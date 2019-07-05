Большое американское бабло хочет победить зло, - И.Виттель

01:16 08.07.2019

5 июля 2019,



Похоже, американские денежные мешки во главе с Соросом и братьями Кох решили объединиться, чтобы свалить Трампа. Хотя речь, как обычно, о мире и демократии на всей планете.



Они сошлись – волна и пламя. Пожилые миллиардеры с разных концов политического спектра США – неугомонный Джордж Сорос и постоянно демонизируемые братья Кохи, злейшие враги Обамы, решили создать аналитический центр Quincy Institute. Цель создания – новый поворот в американской внешней политике, коротко формулируемый как "дипломатия вместо войн".

Такую инициативу можно всячески приветствовать, если бы не персоналии учредителей. Теневой финансист практически всех цветных революций в мире и "ястребы" Кохи, одни из богатейших людей США, известные своим зловещим, хоть и слегка преувеличенным, влиянием на американскую политику. Короче, фестиваль "Рок против наркотиков", такой оксюморон.



Полностью состав учредителей неизвестен, но среди них: бывший глава Ирано-Американского совета Трита Парси; видный критик американской внешней политики в отношениях с Китаем, Ираном и Северной Кореей Сюзан Ди Маджио; историк и публицист Стивен Вархайм; антивоенный публицист, полковник в отставке Эндрю Бачевич. Как гласит польский фольклор: "Компания была не велика, але бардзо пожондна – пан аптекарь, пан директор, пьяный золотарь, две курвы и я".

Цель создания центра – более осмысленный подход к международным отношениям. Дипломатия вместо танков. Только Горбачева там не хватает, с такой риторикой, для полной компании. Конкретные цели, судя по всему, будут таковы: вывод американских войск из Афганистана и Сирии, нормализация отношений с Китаем и Россией, возвращение к сделке с Ираном и переговоры с Северной Кореей.



Повторюсь – если бы не персоналии, я бы не очень сильно удивился такому разумному подходу. А тут, с одной стороны, "пчелы против меда", а с другой – если такие прожженные прагматики и циники, как Сорос с Кохами, начинают провозглашать свои мирные идеи, то дела в мире и правда идут не очень.

За последние недели, предшествовавшие встрече "Большой двадцатки" в Осаке, мировая пресса регулярно публиковала материалы про бизнесменов, которых не устраивают торговые войны. То американский бизнес со страниц вполне протрамповских изданий начинает говорить о том, что никакое создание новых производств в США и появление рабочих мест не компенсирует убытки, которые понесет американский бизнес от изменения устоявшихся торговых отношений. То Forbes публикует историю китайских инвесторов, создавших производство в Америке, а теперь закрывающих их.

Совсем недавно такие статьи на страницах американской прессы считались ересью, а любое мнение, не совпадающее с мейнстримным мнением экспертов – "угроза для Америки существует везде, соответственно, Америка должна геополитически присутствовать везде и отражать угрозу на дальних подступах с помощью 800 военных баз по всему миру, триллионов долларов на военные расходы и бесконечные конфликты с другими странами" – из эфира и со страниц изгонялось безжалостно. И нет, это не я брежу, это почти дословная цитата из Boston Globe. Причем, что характерно, эксперты мейнстримной стороны финансировались все тем же крупным американским бизнесом. В том числе и Кохами с Соросом.



Похоже маятник качнулся в другую сторону и прагматики начинают брать верх над популистами. Я не берусь гадать, где именно внешняя политика Трампа прищемила хвост крупному бизнесу, точнее, версий у меня столько, что не хватит никакого времени и пространства описать их все. Очевидно одно. Мировое финансовое закулисье недовольно.



Конечно, создание такого "think tank" не означает перемен в американской внешней политике, тем более немедленных. Но явно дает сигнал, что большим деньгам такая политика не по нраву. А, значит, поддержат эти деньги на следующих выборах кандидатов более вменяемых, чем "всероссийски избранный" президент Трамп.



Игорь Виттель