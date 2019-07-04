 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.07.2019
17:30  Беженцы в Европе стали козлом отпущения, - Фарук Чакыр
16:05  Кыргызскую журналистку Жазгуль Эгембердиеву штрафуют и депортируют из Казахстана. За подрывную работу?
16:04  Союз предателей и захватчиков в Восточном Средиземноморье, - С.Кожемякин
16:01  Прошу восстановить справедливость! Обращение к президенту Ш.Мирзиееву ветерана-инвалида С.Туркменова
08:00  Проституция по-казахстански: в лидерах Алматы и Нур-Султан, - С.Исабаева
07:31  Калмыкский КВНщик Сангаджи Тарбаев станет Сенатором РФ
07:23  Американский миллиардер Эпштейн арестован за организацию секс-трафика

06:59  Захваченный британцами "иранский" танкер породил множество загадок
06:48  Кыргызстан: "серый кардинал" Матраимов остается в тени на фоне накаляющейся политической обстановки
06:40  Скончалась мать премьер-министра Киргизии М.Абылгазиева
00:04  Кушнер еще больше раскалывает Ближний Восток , - С.Тарасов
00:02  Тайна группы Дятлова: Студенты умерли, не выдержав пыток
00:00  Движение QAnon – символ общественной поляризации в Америке, - В.Прохватилов
Суббота, 06.07.2019
22:11  "Я тебя уважаю, но...". Мирзиеев раскритиковал хокима Андижанской области из-за статей в интернете
17:51  В обеих КазСтолицах опять "винтят" протестующих
14:42  Риск военного противостояния Сирии и Турции возрастает
14:40  Не дай Бог увидеть казахский бунт, бессмысленный и беспощадный! - Н.Даутбек-кызы
14:37  Они ограбили планету! - Э.Лимонов
14:36  Директором музея Савицкого в Нукусе выбрали российского ученого Тиграна Мкртычева
14:35  Детсад за колючей проволокой: как в КНР из уйгуров делают китайцев
14:31  В Приаралье горит озеро Судочье, где гнездятся фламинго и дикие лебеди
14:22  В Швеции археологи откопали викинга с собакой, лошадью и кораблем
08:01  Найден оригинал рукописи мыслителя 19 века Абая Кунанбаева "Кодекс для простых казахов"
07:57  Бабакумарова переместили из глвы Аналитического центра администрации КазПрезидента в замакима Алматы
07:42  В речке Кокомерен утонул в авто шеф аппарата Чуйской области Киргизии Абдылдаев
07:40  Кошкин Дом. В Казахстане построят центр разведения снежных барсов стоимостью $10 млн
07:27  Туркменистан: опьяненные бензином, - Eurasianet.org
07:17  В центре Бишкека из-за расовой неприязни забили до смерти африканца-директора школы Абубакара
07:10  Скончался министр культуры Киргизской ССР (1985-89), кинорежиссер Марклен Баялинов
07:04  Елбасы "стукнуло" 79 лет
06:56  Капитализм без перемен и без альтернативы: стабильность или тупик?
06:53  Меланье Трамп поставили памятник в Словении. Стоит статуя, в лучах заката...
00:34  Рос Инновации. Затейник Греф объединит Сбербанк и McDonald"s
00:30  Помощник Уральского полпреда РФ Воробьев оказался иностранным шпионом
Пятница, 05.07.2019
22:44  Казахстан восстанавливает Арыс
21:18  Исламский социализм: как санкции меняют экономическую модель Ирана, - Н.Кожанов
20:17  "Былое и думы". Г.Каримова читает в тюрьме Чернышевского, Некрасова и Герцена...
17:41  Экс-МВД Киргизии Конгантиев оправдан судом. Именем "Апрельской революции"
17:36  Курды намекают на смену элиты в Турции, - И.Субботин
14:58  Тюпский абориген Смирнов застрелил двух альпинистов в альп-лагере "Хан-Тенгри" и взял в заложники противочумную работницу...
12:51  Handelsblatt: РосГазпром изгоняет американский СПГ из Европы
12:47  Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
12:41  Был ли советский Казахстан колонией? Русификация: свет и тени, - Ж.Байхожа
12:40  Что может остановить вымирание России?
12:33  Токио потребовал от Сеула восстановить фонд помощи "женщинам для утешения"
12:31  Анкара обвинила Вашингтон в пособничестве терроризму
12:24  Это - животное! Почему жены бегут от арабских принцев, - "NoonPost"
09:07  Операция "Медоносная пчела": Китай устанавливает на телефоны туристов шпионское приложение, - Tages anzeiger
08:14  Торговое перемирие в Осаке на фоне неопределенности, - В.Пироженко
08:13  Второе пришествие "Исламского государства"* не за горами? - Д.Седов
07:56  Исследователи проникли в затопленную гробницу черного кушитского фараона Настена в северном Судане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Беженцы в Европе стали козлом отпущения, - Фарук Чакыр
17:30 07.07.2019

Беженцев в Европе привыкли обвинять во всех грехах. Газеты без всякого стеснения распространяют абсурдные новости о мигрантах, например, заявляют, что они выловили всю рыбу в реках или воруют и едят лебедей. Для них проблема мигрантов - дело прежде всего политическое, а на самом деле надо рассматривать ее как вечный гуманитарный вопрос, рассуждает автор статьи в турецкой "Ени Асья".

