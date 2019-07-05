В Кыргызстане завершили учет сурков - 345.554 голов, из них - серых 159.066, красных - 174.037, сурков Мензбира - 12.451

07:20 08.07.2019

Сотрудники департамента сохранения биоразнообразии и особо охраняемых природных территорий государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР (ГАООС и ЛХ) завершили учет сурков.



Мероприятия проводились в целях определения и введения в базу данных численности сурков для охраны и рационального использования.



На территории Кыргызстана обитает три вида сурка: сурок серый, сурок красный и сурок Мензбира, занесенный в Красную книгу. В настоящее время численность обитающих в Кыргызстане сурков составляет 345 тыс. 554 голов. Из них численность серого сурка составила 159 тыс.66, красного - 174 тыс.37. голов. Численность сурков Мензбира, занесенного в Красную книгу Кыргызстана, в 2019 году составила 12 тыс. 451 голов.