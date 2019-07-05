Калмыкский КВНщик Сангаджи Тарбаев станет Сенатором РФ

07:31 07.07.2019

КВНщик стал кандидатом в российские сенаторы



6 июля 2019,: Михаил Почуев/ТАСС

Ольга Никитина



Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев включен в список кандидатов в члены Совета Федерации от Калмыкии.

Тарбаев рассказал РИА "Новости", что предложение стать сенатором он получил от врио Калмыкии Бату Хасикова.

"Согласился, потому что Бату Сергеевич – это мой хороший товарищ, с которым мы знакомы много-много лет. У меня большой круг связей в Москве, у меня есть большое желание помогать своей республике", – сказал Тарбаев.



Шоумен отметил, что в настоящее время в регионе идет кадровое реформирование, многие выходцы из республики, которые добились определенного успеха в других регионах, возвращаются на малую родину, чтобы вместе с новым руководством развивать территорию.

Тарбаев добавил, что решение о том, кто будет представлять республику в Совете Федерации, примут в сентябре. Сейчас он готовит документы для выдвижения.

Сангаджи Тарбаев окончил Российский Университет Дружбы Народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим. Член Общественной палаты Москвы, гендиректор компании My Way Productions и продюсер промоуторской компании Fight Nights.

Президент России Владимир Путин 20 марта принял досрочную отставку главы Калмыкии Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Хасикова.