Yeni Asya (Турция): кто же хочет быть беженцем?
Проблема беженцев и иммигрантов

К сожалению, во многих странах мира к беженцам относятся плохо.

Раньше об этом было легко судить по новостям, поступавшим из европейских стран, и критиковать Европу, но теперь похожая ситуация наблюдается и в нашей стране. С началом войны в Сирии в Турцию за короткое время прибыло более 3 миллионов беженцев, и это принесло с собой новые споры.

Выступления на панельной дискуссии "Беженцы в СМИ: положительные примеры в правозащитной журналистике" подняли на повестке дня проблему несправедливости, с которой сталкиваются беженцы. Руководитель Центра исследований проблем беженцев и миграции (İGAM) Метин Чорабатыр (Metin Çorabatır), который выступил модератором этой дискуссии, проведенной при поддержке Фонда имени Гранта Динка (Hrant Dink), обратил внимание на масштабы дискриминации, риторики ненависти в отношении беженцев в СМИ и методы борьбы с этим.

Основатель и директор Media Wise Trust Майк Джемпсон (Mike Jempson) из Великобритании в своем выступлении подчеркнул, что беженцы должны быть честно и справедливо представлены в СМИ, а также выразил необходимость стимулировать взаимодействие сообществ беженцев со средствами массовой информации. Джемпсон, приведя примеры публикаций в британских газетах, явно враждебных исламу, мусульманам и беженцам, отметил: "В Великобритании на первых полосах газет размещаются уму непостижимые сообщения о беженцах. Например, такие абсурдные новости, как „беженцы воруют лебедей, ослов и питаются ими" или „уже не осталось рыбы, и не из-за загрязнения, а из-за беженцев, которые ловят и съедают ее". Или „беженцы вылавливают рыбу, британцам рыбы не остается". Как вы знаете, парки считаются собственностью королевы. Мы, конечно, стараемся изо всех сил опровергать такого рода сообщения, но владельцы газет знают, что чем больше таких новостей опубликуют, тем больше газет продадут".

Рассказывая о работе, которая ведется во имя пресечения риторики ненависти в отношении беженцев в СМИ, Джемпсон продолжил: "Журналисты и руководители газет делают новости, руководствуясь в большей степени выступлениями политических лидеров и преувеличенной статистикой. Таким образом, в новостях отражается политическая риторика. Ни один журналист не беседует непосредственно с беженцами. Поэтому мы организовали встречу журналистов-беженцев с британскими СМИ, и, на мой взгляд, после этой встречи стороны лучше поняли друг друга, встреча имела положительный эффект. Риторика ненависти в отношении беженцев стала удобной по всей Европе, и это очень опасно. Соцсети - область, где эта риторика ненависти распространяется легче всего. Самые разные утверждения, начиная от разговоров о том, что Брексит происходит из-за беженцев, и заканчивая заявлениями, что „Турцию тайно приняли в ЕС, ЕС полностью исламизируется", становятся новостями во многих региональных и национальных газетах в Европе, и СМИ лишь раздувают их".

Когда слышишь о происходящем на примере Великобритании, почему-то вспоминается позиция турецких СМИ. Разве в нашей стране не публикуются похожие новости, не даются ошибочные трактовки? Разве склонность винить беженцев во всех грехах не становится дурным заразительным примером? Некоторые даже обвиняют беженцев в наших сегодняшних экономических проблемах. А отдельное противоречие - в том, что среди тех, кто порочит беженцев ложными, недостоверными сведениями, есть политики…

Нужно понять: никто, за очень редким исключением, не пожелает по своей воле стать беженцем и покинуть родную страну. В противном случае хорошо знакомая нам пословица: "Посадили соловья в золотую клетку. „Ах, родина, ах, родина", - сказал он", - была бы пустым звуком… Если мир хочет найти устойчивое решение проблемы беженцев, тогда права, закона, справедливости нужно требовать для всего мира, всего человечества. Кто не захочет жить в справедливой стране?

Оригинал публикации: Kim mülteci olmak ister ki?
Опубликовано 04/07/2019

Фарук Чакыр (Faruk Çakır)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562509800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2019 года №30
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №46
- Дарига Назарбаева: Работа Сената станет максимально публичной и открытой
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций
- Олигархи при дворе Токаева: казнить нельзя помиловать
- В Правительстве РК подписаны документы по месторождениям Дунга и Абай
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июля 2019 года №475
- Депутаты "Ак жола" требуют расследовать очередную аферу с деньгами ЕНПФ
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  