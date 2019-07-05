Проституция по-казахстански: в лидерах Алматы и Нур-Султан, - С.Исабаева

08:00 07.07.2019

Поручение нового акима Алматы Бахытжана Сагинтаева зачистить проспект Сейфуллина от проституток общественность восприняла скорее иронично, чем одобрительно. В отличие от чиновников, обещавших в разные годы избавить город от путан, простые обыватели давно поняли, что это бесполезная затея, особенно если вести борьбу локально - в рамках одной улицы, района или города…



К тому же никто не знает, с чем мы вообще имеем дело. До недавних пор не было даже попыток исследовать отечественный рынок интим-услуг, поскольку его специфика не позволяет точно определить объемы, доходы, количество занятых, факторы ценообразования и другие рыночные параметры. А нет понимания проблемы – нет и эффективного решения.



В Центре исследований прикладной экономики (ЦИПЭ) решили пойти другим путем – ученые компенсировали отсутствие официальной статистической информации анкетированием людей, оказывающих услуги коммерческого секса на территории Казахстана. Найти их всегда можно на частных специализированных интернет-сайтах, которые, несмотря на систематические блокировки, остаются весьма популярными среди населения. В результате были собраны и изучены с помощью различных методических подходов 2081 женская и 656 мужских общедоступных на тот момент анкетных данных.



Исследование охватило 28 крупных, средних и малых городов страны и, надо заметить, получилось достаточно объемным (около 30 страниц). Но чтобы не утомлять читателя подробностями (с ними можно ознакомиться здесь), остановимся лишь на основных его выводах.

Итак, что же удалось выяснить? Как отмечают эксперты ЦИПЭ, среднестатистический мужчина, оказывающий услуги коммерческого секса, работает в городе Алматы, принадлежит к группе азиатских этносов, ему 25 лет, рост 177 см, весит 70 кг, требует плату в размере 10000 тенге за час. Среднестатистический портрет отечественной жрицы любви выглядит следующим образом: она тоже работает в городе Алматы, ей 25 лет, вес 55 кг, рост 167 см, стоимость услуг - 15000 тенге за час.



При сравнении этих двух гендерных рынков видно, что на женском больше востребованы физические анкетные данные секс-работниц – потребители-мужчины готовы платить больше за высокий рост, небольшой вес и молодость. Причем, например, размер груди, как выясняется, не имеет столь важного значения. Тогда как на мужском рынке в большинстве случаев решающими факторами становятся размер "достоинства", а также способность оказать дополнительные услуги.

С точки зрения распределения работников и работниц коммерческого секса в Казахстане по этническим группам наибольшую долю занимает группа азиатских этносов - как у мужчин, так и у женщин. При этом на женском рынке секс-услуг наибольшую цену запрашивают метиски, на мужском – представители нетитульных этносов. Самые высокие ставки в городе Нур-Султане (мужчины – в среднем 14943, женщины - 17650 тенге за час) и Павлодарской области (9222 и 20210 тенге), а самые низкие в Алматинской области (5000 и 13714 тенге). Словом, результаты исследования лишь подтверждают теоретический постулат о том, что проститутки должны получать больше своих коллег-мужчин, чтобы компенсировать тем самым отказ от брака.



Цену коммерческого секса формируют Алматы и Нур-Султан. Эти два мегаполиса обеспечивают почти 60 процентов предложения на рынке проституции, причем около 40 процентов приходится на южную столицу. Это объясняется тем, что уровень жизни в двух мегаполисах существенно выше среднереспубликанского, а также тем, что в Алматы сильна конкуренция ввиду большего числа и предложения, и спроса. Фактор высокой цены в Павлодаре, по мнению экспертов, объясняется небольшим числом куртизанок.



В целом аналитики характеризуют отечественный рынок проституции как совершенно конкурентный, поскольку продолжает сохраняться высокий спрос на данный вид услуг. Появление интернета упростило доступ к нему. Условно секс-бизнес можно разделить на два сегмента: онлайн (интернет и телефон) и офлайн (уличная). Причем услуги уличных проституток оплачиваются ниже, чем услуги эскорта, массажа и тех, кто имеет анкеты в интернете. К тому же представители первой группы подвержены гораздо большим рискам и чаще остальных становятся жертвами насильственной проституции.



С учетом того что ранее в Казахстане подобное исследование не проводилось, можно с определенной уверенностью сказать, что оно может быть полезным для людей, занимающихся проблемами ненаблюдаемой (теневой) экономики, здравоохранения (в части распространения венерических заболеваний и ВИЧ/СПИД), рынка труда, охраны правопорядка и надзора за законностью. При этом ЦИПЭ не ставил перед собой цель выработать рекомендации по снижению объемов услуг коммерческого секса и сокращению количества работников, занимающихся данным видом деятельности.

По данным сайта Havocscope, общий объем мирового рынка проституции сегодня составляет 186 миллиардов долларов. В США, Великобритании, Нидерландах и во многих других странах только ограниченное число проституток работает на улице – порядка 10-30 процентов. В Швеции, Норвегии и Исландии с точки зрения закона правонарушение совершает клиент, а не проститутка. Коммерческий секс уже легализован в Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции, Турции, Венгрии и Латвии.



В Казахстане время от времени тоже звучат предложения легализовать проституцию, дабы избавить эту сферу от криминальных проявлений, насилия и обеспечить поступление дополнительных налогов в бюджет. Но пока эти вопросы находятся в стадии изучения и носят дискуссионный характер - общество к такому шагу еще не готово.

Напомним, что проституция в Казахстане разрешена, но запрещены приставания в общественных местах и сводничество. В действующем Уголовном кодексе РК ответственность предусмотрена ст. 308, которая гласит: "Вовлечение в занятие проституцией путем применения насилия или угрозы его применения, использования зависимого положения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем обмана наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества"



Автор: Сауле Исабаева

5.07.19