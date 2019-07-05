Союз предателей и захватчиков в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин

16:04 07.07.2019 Союз предателей и захватчиков в Восточном Средиземноморье



Греция готовится к парламентским выборам. Избирательная кампания проходит на фоне обострения ситуации в регионе. Под эгидой США здесь создается альянс в составе Израиля, Кипра и Греции, с помощью которого империализм хочет влиять на процессы далеко за пределами Восточного Средиземноморья.



Протухшая приманка



Не доработав трех месяцев до окончания своих полномочий, нынешний созыв греческого парламента должен уступить место новому. Досрочные выборы пройдут в ближайшее воскресенье. Решение о роспуске принял премьер-министр Алексис Ципрас по итогам провальных для его партии СИРИЗА выборов в Европарламент и местные органы власти. На первых она набрала меньше 24 процентов, уступив праволиберальной партии "Новая демократия" (НД). Вторые и вовсе закончились настоящим разгромом: в 12 из 13 регионов, а также в столице победили кандидаты от НД.



Сам Ципрас, заранее назвавший голосование "вотумом доверия партии и правительству", после столь недвусмысленного результата заявил о необходимости "обновить мандат, данный народом". Вот только клюнут ли греки на приманку, которую один раз уже посулила им СИРИЗА? Этой приманкой, напомним, стала ее псевдолевая программа, обещавшая положить конец мерам жесткой экономии, национализировать ключевые отрасли и приостановить возврат кредитов, набранных предыдущими правительствами. Однако, придя к власти, СИРИЗА не просто продолжила, а углубила неолиберальную политику. Правительство Ципраса подписало третий, самый тяжелый, меморандум с Евросоюзом и Международным валютным фондом. В обмен на получение 86 млрд евро оно запустило реформы, сократившие зарплаты и пенсии, ужесточившие право на забастовку, отменившие коллективные трудовые договоры и положившие начало массовой приватизации.



Несмотря на формальное завершение действия меморандума, правительство с неолиберального курса не свернуло. Как ожидается, только в этом году своего жилья лишатся 30 тыс. семей, что следует из недавно принятого закона, позволяющего наказывать должников банков. Но часто кредиты - единственный выход для граждан, чьи доходы так и не достигли докризисного уровня. Безработица приближается к 20 процентам, за десятилетие страну покинули почти полмиллиона человек. Только 5 процентов граждан, согласно опросам, удовлетворены своим положением.



От образа внесистемной силы не осталось и следа. СИРИЗА отбросила антикапиталистическую повестку, перейдя на умеренные социал-демократические позиции. Но, пытаясь удержать электорат от окончательного рассыпания, перед новыми выборами правительство вернулось к популизму. Им введены дополнительные выплаты беднейшим пенсионерам и на 11 процентов повышена минимальная зарплата. Еще более впечатляющими являются "12 обязательств" - предвыборная платформа СИРИЗА. В случае победы она обещает создать 500 тыс. новых рабочих мест, снизить налоги для бедных, удвоить иностранные инвестиции и довести обеспеченность детсадами до 100 процентов. "В трудной борьбе мы вывели страну из кризиса, теперь нам нужен прыжок в будущее. 8 июля в истории Греции начнется новая эра", - провозгласил Ципрас.



Но лимит подобной демагогии явно исчерпан. По всем опросам СИРИЗА проиграет выборы, уступив право формирования правительства "Новой демократии". В Компартии Греции (КПГ) указывают на фиктивность соперничества этих партий. "Они грызутся в угоду своим хозяевам за то, кто лучше проводит антинародные реформы в интересах международного капитала. Конфронтация двух буржуазных партий, ложные обещания и шантажирующие дилеммы влияют на народ, который еще не поверил в свою силу, - заявил генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрас Куцумбас. - У населения сохраняются заниженные требования, пораженческие настроения и фатализм, приводящие к демобилизации масс".



Коммунисты выступают против либеральных и социал-демократических иллюзий. Они подчеркивают, что КПГ - единственная реальная оппозиция, которая может поставить стену как перед антинародным правительством, так и перед крайне правыми силами в лице партий "Золотая заря" и "Греческое решение". "Выборы не могут изменить прогнившую эксплуататорскую систему. Но они могут способствовать усилению народного движения и открыть путь для свержения капитализма", - отмечается в предвыборной платформе КПГ.



"Вороны войны" над Грецией



Особое место в программе Компартии занимает внешняя политика. Требуя выхода из НАТО и Евросоюза и закрытия иностранных баз, коммунисты обращают внимание на то, что правительство Ципраса превратило Грецию в "огромный натовский авианосец". В своей оценке они не одиноки. Как пишет журнал "Вашингтон мансли", в США ждали от нового премьера обострения отношений. Ведь, напоминают журналисты, когда-то именно Ципрас руководил уличными протестами против визита в страну Билла Клинтона, а перед победоносными для нее выборами СИРИЗА клялась вывести Грецию из НАТО. "Произошло обратное: отношения крепче, чем когда-либо. Армия США обживает греческие авиабазы и порты. Но, пожалуй, самое удивительное, что Греция стала близким другом Израиля. Обе стороны создали полноценный альянс", - указывает издание.



Интересы Вашингтона в Афинах представляет Джеффри Пайетт - "палач Украины" и "ворон войны", как называют его в КПГ. В 2013-2016 годах он был послом в Киеве, сыграв зловещую роль в перевороте. Сегодня Пайетт является одной из главных публичных персон Греции, мелькая на телеэкранах едва ли не чаще Ципраса. Недавно он заявил, что США максимально используют возможности нового этапа приватизации, имея большой интерес к сферам энергетики, образования и транспортной инфраструктуры, особенно морским портам. При посредничестве дипломата 27 июня между Афинами и американской корпорацией "Эксон Мобил" было подписано соглашение об исследовании и освоении нефтегазоносных бассейнов у острова Крит.



В рамках запущенного в прошлом году "стратегического диалога" США превращают страну в свой плацдарм. Тот же Пайетт недавно принял участие в передаче Греции 80 боевых вертолетов, назвав событие "важным символом нашего союза и углубления оборонных отношений". Ведутся переговоры по поставкам в страну 30 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и другого вооружения. Вашингтон может на порядок увеличить военное присутствие. Переговоры на эту тему прошли в июне между министром обороны Греции Эвангелосом Апостолакисом, исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом и замгоссекретаря США Джоном Салливаном. Греческий чиновник призвал увеличить численность американских войск в регионе. Для этого гость любезно предложил открыть доступ ко всем греческим военным базам. На первом этапе ВВС США может быть передан аэропорт на острове Карпатос и расширена авиабаза в городе Лариса. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в "обеспечении региональной безопасности на Балканах и в Черном море в контексте влияния России и Китая".



Стремясь укрепить положение в стратегически важном регионе, Вашингтон делает ставку на Грецию как выразителя своих интересов. Одно из поручений правительство Ципраса уже выполнило. Заключение Преспанского соглашения между Грецией и Македонией вывело на финишную прямую вступление бывшей югославской республики в НАТО. Как заявила 25 июня постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, Вашингтон работает над тем, чтобы Македония стала полноправным членом организации к концу года.



Плацдарм на Кипре



Сегодня Афины выполняют новое задание, связанное с созданием опорного пункта для влияния на Восточную Европу и Ближний Восток. Хорошо продуманный план базируется на союзе Греции, Кипра и Израиля. Его оформил саммит глав трех стран, прошедший в марте в Иерусалиме. Среди прочего на нем говорилось о расширении сотрудничества и защите региона от "злокозненного воздействия извне". Формула буквально копирует итоговое заявление Апостолакиса и его американских партнеров, что вполне объяснимо. Четвертым участником саммита стал госсекретарь США Майк Помпео, так что в экспертном сообществе нередко говорят о блоке в формате "3+1".



