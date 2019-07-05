Скончалась мать премьер-министра Киргизии М.Абылгазиева

06:40 07.07.2019

Скончалась мама премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщили источники, близкие к окружению главы правительства.

В пресс-службе правительства информацию подтвердили - Женилдик Абылгазиева скончалась после продолжительной болезни, ей было 85 лет.

Похороны матери премьера состоятся 9 июля в селе Дон-Алыш Кочкорского района.