами, это ключ. Каким таким непосильным трудом нажила свой капитал Пелоси? [Нэнси Пелоси, лидер фракции демократов в палате представителей Конгресса США. – Ред.]. Почему она не помнит об этом? Повод для возможного будущего обвинения?"



Несмотря на то, что ни одно из предсказаний Q не сбылось, а сам Q в 2019 году вдруг резко снизил свою активность, его сторонников это не демобилизовало.



Уже через несколько месяцев после первых постов Q движение насчитывало несколько десятков тысяч приверженцев, которые записали сотни часов видео на YouTube и разместили миллионы твитов, комментируя и расшифровывая загадочные тексты Q на 4chan, а затем и на другом анонимном имиджборде 8chan. Сторонники QAnon находят друг друга по хештегам и одежде с буквой Q или аббревиатурой WWG1WGA (Where we go one, we go all - Где один, там мы все). У движения появились адепты среди знаменитостей. Звезда телесериалов Розанна Бар 20 июня прошлого года разместила твит: "We are the army of truph – wwg1wga" (мы все армия правды – где один, там мы все). Создатель игры Minecraft Маркус Перссон по кличке Notch в марте 2019 года написал твит: "Q говорит правду. Не верьте СМИ" (Q is legit. Don"t trust the media).



Однако появление символики QAnon в чемпионе кинопроката, где играют голливудские суперзвезды Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Теренс Стамп, Джемма Аттертон и Люк Эванс, откровенно шокировало либералов.



26 июня известный разоблачитель "теории заговора" Майк Ротшильд на сайте интернет-издания The Daily Dot провел опрос участников движения QAnon, пытаясь понять, как движение живет без своего вдохновителя.



Ротшильд задал сторонникам QAnon четыре вопроса:

1. Вы все еще верите в Q и "план", несмотря на молчание Q?

2. Если так, то почему?

3. Если нет, то почему нет?

4. Уйдете ли вы, если Q исчезнет совсем?



На эти вопросы ответили в основном рядовые сторонники QAnon, пишет Ротшильд: "...толпа людей, просматривающих YouTube, покупающих товары Q-swag (Q-стиль. – Ред.) и ставящих на консервативных аккаунтах три звезды смайликов генералу Майклу Флинну (дань уважения бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности. – Ред.)".



"Некоторые из их ответов были довольно вдумчивыми и хорошо аргументированными. Другие были на уровне мема Пепе-лягушки, – пишет Ротшильд, – но все они показали, что движение не проявляет никаких признаков торможения, сдачи или поворота вспять".



Лягушка Пепе (Pepe the Frog) – известный в Америке интернет-мем. Персонаж, представляющий зеленую лягушку, впервые появился в комиксе Boy’s Club известного художника Мэтта Фьюрии и превратился в один из наиболее популярных интернет-мемов. В 2016 году изображение Пепе стало символом правоконсервативного движения. Антидиффамационная лига внесла некоторые изображения лягушонка Пепе в свою базу символов ненависти.



Сторонники QAnon по-прежнему считают, что Q является человеком, связанным с администрацией Трампа, пишет Ротшильд, и он "использовал секретные и несекретные документы, чтобы раскрыть ужасающую правду о Демократической партии и Клинтонах".



"Хотя "план" Трампа может означать реализацию целей администрации Трампа для Америки и всего мира, он также может означать, что мы, "народ", несем ответственность за принятие в нашей повседневной жизни серьезных мер по борьбе с коррупцией в политике и СМИ и требуем подотчетности от избранных должностных лиц", – написал, отвечая Майку Ротшильду, журналист Зак Халлер по прозвищу Сирена Правды.



"Q научил меня, как думать самостоятельно. Если Q ничего не пишет, это является частью Плана", – ответила Дайана Карсон.



"Движение QAnon – это народ, – написал Рэнди Гербер. – Движение ведет человечество к свободе от всемирной коррумпированной сатанинской контролирующей группы. Это не изменится, независимо от того, что делает Q".



Еще один твит: "Я вижу, как План разворачивается каждый день. Q дал нам первоначальную Красную Таблетку (Red Pill)". Красная Таблетка и ее противоположность Синяя Таблетка – популярные символы выбора между мучительной правдой реальности и блаженной неизвестностью иллюзии, вошедшие в культуру американской научной фантастики с фильмом "Матрица".



Вывод Майка Ротшильда по результатам опроса неутешителен для противников Дональда Трампа: "QAnon, по-видимому, превратился из высокопоставленного источника в военной разведке в авангард гражданского движения расследования… Многие последователи QAnon просто благодарны Q за то, что его сообщения и их последующие расшифровки "открыли им глаза" и заставили осознать, что происходит на самом деле …"



На следующий день после публикации Ротшильда на сайте развлекательного веб-сайта AVCLUB появилась агрессивная статья Гейба Воргафтика "Спятившие сторонники конспирологии QAnon нашли ключи к разгадке "Загадочного убийства"". Автор пишет: "Может ли быть так, что Сэндлер, член богатой и влиятельной голливудской элиты, рискует, возможно, своей жизнью, чтобы продемонстрировать поддержку нашему президенту и его тайным битвам с "глубинным государством"? Или, может быть, некий Истинный Патриот, подрабатывающий сценаристом, решил доказать, что в "Загадочном убийстве" речь идет об убийстве бывшего сотрудника национального комитета Демократической партии Сета Рича?"



Неслучайный вопрос. В избирательной кампании 2016 года Рич занимался сбором голосов избирателей-демократов и имел доступ к серверу, с которого были похищены компрометирующие Хиллари Клинтон материалы. В докладе спецпрокурора Мюллера версия о том, что Рич стал источником утечек документов избирательного штаба Клинтон, почему и был убит, опровергается, но сторонники QAnon в опровержение не верят. Присутствие буквы Q во многих эпизодах "Загадочного убийства" они воспринимают как прямой намек на убийство Сета Рича.



А в канун Дня независимости США 4 июля Q нарушил трехмесячное молчание и сообщил, что на военном параде в честь национального праздника будет присутствовать Джон Ф. Кеннеди-младший (сын 35-го президента США Джона Кеннеди), который считался погибшим в авиакатастрофе, но который жив и которого Трамп планирует назначить вице-президентом США в случае своей победы на выборах 2020 года.



В движении QAnon, которое уже превратилось в символ общественной поляризации Америки, это сообщение Q восприняли с энтузиазмом.