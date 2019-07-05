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Кушнер еще больше раскалывает Ближний Восток , - С.Тарасов
00:04 07.07.2019

Кушнер еще больше раскалывает Ближний Восток

США намерены арабскими деньгами "убить" политические устремления палестинцев к созданию своего государства и оттеснить их от Ирана.

Когда Вашингтон анонсировал международную встречу (семинар, по официальной терминологии) в Манаме, посвященной "сделке века" - "Мир ради процветания" по урегулированию палестино-израильского конфликта, многие эксперты пророчили ей провал. Напомним, что 22 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами плана урегулирования этого конфликта, который подготовил зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер. Он предусматривает инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. Их должны представить потенциальные инвесторы из стран Персидского залива и даже корпоративной Америки.

Однако вначале о деталях. Эти деньги планируется вложить в различные региональные проекты. Среди них значатся: железнодорожное сообщение между Западным берегом реки Иордан и сектором Газа (чтобы открыть его для глобальной торговли), создание условий для развития частного предпринимательства, начало работы мобильной связи стандартов 4G. Предусмотрен даже специальный план по борьбе с коррупцией. Идет речь о повышении качества образования. И сразу возникает первый вопрос: почему основные страны-доноры "плана Кушнера", государства Персидского залива, ранее не проявляли такую заботу о социально-экономическом развитии Палестинской автономии, хотя по этому поводу проводилось немало экономических конференций? Второй: почему арабские страны отступили от выдвинутой ими же мирной инициативы, принятой Лигой арабских государств в Бейруте 28 марта 2002 года?

Согласно ей Израилю предлагалось отступить с захваченных в 1967 года территорий, включая уход с Голанских высот, захваченной территории в Южном Ливане (фермы Шебаа), признать государство Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме? Вместо этого, по словам Кушнера, они приняли так называемый промежуточный вариант, предполагающий отказ от решения ближневосточной проблемы путем создания двух государства, Израиля и Палестины. Более того, страны Персидского залива "проглотили" признание США столицей еврейского государства Иерусалима и юрисдикций Израиля над Голанскими высотами. В чем же дело? Ответ прост: "план Кушнера", предлагающий немалые, но в первую очередь арабские инвестиции в Палестинскую автономию, ставит задачу отсечь палестинцев от Ирана.

Здесь с американцами солидарность государства Персидского залива, конечно, проявляют. Не секрет, что Тегеран является серьезным спонсором Палестинской автономии, оттеснив суннитские режимы (кроме Турции) и даже Саудовскую Аравию. Сейчас же в конференц-зале гостиницы "Четыре сезона" в Манаме, где проходила международная встреча, присутствовали делегации Египта, Иордании, Марокко, ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии. Власти Палестины бойкотировали конференцию, арабские государства решили, что было бы неразумно в данном случае приглашать израильских правительственных чиновников. Посидели, поговорили и разъехались. Как пишет в этой связи The Washington Post, "Кушнер столкнулся с большим скептицизмом участников встречи". А присутствовавший на встрече бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что считает первичным достижение политического краткосрочного соглашения "до разрешения споров между палестинскими властями и ХАМАС в Газе", чтобы создать хоть какое-то политическое пространство для дипломатических маневров.

Но кто будет этим заниматься, если Кушнер предпочитает работать с министрами финансов, а не главами внешнеполитических ведомств, ставя телегу впереди лошади? "Негибкий подход Белого дома означает, - пишет далее The Washington Post, - что если политические предложения по окончательному статусу Палестины не получат поддержки, экономические меры не будут реализованы". В то же время факт, что встреча не даст осязаемых результатов, был ясен с самого начала. Но нужен ли был сегодня Кушнеру успех? Ведь его "план" (независимо от перспектив его реализации) реально и четко обозначил раскол в исламском мире, который на публике выстраивался на палестинском направлении. Паре пару десятилетий назад такой развод казался немыслимым.

Нужно отдать должное Вашингтону. Многое из задуманного в тактическом смысле у него получается. Циркулирует немало слухов. Якобы Вашингтон вынашивает проект создания государства "Новая Палестина", которое будет делить с Израилем свою столицу в Иерусалиме. В свою очередь палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что американцы будто бы предлагают фактический отказ палестинцев от собственного государства с одновременным вхождением палестинских территорий в "конфедеративный союз с Иорданией с единой столицей в Аммане". И это предполагает не только передел устоявшихся государственных границ на Ближнем Востоке, но и - как один из вариантов - отрыв Ирана от Палестины. Более того, инцидент по переделу границ в регионе может докатиться и до других государств региона.

США играют с большим размахом. Посмотрим, что из всего этого выйдет и удастся ли Вашингтону сначала "убить" политические устремления палестинцев деньгами богатых арабских стран.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562447040
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