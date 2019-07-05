Кыргызскую журналистку Жазгуль Эгембердиеву штрафуют и депортируют из Казахстана. За подрывную работу?

16:05 07.07.2019

Кыргызстанскую журналистку Жазгуль Эгембердиеву депортируют из Казахстана



Журналиста программы "Настоящее время" радио "Азаттык", гражданку Кыргызстана Жазгуль Эгембердиеву депортируют из Казахстана и запретят пребывание в республике на пять лет. Об этом сообщило инертнет-издание Vlast.kz.



По его данным, такое решение вынес суд города Нур-Султана в ночь с пятницы на субботу. Оно принято из-за того, что журналист не зарегистрировалась в соседней республике в течение 30 дней пребывания. Адвокат журналиста считает решение суда слишком суровым.



"Казахстанский суд выдворил из страны журналиста кыргызстанского "Азаттыка". Суд мог назначить штраф, но он выдворил журналиста. У Жазгуль Эгембердиевой был обратный билет на завтра, и она могла бы вылететь сама, оплатив сегодня штраф. Я хочу сказать нашему суду, всех не выдворите. Выдворите одних, приедут другие", - сообщила в своем Facebook адвокат журналиста Хамида Айткалиева.



Весьма символично, что последним репортажем Жазгуль Эгембердиевой в Казахстане был сюжет о недоступности акимата Нур-Султана для людей с ограниченными возможностями. В репортаже показана история маленькой девочки, мечтающей ходить самостоятельно. Ее мама пришла с обращением в столичный акимат, подошла к журналистам и попросила помочь в освещении истории дочери.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА