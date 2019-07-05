 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В узбекском Джизаке из отпускных учителей удержали по $50 за неиспользованные газ и электроэнергию
07:41 08.07.2019

Из отпускных учителей школ в Дустликском районе Джизакской области удержали по 400 тысяч сумов за неиспользованный газ или электричество.
Директор одной из школ сообщил, что принудительные удержания из зарплаты учителей производятся по приказу руководства районного отдела Бюро принудительного исполнение и прокуратуры.

Как говорит один из сотрудников Дустликского районного отдела народного образования, пожелавший остаться неизвестным, из отпускных учителей всех местных школ удержали крупную сумму денег.

– Районный отдел Бюро принудительного исполнения и районная прокуратура приказали районному отделу народного образования и директорам школ удержать деньги из зарплаты учителей. Почему из зарплаты за июнь и июль? Потому что в эти месяцы все учителя уходят в 48-дневный отпуск. Поэтому всех учителей заставили написать заявления о том, что они согласны, чтобы с их зарплаты удержали до 400 тысяч сумов (около 50 долларов США) за электричество и газ. Вы можете прийти в нашу бухгалтерию и проверить список учителей, которых вынудили сдать деньги. Деньги сдали учителя 14-й, 8-й, 10-й, 2-й и других школ. Из зарплаты учителей удержали крупную сумму денег, несмотря на то, что удерживать деньги из зарплаты учителей за коммунальные услуги запрещено, – говорит сотрудник Дустликского районного отдела народного образования.

Учитель одной из школ в Дустликском районе подтвердил информацию представителя районо.
– У меня нет никаких долгов за газ и электричество. Я ежемесячно плачу за коммунальные услуги. Но почему-то мы снова возвращаемся в прошлое, почему все тяготы снова взваливают на плечи учителей, – жалуется учитель.
Сотрудник финансового отдела администрации Дустликского района сообщил, что удержания из заработной платы сотрудников бюджетных организаций производятся по приказу нового главы районного отдела БПИ и районной прокуратуры.
– Удерживают деньги не только из зарплаты учителей, но и работников дошкольных учреждений и медработников. По имеющимся у меня данным, из зарплаты сотрудников бюджетных организаций удержали 250 миллионов сумов (около более 29 тысяч долларов), из зарплаты учителей – 175 миллионов (около 20,5 тысяч долларов). Общая сумма ежемесячной заработной платы учителей всех школ в Дустликском районе составляет 800 миллионов сумов, удержали почти одну четвертую из этой суммы, – сказал собеседник.
Однако заместитель начальника Дустликского районного отдела Бюро принудительного исполнения Улугбек Алижанов заявил, что удержания из зарплаты учителей производились на добровольной основе.

Источник - centralasian.org
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