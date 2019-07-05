Иран начал обогащать уран выше предусмотренного сделкой уровня

00:38 08.07.2019

Иран с 7 июля начинает обогащать уран выше 3,67 процента. Эта отметка предусмотрена условиями ядерной сделки. Об этом заявил заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает агентство Mehr. Аракчи подчеркнул, что Тегеран будет отказываться от части обязательств по сделке каждые 60 дней.

Решение Ирана сократить обязательства связано с тем, что европейские страны – участницы ядерной сделки не приняли никаких мер для ограждения исламской республики от санкций США, заявили в Тегеране.

В Евросоюзе призвали Иран не принимать дальнейших мер, которые подрывают соглашени. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Тегерана опасным шагом, который ведет к созданию в Иране ядерного оружия.



О сокращении своих обязательств в рамках соглашения иранские власти объявили в начале мая. 3 июля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран готов поднять уровень обогащения урана до 3,67 процента. Кроме того, условия работы реактора в Араке будут возвращены к первоначальным, сказал Роухани. Это означает, что реактор будет иметь возможность производить оружейный плутоний. Источники Associated Press считают, что Иран сможет получить ядерное оружие менее чем за год.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Ираном и поэтапном восстановлении санкций. Американские власти уверены, что Иран тайно продолжал разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций.

Договор о свертывании Тегераном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой.