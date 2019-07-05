Тайна группы Дятлова: Студенты умерли, не выдержав пыток

00:02 07.07.2019

Эксперт: ожоги 4-й степени могли появиться лишь при целенаправленном истязании



Виталий Карюков



За более, чем 60 лет со времени загадочной и непонятной гибели участников группы Дятлова друзьями студентов, исследователями и официальными следователями было выдвинуто более ста версий трагедии. На этой неделе, похоже, появились как минимум еще две. Например, журналист Александр Митрофанов предположил, что туристов могли погубить дикие олени, которые, вероятно, были испуганы пуском ракеты. Даже если испугался бы и ринулся в сторону лагеря, который разбили студенты, только один олень, остальные, гонимые стадным чувством, могли последовать за ним и просто растоптать палатку с ее обитателями. Если учесть, что животные эти развивают при беге скорость до 60 км/час, а вес взрослого оленя доходит до трехсот килограммов, можно предположить, что осталось бы от путешественников, которые в отчаянии разрезали изнутри палатку и кинулись, спасаясь от обезумевшего стада. А ведь известно, что большинство погибших были страшно изуродованы. Одни в одежде, другие же - раздеты. Возможно, они уже готовились ко сну, когда это случилось.



Однако опытные исследователи истории, произошедшей с участниками группы Дятлова, которые досконально изучили эту версию, знают доподлинно, что в тот день, когда предположительно погибли туристы, с полигона Капустин Яр действительно запускали ракеты. Приводится многократно проверенный факт: даже если учесть тот факт, что один запуск и в самом деле был неудачным, тем не менее, ракеты имели дальность не более 2000 километров и просто не могли долететь до Полярного Урала. Тем более, что запущены они были не в ту сторону, а по направлению к Аральскому морю.



Правда, местные жители, которые хорошо знают свои места, утверждают, что неоднократно видели именно в тех местах, как земля разверзается и на поверхность выходит ракета. Бывали случаи, когда люди, собиравшие, например, ягоды, в страхе разбегались кто куда, побросав ведра и корзины. И это действительно общеизвестный факт, ведь о существовании Чистопского ракетного полигона известно всем в тех местах. Но версия с оленями рассыпается, как карточный домик. Ведь если предположить, что олень или несколько животных налетят на палатку, они обязательно споткнутся о натянутые веревки, упадут и тут же будут сами затоптаны остальными своими сородичами. Получится кровавая каша.



Кроме того, весь снег в этом месте будет просто перепахан. А ничего подобного поисковики в свое время там не обнаружили: ни оленей, ни крови, ни следов на снегу. Кстати о снеге… Олень, каким бы сильным и выносливым он ни был, никак не смог бы "ломануться" с большой скоростью по полутораметровому снегу - а ведь снежный покров в тех местах достигает как раз такой толщины. И именно по этой причине олени (по крайней мере, зимой) там вообще не появляются: они выкапывают зимой ягель из-под снега, - но не из-под полутораметрового же. Как выяснилось, пасутся они совершенно в другом месте. Так что же тогда произошло? Загадки… Одни загадки…



Но самое сенсационное и одновременно шокирующее заключение сделал эксперт Эдуард Туманов, который побывал на месте гибели. В частности, он рассказал, что на теле Георгия Кривонищенко судебно-медицинским актом зафиксированы повреждения, которые можно расценить, как следы пыток: в области голеностопного сустава у него обнаружено прогорание до кости - это ожог четвертой степени. Кроме того, ожоги второй и третьей степени на голени и второй степени - на бедре и в области ягодиц. Но может быть, он оступился и случайно попал ногой в костер, а затем упал? Нет, простоять две-три минуты на ноге или на пятой точке в костре и ждать, пока сгорят мягкие ткани и обуглятся кости, и не отскочить от боли, - такого, пожалуй, не выдержит никто.



Рядом и в самом деле было обнаружено кострище. Кроме того, создавалось такое ощущение, что огнем на ногу воздействовали целенаправленно, чтобы вызвать дикую боль. Значит, его и другого участника группы, действительно, пытали! Потому что еще у одного студента, Юрия Дорошенко, оказались обожжены руки. А на кедре, рядом с которым их нашли, были обломаны нижние сучья. Картина выглядела так, будто они пытались спастись от своих мучителей, пытаясь залезть на дерево. Но, видимо, не смогли или не успели. Еще одну странность поведал Михаил Петрович Шаравин, участник спасательной группы, которая и обнаружила тела. Они лежали частично одно на другом и были накрыты какой-то накидной. Поначалу поисковики приняли ее за одеяло или покрывало, но при ближайшем рассмотрении это оказалась ковбойка одного из погибших. Но тогда этот факт полностью исключает вероятность того, что они были у костра одни.



Кто же пытал в таком случае туристов перед смертью? Высказывалась версия, что это могли быть заключенные, сбежавшие незадолго до этого из располагавшегося в тех местах Ивдельлага, требуя у студентов выдать ценности. Но как тогда объяснить, что они не взяли часы с руки одного из них? Также предполагалось, что туристов могли убить коренные жители тех мест - манси. Бениамин Беренхольц в 1959 году проходил срочную службу. И его воинская часть располагалась как раз в той местности. Он рассказал, что лично встречался с группой туристов. В один из вечеров они даже хорошо посидели все вместе. А наутро он проводил ребят и двух девушек к юрте местного жителя Андрея - манси по национальности. У студентов было с собой три литра чистого медицинского спирта, и Андрей попросил отлить ему немного, что они и сделали.



Бениамин хорошо знает, что у манси существуют способы быстро передавать друг другу информацию с помощью "народного мансийского радио". И Андрей, скорей всего сообщил своим соплеменникам о туристах, у которых можно разжиться дармовым спиртом. По мнению Беренхольца, представители коренного населения и могли убить студентов. Возможно, что путешественники отказали очередным просителям - не для распития же они несли спирт, а чисто для медицинских целей. И тогда, возможно, те стали угрожать им, чем очень напугали - до такой степени, что молодые люди просто разбежались. А затем стали пытать тех двух туристов, кого успели поймать, на костре - с целью забрать у них горячительную жидкость. И допытали до смерти. Они ведь не могли знать, у кого именно находится канистра со спиртом. Но рубикон уже был перейден: за смерть людей придется отвечать. Поэтому манси, как считает Бениамин, поймали затем остальных и тоже убили, чтобы не осталось свидетелей.



Однако эту версию с негодованием отверг другой представителей манси - Валерий Анямов (родственник Андрея), высказавшись в том духе, что до такого ни один мансиец не дошел бы до такого преступления и не решился бы убить сразу столько людей. Но кто же тогда пытал и убил туристов? И снова одни только загадки без ответов. И их, ответов, по всей видимости, долго еще не будет. Почему? Да потому что тысячи раз уже проговаривалось за прошедшие 60 лет предположение о том, что к трагедии могут быть причастны официальные власти или военные. А все материалы были просто-напросто засекречены. И когда их рассекретят, тогда и встанет все на свои места. Но вот когда это случится - одному небу известно.