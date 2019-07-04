Беженцы в Европе стали козлом отпущения, - Фарук Чакыр

17:30 07.07.2019

Беженцев в Европе привыкли обвинять во всех грехах. Газеты без всякого стеснения распространяют абсурдные новости о мигрантах, например, заявляют, что они выловили всю рыбу в реках или воруют и едят лебедей. Для них проблема мигрантов - дело прежде всего политическое, а на самом деле надо рассматривать ее как вечный гуманитарный вопрос, рассуждает автор статьи в турецкой "Ени Асья".



Yeni Asya (Турция): кто же хочет быть беженцем?

Проблема беженцев и иммигрантов



К сожалению, во многих странах мира к беженцам относятся плохо.



Раньше об этом было легко судить по новостям, поступавшим из европейских стран, и критиковать Европу, но теперь похожая ситуация наблюдается и в нашей стране. С началом войны в Сирии в Турцию за короткое время прибыло более 3 миллионов беженцев, и это принесло с собой новые споры.



Выступления на панельной дискуссии "Беженцы в СМИ: положительные примеры в правозащитной журналистике" подняли на повестке дня проблему несправедливости, с которой сталкиваются беженцы. Руководитель Центра исследований проблем беженцев и миграции (İGAM) Метин Чорабатыр (Metin Çorabatır), который выступил модератором этой дискуссии, проведенной при поддержке Фонда имени Гранта Динка (Hrant Dink), обратил внимание на масштабы дискриминации, риторики ненависти в отношении беженцев в СМИ и методы борьбы с этим.



Основатель и директор Media Wise Trust Майк Джемпсон (Mike Jempson) из Великобритании в своем выступлении подчеркнул, что беженцы должны быть честно и справедливо представлены в СМИ, а также выразил необходимость стимулировать взаимодействие сообществ беженцев со средствами массовой информации. Джемпсон, приведя примеры публикаций в британских газетах, явно враждебных исламу, мусульманам и беженцам, отметил: "В Великобритании на первых полосах газет размещаются уму непостижимые сообщения о беженцах. Например, такие абсурдные новости, как „беженцы воруют лебедей, ослов и питаются ими" или „уже не осталось рыбы, и не из-за загрязнения, а из-за беженцев, которые ловят и съедают ее". Или „беженцы вылавливают рыбу, британцам рыбы не остается". Как вы знаете, парки считаются собственностью королевы. Мы, конечно, стараемся изо всех сил опровергать такого рода сообщения, но владельцы газет знают, что чем больше таких новостей опубликуют, тем больше газет продадут".



Рассказывая о работе, которая ведется во имя пресечения риторики ненависти в отношении беженцев в СМИ, Джемпсон продолжил: "Журналисты и руководители газет делают новости, руководствуясь в большей степени выступлениями политических лидеров и преувеличенной статистикой. Таким образом, в новостях отражается политическая риторика. Ни один журналист не беседует непосредственно с беженцами. Поэтому мы организовали встречу журналистов-беженцев с британскими СМИ, и, на мой взгляд, после этой встречи стороны лучше поняли друг друга, встреча имела положительный эффект. Риторика ненависти в отношении беженцев стала удобной по всей Европе, и это очень опасно. Соцсети - область, где эта риторика ненависти распространяется легче всего. Самые разные утверждения, начиная от разговоров о том, что Брексит происходит из-за беженцев, и заканчивая заявлениями, что „Турцию тайно приняли в ЕС, ЕС полностью исламизируется", становятся новостями во многих региональных и национальных газетах в Европе, и СМИ лишь раздувают их".



Когда слышишь о происходящем на примере Великобритании, почему-то вспоминается позиция турецких СМИ. Разве в нашей стране не публикуются похожие новости, не даются ошибочные трактовки? Разве склонность винить беженцев во всех грехах не становится дурным заразительным примером? Некоторые даже обвиняют беженцев в наших сегодняшних экономических проблемах. А отдельное противоречие - в том, что среди тех, кто порочит беженцев ложными, недостоверными сведениями, есть политики…



Нужно понять: никто, за очень редким исключением, не пожелает по своей воле стать беженцем и покинуть родную страну. В противном случае хорошо знакомая нам пословица: "Посадили соловья в золотую клетку. „Ах, родина, ах, родина", - сказал он", - была бы пустым звуком… Если мир хочет найти устойчивое решение проблемы беженцев, тогда права, закона, справедливости нужно требовать для всего мира, всего человечества. Кто не захочет жить в справедливой стране?



Оригинал публикации: Kim mülteci olmak ister ki?

Опубликовано 04/07/2019



Фарук Чакыр (Faruk Çakır)