Русских в Туркмении легализуют. Москва и Ашхабад решили проблему бипатридов, - В.Панфилова

06:40 08.07.2019

После длительных переговоров Москва и Ашхабад нашли решение проблемы бипатридов – людей, имеющих двойное гражданство Туркмении и России. Миграционная служба Туркмении начала прием документов на выдачу туркменских заграничных паспортов бипатридам, получившим российские документы после июня 2003 года. Если для Москвы это вопрос политический, то для Ашхабада – вопрос торга.



Соглашение между Россией и Туркменией об урегулировании вопросов двойного гражданства прекратило действовать 18 мая 2015 года. Около 10 тыс. человек, получивших после 2003 года второе – российское – гражданство, должны были определиться, гражданином какой страны остаться. Подписание закона о двойном гражданстве было в свое время инициировано туркменской стороной и поддержано российской. После распада СССР в Туркмении оставались 18 тыс. российских офицеров – на территории страны в то время находились две мотострелковые дивизии, авиационный полк, управление пограничных войск. Плюс члены их семей – получалось более 70 тыс. человек. Россия не могла принять у себя и обеспечить такое количество людей. Ашхабад же был заинтересован в том, чтобы эти военные специалисты остались служить на благо Туркмении. Тогда же помимо закона о двойном гражданстве было подписано соглашение о совместном командовании национальными войсками. В день подписания документов первый туркменский паспорт под номером 1 получил президент РФ Борис Ельцин.

Но в 2003 году главе Туркменистана Сапармураду Ниязову по известным ему причинам разонравилось соглашение о двойном гражданстве. Тогда он, предложив Москве выгодные условия покупки туркменского газа, заговорил о необходимости денонсации российской стороной этого соглашения. СМИ назвали сделку "люди в обмен на газ". Но Госдума РФ протокол о расторжении соглашения о двойном гражданстве не ратифицировала, и российское посольство по инерции продолжало принимать заявления о вступлении в гражданство и после 2003 года. Людям по-прежнему выдавали российские паспорта, тем более что МИД РФ утверждал, что пока протокол не ратифицирован, а значит, соглашение 1993 года обратной силы не имеет.

Туркменские власти, однако, так не считали. Ашхабад в одностороннем порядке прекратил признавать двойное гражданство, а вскоре и вовсе запретил его, приняв оговаривавшую запрет новую Конституцию в 2008 году. Чтобы окончательно покончить с двойным гражданством, в 2013 году в стране приступили к замене старых загранпаспортов на биометрические. Новый биометрический документ выдавался только тем, кто сдал российский паспорт.



Миграционная служба Туркмении в конце минувшей недели начала прием документов на выдачу загранпаспортов бипатридам. Об этом сообщило Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода"). Источники "НГ" в Ашхабаде и Москве подтвердили эту информацию. Однако туркменские власти от комментариев пока воздерживаются.

Как сказал "НГ" председатель региональной общественной организации русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максат Сапармурадов, для того чтобы выехать из Туркменистана, люди отказывались от российского паспорта, получали туркменский и уезжали в Россию. Там они вновь подавали документы на получение российского гражданства. "Москва над решением этого вопроса работала несколько лет. С одной стороны, это плюс, у людей появится возможность выехать в Россию или другие страны на заработки. С другой стороны, минус – это сильный удар по демографии Туркменистана", – считает Сапармурадов. Он обратил внимание на то, что этот вопрос удалось продавить на фоне новой газовой сделки.

Речь идет о заключении нового газового соглашения между "Газпромом" и "Туркменгазом". Как сообщили в "Газпроме", контракт на закупку туркменского природного газа в объеме до 5,5 млрд куб. м в год будет действовать до 30 июня 2024 года.



Максат Сапармурадов обратил внимание на то, что цена контракта не указана. "Но если даже Ашхабад будет получать по 100 долл. за 1 тыс. куб. м, то, возможно, будет выдаваться зарплата, напряженность в обществе снизится", – подчеркнул эксперт.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что поскольку объем закупок газа незначительный, то статус бипатридов – это аргумент для туркменской стороны, чтобы продолжить переговоры по газу. Для России это вопрос политический.



07.07.2019

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"