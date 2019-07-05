 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мягкой силе" Кремля готовят жесткий USAID-отпор
06:52 08.07.2019

"Мягкой силе" Кремля дадут жесткий отпор
USAID представило программу поддержки стран бывшего СССР и Восточной Европы

В конце минувшей недели Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске программы "по противодействию злонамеренному влиянию Кремля". Цель программы - содействовать ближним и дальним соседям России в снижении их энергетической и экономической зависимости от Москвы, борьбе с российской пропагандой и предотвращении кибератак. В МИД РФ документ назвали "голосом из прошлого", который "резко диссонирует с конструктивной тональностью" встречи президентов Путина и Трампа в Осаке. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, обнародование программы USAID в условиях набирающей темп предвыборной гонки в США призвано не допустить нормализации российско-американских отношений независимо от того, кто станет будущим президентом.
Представляя новую программу американского Агентства США по международному развитию на презентации в Париже, директор USAID Марк Грин напомнил: миссия возглавляемой им организации - оказание помощи государствам "на их пути к самодостаточному развитию". Главным препятствием для свободного и демократического развития стран Восточной Европы и бывшего СССР господин Грин назвал политику Москвы.

Новая программа, озаглавленная "Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля", должна предоставить партнерам и союзникам США "дополнительные инструменты" для борьбы с действиями России.

"Режим в Москве является не только авторитарной силой, которая агрессивно ищет новую сферу идеологического влияния за пределами своих границ. И в Европе, и в Евразии цели, преследуемые Кремлем, очевидны.
Москва действует неумолимо, подрывая экономическую либерализацию, пытаясь остановить демократическое развитие и ослабить суверенитет отдельных государств",- обозначил главную идею документа Марк Грин.
Как считают в USAID, российское руководство использует "обширный набор тактик и инструментов". В информационной сфере такими "инструментами" являются телеканал RT и агентство Sputnik International, на содержание которых, по оценке USAID, Москва ежегодно тратит почти $300 млн.

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Частью стратегии Кремля в новом докладе названо применение экономических рычагов давления на соседей России, используя их "историческую зависимость" от поставок нефти и газа из РФ. В свою очередь, Вашингтон готов предоставить странам Восточной Европы и бывшего СССР финансовую поддержку. Одним из ключевых пунктов новой программы станет помощь странам-партнерам США в выходе "на успешные локальные и региональные рынки энергоносителей".

Такую работу USAID уже ведет на Украине и в Молдавии. Так, благодаря поддержке агентства Киев реализует проект по подключению энергосистем к поставкам из стран Центральной Европы. В свою очередь, Кишинев благодаря помощи США значительно переориентировал экспортные потоки: более 70% молдавских товаров поставляется в ЕС и лишь 16% - в Россию.

Наконец, еще одним направлением станут помощь в создании политических партий и объединений гражданских активистов, обучение приемам борьбы с коррупцией.
Мы предлагаем необходимые инструменты политикам, ориентированным на проведение реформ, и представителям гражданского общества, чтобы противодействовать коррупционной практике, которую представители Кремля часто используют в интересах Москвы",- сообщил господин Грин.

По его словам, помощь, оказанная USAID, позволила Украине провести "свободные и честные выборы". Агентство выделило около $2,7 млн на оборудование для предотвращения кибератак, а также провело тренинги для членов Центральной избирательной комиссии страны и наблюдателей на местах.
Не менее важной в USAID называют программу поддержки независимых СМИ. Такая программа уже реализуется в Грузии, где, по словам Марка Грина, в ней участвуют "сотни грузинских волонтеров". Кроме того, "11 независимых и ответственных" медиаресурсов в Боснии, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии получили поддержку агентства. Данные о финансировании новой программы Марк Грин раскрывать не стал.

Российский и американский политологи о том, как решить главную проблему в отношениях РФ и США
Комментируя инициативу USAID, российский МИД назвал ее "голосом из прошлого", который "резко диссонирует с конструктивной тональностью встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "группы двадцати" в Осаке". "Влиятельные вашингтонские функционеры всеми силами стараются не допустить нормализации российско-американских отношений, разрушить их еще больше",- отметили в МИД РФ.
Напомним, что USAID прекратило свою работу в России осенью 2012 года - еще до украинского кризиса 2014-го, в период правления президента Обамы, когда после неудачной перезагрузки отношения двух стран продолжали неуклонно ухудшаться.

Это произошло после того, как российские власти сочли характер работы USAID не всегда отвечающим заявленным целям. В сообщении МИД РФ, распространенном после принятия решения о сворачивании программ USAID в России, говорилось, что через распределение грантов агентство пыталось влиять на политические процессы и институты гражданского общества.
И вот теперь, через семь лет после ухода агентства из России, USAID продемонстрировало, что российское направление остается для него приоритетным. Но главная борьба с влиянием Кремля для USAID сейчас разворачивается на площадках третьих стран, традиционно находившихся в зоне стратегических интересов Москвы.
Концепция откровенно направлена на насаждение русофобии в мире, особенно в соседних с нами государствах. За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым "российским вмешательством" отчетливо прослеживается желание подчинить их влиянию США, настроить против России",- заявили по этому поводу в МИД РФ.

"В том, что доклад USAID был обнародован уже после встречи президентов Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке, на самом деле нет ничего необычного. Бюрократическая машина в США имеет колоссальную инерцию и слабо реагирует на информационные поводы, даже если речь идет о событиях с участием американского президента. Так что, о чем бы ни договаривался президент США с Владимиром Путиным или каким-то другим лидером, "внутреннее государство" в Америке имеет свою логику и действует по своим установкам, отработанным годами",- пояснил "Ъ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
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По словам эксперта, несмотря на его рутинный характер, документ USAID может иметь особый резонанс в связи с набирающей обороты в США избирательной кампанией, по итогам которой в ноябре 2020 года в стране будет избран новый президент. "Президент Трамп неоднократно демонстрировал решимость сокращать расходы за пределами США, которые напрямую не ведут к решению внутренних проблем страны. Однако концепция USAID фактически противоречит этой логике Трампа, напоминая, что "внутреннее государство" в США действует по своим канонам,- отмечает Владимир Батюк и добавляет: - В ходе президентской гонки неизбежно будет всплывать вопрос о бюджетных расходах, и Дональду Трампу придется снова отстаивать свою позицию".
"При этом главная цель доклада USAID состоит в том, чтобы сохранить конфронтационную модель отношений с Россией на годы вперед независимо от того, кто станет будущим президентом США",- резюмирует эксперт.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №117 от 08.07.2019, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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