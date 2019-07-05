В Ташкенте арестован подполковник Калошин - сотрудник узб-арм-газеты "Ватанпарвар" ("Патриот")

08:08 08.07.2019

В Ташкенте арестован сотрудник газеты "Ватанпарвар" Владимир Калошин

Узбекистан, происшествия 9:09, 08 июля 2019 Просмотров: 1053



CA-NEWS (UZ) - 2 июля в своей квартире на ташкентском массиве Юнусабад был задержан, а затем помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ) 68-летний сотрудник военной газеты "Ватанпарвар" ("Патриот") Владимир Калошин. Об этом сообщило издание AsiaTerra.

О нем известно следующее: воинское звание – подполковник, военный пенсионер. В газете работал с июля 1992 года. Окончил ТВОКУ с золотой медалью. В Ташкенте перевелся в мае 1992-го из Забайкальского военного округа. Компетентный военный журналист, военный корреспондент.

С воинской службы уволен приблизительно в середине 2010-х. В последние годы работал в газете на гражданской должности. Инвалид второй группы, страдает бронхиальной астмой.



В чем его обвиняют, пока неизвестно. Предположительно, по статье 157 ("Измена государству"), отмечает издание.

В последнее время сотрудники СГБ активно фабрикуют или пытаются фабриковать дела о шпионаже. Об этом рассказывается в статьях "В Узбекистане бывшего дипломата, больного шизофренией, лишили доступа к адвокату и готовятся судить за шпионаж в пользу Запада", "СГБ высказалась о деле бывшего дипломата, больного шизофренией и обвиняемого в шпионаже", "Генпрокуратура Узбекистана опровергает сообщения о пытках аресто