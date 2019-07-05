Британская морская пехота оставила армию Сирии без топлива, - "НГ"

06:50 08.07.2019

Развязанная Вашингтоном гибридная война против Дамаска и Тегерана может перерасти в полномасштабные боевые действия



Танкер Grace 1 скорее всего шел в сирийский порт Тартус, арендованный Россией.

Задержание королевской морской пехотой Великобритании супертанкера Grace 1 с иранской нефтью скорее всего тщательно готовилось не только в Лондоне, но и в Вашингтоне. Не случайно одним из первых на задержание танкера отреагировал советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, заявив о "великолепных новостях". По его утверждению, танкер захвачен в связи с "нарушением санкций ЕС против Сирии". Однако раньше, несмотря на все санкции, нефть в Сирию через Гибралтарский пролив танкеры свободно доставляли, причем нефть не только иранскую.



Похоже, настал час икс, когда США и их ближайшие союзники решили оказать наиболее мощное давление на Иран и Сирию. Инцидент 4 июля в Гибралтарском проливе можно рассматривать как новый этап гибридной войны, развязанной против режима президента Сирии Башара Асада и руководства Ирана. Любые ответные силовые действия со стороны Тегерана могут перерасти в реальные боевые действия, в большую войну на Ближнем Востоке.

Иранские СМИ утверждают, что судно, перевозящее иранскую нефть, принадлежит российской компании. Официальных доказательств этому нет. Однако можно с уверенностью сказать, что супертанкер Grace 1 шел не в порт Банияс, как утверждают некоторые СМИ, а в Тартус, который с мая 2019 года на 49 лет арендовала Россия. На борту судна находятся 2 млн барр. (около 270 тыс. т) нефти. Танкеры с такой грузоподъемностью в морском порту Банияса по техническим причинам не обслуживаются.



Согласно официальной информации, как правило, они разгружаются в морском порту Тартус, рассчитанном на прием танкеров дедвейтом более 200 тыс. т. И только после этого по трубопроводам нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе. Согласно данным арабских СМИ, в этом году лишь один иранский нефтяной танкер отгрузился в порту Банияса (см. "НГ" от 26.05.19).



22 июня неизвестные террористы взорвали пять линий подводных трубопроводов, идущих в прибрежных водах Сирии из Тартуса в Банияс. Произошел масштабный разлив нефти. И Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики расценило случившееся как спланированную диверсию.



Эксперты сходятся во мнении, что она была подготовлена и осуществлена боевыми пловцами спецназа одной из крупных военных держав, настроенных враждебно против режима Асада. Пока не ясно, запущены ли вновь поврежденные трубопроводы. Хотя факт энергетического кризиса в Сирии налицо.

Помимо морской блокады товарно-транспортных потоков в Сирию США негласно ввели запрет и на покупку Дамаском нефти, добываемой на оккупированной американцами территории. Ранее режим Асада приобретал ее у боевиков. Сейчас же вся нефть, добытая на территории восточнее Евфрата, при посредничестве курдов и местных арабских племен продается в Турцию и Ирак.



Две недели назад министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии Атеф аль Надаф официально объявил решение правительства о повышении цен на бензин. По сравнению с маем 2019 года они выросли в июне почти на 20%. В освобожденных правительственными силами регионах в связи с этим наблюдается недовольство. Авторитет режима падает. Видимо, экономический кризис сказался и на эффективности военных действий против боевиков. Из-за дефицита горюче-смазочных материалов уменьшено количество боевых вылетов самолетов и вертолетов сирийских ВВС. Вот уже несколько раз откладывается большое наступление правительственных сил в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Как известно, еще в сентябре прошлого года РФ и Турция заключили в Сочи договоренности о создании в ЗД "Идлиб" демилитаризованной зоны. Анкара взяла на себя обязанность обеспечить вывод из этой зоны тяжелых вооружений умеренной оппозиции и уход оттуда террористов. Однако к настоящему времени террористы взяли под контроль свыше 90% демилитаризованной зоны, обстреливая оттуда позиции сирийской армии.

Как утверждает турецкое информационное агентство Anadolu, "за два месяца боев в Идлибской зоне деэскалации отряды умеренной оппозиции уничтожили не менее 900 сирийских военнослужащих". Мухаммед Рашид, представитель группировки "Армия Насра", входящей в состав Сирийской свободной армии, заявил агентству, что в числе убитых не менее 150 офицеров.



Готовят организованную военную оппозицию против режима Асада и американцы. Как сообщает интернет-портал Euphrates Post, международная коалиция во главе с США объявила о "наборе добровольцев" в ряды Новой сирийской армии, создаваемой в "зоне деконфликтации" вокруг незаконно размещенной в провинции Хомс военной базы Ат-Танф. Записывают всех желающих. Сообщается, что "в дальнейшем проамериканские боевики отправятся для прохождения курсов военной подготовки на территорию Иордании под руководством международной коалиции".

"Мне думается, что пришла пора России заменить Иран на сирийском рынке углеводородов. США и их союзники вряд ли введут блокаду против российских нефтеналивных танкеров, идущих в Сирию, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Помимо этого надо побудить Асада активизировать внутрисирийский диалог, чтобы решить политические проблемы страны. Тогда у США и других стран не будет аргументов против нынешнего сирийского режима".



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"