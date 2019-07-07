Китайские "божьи коровки" угрожают империи Маска. Спутники связи запускают уже сотнями литров

06:41 08.07.2019

Спутников с китайскими иероглифами в космосе будет становиться все больше. Фото с сайта www.wifi.com

Китай анонсировал создание еще одной спутниковой системы связи для работы интернета вещей из 72 космических аппаратов. Ранее Пекин объявил о работе над космической сетью глобального Интернета с использованием 270 спутников.



Исследовательский институт Академии наук Китая (АНК) объявил о плане создания созвездия из 72 малых спутников связи для Интернета вещей к концу 2022-го. План будет выполнять частная космическая компания Commsat. Раньше ее финансировал Cианьский институт оптики и точной механики при АНК. В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle ("Божья коровка"), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.



Кроме спутников в них входят платформы облачных вычислений, наземные станции управления и терминалы.

Коммерческую эксплуатацию этих аппаратов планируют начать уже в 2020 году, к тому времени будут запущены еще четыре спутника. Полная группировка из 72 спутников, как планируется, будет обслуживать пользователей, занимающихся защитой дикой природы, аварийно-спасательными работами в полевых условиях, мониторингом транспортных средств и судов, логистикой.

Commsat – одна из многих компаний в мире, которые стремятся получить свой кусок пирога от будущего рынка интернета вещей. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году к интернету вещей будет подключено около 20 млрд устройств по всему миру. При этом сегодня только 10% поверхности Земли покрыто наземной сетью, Интернета нет в тайге, пустынях, да и просто на отдаленных территориях.



Китай давно и успешно осваивает космос. В начале июля Центральное телевидение Китая сообщило, что КНР планирует к 2021 году развернуть на орбите Земли группировку спутников Leo из 192 космических аппаратов с искусственным интеллектом. А в начале декабря частная китайская компания LinkSure заявила о намерении обеспечить бесплатным спутниковым Интернетом всю Землю к 2026 году. Для этого она планирует создать группировку из 272 низкоорбитальных аппаратов. Первый спутник "Ляньшан-1" будет отправлен в космос в следующем году с космодрома Цзюцюань. Проект оценивают в 432 млн долл.



Китайцы, похоже, бросились в погоню за Илоном Маском и другими пионерами Запада, уже разворачивающими в космосе свои "созвездия спутников". В мае первый запуск спутников для глобального Интернета Starlink провела компания SpaceX Илона Маска. На днях она сообщила, что потеряла три спутника из 60, отправленных в космос. Тем не менее 45 аппаратов уже достигли нужной орбиты 550 км. В SpaceX обещают скоро начать проверять возможности спутников по раздаче Интернета. Нет сомнений, что команда Маска, как обычно, придумает что-то яркое, а не просто будет передавать потоковое видео и играть в видеоигры. По крайней мере во время запуска спутников Интернет (пока земной) облетели видео его "космического поезда" из цепочки ярких звездочек на ночном небе. Starlink первоначально планировала собрать группировку из 12 тыс. недорогих спутников, обеспечивающих терабитное интернет-соединение.



Есть еще OneWeb – телекоммуникационная компания, основанная бывшим менеджером Google Грегом Уайлером в Великобритании. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года, а всего компания хочет создать группировку из 650 спутников (именно столько аппаратов должно постоянно находиться на орбите, чтобы обеспечить глобальное интернет-покрытие). Этот проект уже привлек 3,4 млрд долл. от таких инвесторов, как SoftBank, Qualcomm Technologies, Coca-Cola, Virgin Group. Глобальную сеть связи компания рассчитывает развернуть к 2021 году. Спутники для нее делает Airbus, а запускают их с помощью российских "Союзов" с платформы во Французской Гвиане.

По словам экспертов, потенциальный объем рынка спутниковой связи для интернета вещей только в России составляет до 30 млрд долл., из них 70% придется на "созвездие спутников". "Объем рынка интернета вещей в России в 2018 году достиг 3 млрд долл., а рост составил 18%", – рассказывал директор направления связи компании "Искра" Андрей Долженко.



В материалах национального проекта "Цифровая экономика" упоминался проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы "Сфера", о существовании которого заявил президент России Владимир Путин еще в июне 2018 года. По его словам, спутники, запущенные в рамках программы "Сфера", будут заниматься "и позиционированием, и зондированием Земли, и связью". Причем качество связи будет такое, что "сможет, по сути, заменить кабельную связь", но будет дешевле и доступнее. "Это в целом может привести к абсолютной революции в сфере связи", – говорил президент. Возможно, именно эта система в перспективе и будет российским ответом Илону Маску.



"Сфера" может быть утверждена до конца 2019 года как федеральная целевая программа комплексного развития космических и информационных технологий, ее цель – создать взаимозависимую космическую информационную инфраструктуру, которая объединит действующие и новые спутниковые системы связи и вещания, дистанционного зондирования Земли, а также навигации. По планам в 2030 году спутниковая группировка "Сферы" должна превысить 600 аппаратов.



"В отличие от России, которая то выкарабкивалась, то искала свой путь, Китай с начала 1980-х органично вписался в западную экономическую систему, получив доступ к их технологиям, не отказывался и от российских, пройдя путь от копирования до синтезирования. Например, всего за 30 лет КНР проделала путь от наших стареньких МиГ-21 до производства самых современных летательных аппаратов. Безусловно, китайцы бросают технологический вызов Западу", – сказал "НГ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.



"70–200 спутников – это сегодня уже не так и много. Скорее всего речь идет о каких-то тестах, локальных задачах, – пояснил "НГ" сообщения о китайских "созвездиях спутников" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. – Размеры спутников измеряют в литрах. Если аппарат около 1 л, то 1 тыс. спутников – это тонна. За пять пусков можно забросить в космос многотысячную группировку, – говорит Мариничев. Кроме того, китайцы запускают так называемые низколеты – спутники с низкой орбитой, которые со временем опускаются и сгорают в плотных слоях атмосферы, так что группировку надо постоянно обновлять.

При этом, по его словам, сам по себе запуск даже большого количества спутников еще не означает возможность уже на следующий день получить интернет вещей или сотовую связь через спутник по цене сегодняшних тарифов. Еще нет ни соответствующих технологий, ни сервисов. "Мы находимся на стадии перехода, как это было, например, с телевизорами: у всех стояли огромные шкафы с электронно-лучевыми трубками, а за бешеные деньги можно было купить плоский с ЖК-экраном, за которым, как все понимали, будущее. И здесь тоже речь о конкуренции за будущие космические цифровые экосистемы".

Мариничев также поясняет, что космический Интернет пока не может быть конкурентом обычного земного, он предназначен для обеспечения цифровой связью тех районов Земли, где сейчас Интернета нет, а также формирования условий возможности тотального доступа различных устройств, в первую очередь вещей и различных датчиков, к Сети на территории всей планеты



Анатолий Комраков



7.07.19