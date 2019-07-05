Американский миллиардер Эпштейн арестован за организацию секс-трафика

07:23 07.07.2019

В США арестован американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сообщают СМИ.

Эпштейна, который прибыл из Парижа, арестовали в аэропорту Нью-Джерси, передает ТАСС со ссылкой на CBS и New York Times.

В его квартире в Нью-Йорке провели обыск, передает РИА "Новости".



Отмечается, что Эпштейн был хорошо знаком с американскими президентами Дональдом Трампом и Биллом Клинтоном.



Associated Press связывает его арест с делом 10-летней давности, когда Эпштейн признал вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Тогда он провел в тюрьме чуть более года.

В связи с делом Эпштейна также был подан иск против среднего сына британской королевы принца Эндрю, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетней.



В сексуальном насилии над 13-летней девочкой обвиняли и Трампа.



7 июля 2019,Антон Антонов