В основу союза легли как политические, так и экономические интересы. Три страны подписали соглашение о совместном строительстве газопровода "ИстМед", по которому 20 млрд кубометров топлива будут поставляться в Италию и другие европейские страны. Завершение проекта намечено на 2025 год. Источниками сырья будут месторождения, открытые в Восточном Средиземноморье. Одно из крупнейших - "Афродита" - находится в экономической зоне Кипра и уже стало причиной конфликта с Турцией.



Впрочем, истоки этих споров уходят далеко в прошлое. После освобождения Кипра от британского владычества здесь начались столкновения между греческой и турецкой общинами. Для защиты последней Турция ввела на остров войска, присутствующие там до сих пор и обеспечивающие существование Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Многолетние переговоры о воссоединении результатов не дали. Это связано со стратегическим значением острова, которым пользуется целый ряд игроков. Помимо расквартированных на севере турецких войск, на юге расположены две базы Великобритании и контингент Греции. Эти страны являются гарантами безопасности Республики Кипр, в то время как Анкара защищает интересы ТРСК.



Отношения между двумя частями острова ухудшились после обнаружения залежей газа и передачи концессии на их разработку западным корпорациям - "Эксон Мобил", "Эни", "Тоталь" и др. Власти ТРСК возмутились, что их не допускают к разработке месторождений, и обратились за помощью к Турции. Та, в свою очередь, отправила к побережью Кипра буровые суда. Произошло это еще осенью, но долгое время конфликт был вялотекущим. Все изменилось в последние недели. Власти Республики Кипр выдали ордер на арест турецких экипажей. Их поддержало руководство Греции, которое обрушилось с критикой на Анкару и потребовало от руководства ЕС принять срочные меры, вплоть до санкций. Евросоюз резко осудил Турцию, потребовав отвести суда. Отметим, что европейские компании допущены к добыче газа, а ЕС выделил 75 млн евро на технико-экономическое обоснование "ИстМед".



Жесткую позицию заняли и в Вашингтоне. Назвав действия Анкары "в высшей степени провокационным шагом", госдепартамент США поддержал "исключительное право" Республики Кипр на морской шельф. В рекордно короткие сроки американский конгресс разработал и принял закон "О безопасности и энергетическом партнерстве в Восточном Средиземноморье". В соответствии с ним прекращается действовавшее с 1987 года эмбарго на поставку Кипру американского оружия, Пентагону предписывается нарастить военное сотрудничество с Кипром и Грецией. Кроме того, документ выражает поддержку трехстороннему энергетическому союзу. "Настало время для возобновления присутствия США в регионе", - заявил один из авторов закона сенатор Роберт Менендес.



С чем связано возросшее внимание Вашингтона к Восточному Средиземноморью? Одну причину - интересы американских корпораций - мы назвали. Во-вторых, США хотят получить дополнительный козырь в конфронтации с Турцией, которая подогревается разногласиями по Сирии, недовольством Вашингтона закупкой Турцией российской системы ПРО С-400 и ответным недовольством Анкары пребыванием в США опального богослова Фетхуллаха Гюлена.



Третья не менее важная причина - выдавливание из региона неугодных Вашингтону сил. Упомянутый сенатор Менендес в числе мотивов принятия закона назвал снижение влияния КНР. По его словам, китайские инвестиции "могут негативно повлиять на безопасность" Греции и Кипра. Кроме того, он назвал энергетический союз трех стран "альтернативой российскому газу" и призвал наложить на Турцию санкции за С-400. Наконец, закон запретил доступ к кипрским портам российских военных судов для дозаправки и обслуживания. Соответствующее соглашение Москва и Никосия подписали в 2015 году.



Теперь Кипр втягивают в орбиту влияния США. Президент республики Никос Анастасиадис уже поручил правительству ускорить процесс присоединения к НАТО. Не исключено, что остров, а вместе с ним и Греция подключатся к антииранским авантюрам. От Кипра до побережья Сирии - 100 км, чуть больше - до Ливана. А ведь эти страны могут оказаться "горячими точками" в случае обострения противостояния. Как поясняет КПГ, стремясь установить контроль над источниками энергии и путями их доставки, империалистические силы сосредоточивают в регионе военный кулак. Что, продолжают коммунисты, требует сплочения всех здоровых сил.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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