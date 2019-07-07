 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии, - "Взгляд"
07:10 08.07.2019

Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру?
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить в САР наземные войска, чтобы частично заменить там американский контингент. По его словам, ИГИЛ можно добить и с помощью сирийских сил, но международное присутствие необходимо для авиационной поддержки, логистики, обучения и техпомощи.
Ранее в Белом доме заявляли, что работают над тем, чтобы в военном контингенте стран Запада в Сирии было больше европейцев, чем американцев.

США намеренно забывают о том, что в Сирию их никто не приглашал. Вашингтону неоднократно указывали на то, что американские военные находятся в арабской республике незаконно, и МИД Сирии требует их немедленного вывода. По словам президента Башара Асада, американцы только препятствуют окончательному урегулированию ситуации в САР.

Изначально Белый дом планировал отправить войска в Сирию всего на три месяца, но в итоге они застряли там на несколько лет. Но в конце прошлого года Трамп пообещал, что войска США покинут Сирию, так как цель их пребывания – победа над террористами – уже достигнута. В начале января Госдеп подтвердил, что вывод американских войск начался и теперь в САР останется "только небольшой миротворческий контингент".

Теперь США хотят расширить этот "миротворческий контингент" и приглашают туда Германию.
Позиция Германии в сирийском вопросе неоднозначна. С одной стороны, Берлин заявлял, что выступает за политическое решение. В то же время канцлер Ангела Меркель в сентябре прошлого года не исключала, что вооруженные силы ее страны могут принять участие в военных ударах союзников.

Теоретически Германия может принять предложение США. Тем более, что речь идет всего лишь о частичной замене американского контингента.

Цели американцев прозрачны: Вашингтон хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя часть функций США и сопряженные с ними расходы.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что сейчас американцы действуют по принципу: "Мы тут за демократию воюем, а вы, ребята, не в кустах отсиживайтесь, а участвуйте в тех же войнах, в которых участвуют США".
"Может быть, они даже Германии пятый пункт Вашингтонского договора припомнили и сказали – вперед, выполняйте миссию, которую мы несем по всему миру!" – считает эксперт.
По словам Леонкова, ранее Германия уже принимала участие в сирийских делах. Например, посылала туда самолеты-разведчики, кроме того, ее экипажи работали на самолетах-ретрансляторах.
"Потом американцы запросили боевую авиацию туда направить, но немцы отказали. Сейчас на них будут оказывать давление. Нельзя забывать, что зачастую Германия принимает решения несамостоятельно в силу обстоятельств. США могут воспользоваться каким-то обстоятельством и надавить на ФРГ, чтобы получить свое", – прогнозирует эксперт.
При этом он выразил мнение, что Вашингтон, призывая Германию войти в Сирию, рассчитывает окончательно разрушить отношения Москвы и Берлина. "Потому что ФРГ последовательно противостоит США в вопросе "Северного потока – 2" и экономических отношений с Россией. Несмотря на санкции и русофобскую политику, немцы держат определенный курс и "Северный поток – 2", который все ближе к берегам Германии", – пояснил Леонков.
Когда "Северный поток – 2" "воткнется" в территорию страны, энергетические вопросы, которые влияют на стоимость немецкой продукции, будут решены. И тогда партия, которая говорит о необходимости снятия санкций с России, получит сильнейший аргумент, считает военный эксперт.
"США нужно сделать так, чтобы отношения России и Германии до этого момента были испорчены. Так почему бы не воспользоваться Сирией? Германцы войдут, начнется заваруха. И России придется с этим разбираться. Вопрос в том, согласится ли Германия? В Германии дураков нет, в отличие от Польши, которая делает все так, как говорит Вашингтон. Вопрос о том, на каких условиях Германия согласится войти в Сирию и участвовать в боевых действиях, открыт", – резюмировал он.
Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов с Леонковым не согласен. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что получить от Германии согласие на вход ее наземных войск в Сирию у американцев вряд ли получится
"Сомневаюсь, что это произойдет. Не могу себе представить, с какой радости Германия захочет вмешиваться в этот конфликт, где правовые основания пребывания американских войск и их функции не ясны", – заявил политолог.
"США находятся в тесном взаимодействии с курдами, чем вызывают дикую ярость Турции. Германии, учитывая ее сложные, но тесные отношения с Турцией, только этого не хватало, как говорится. Так что вряд ли это произойдет", – добавил он.
Лукьянов также напомнил, что Сирия и Россия неоднократно указывали, что пребывание американцев в САР незаконно. "То же самое будет относиться и к германским военным, если они там окажутся", – заключил эксперт.

7 июля 2019,
Дарья Рыночнова

Источник - vz.ru
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