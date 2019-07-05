Глава "Узбекнефтегаза" Сидыков: причина коррупции - "узбекский менталитет"

08:29 08.07.2019

Глава "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидыков назвал причину коррупции в Узбекистане в ходе пресс-конференции с журналистами, сообщает upl.uz.

Как заявил глава холдинга, коррупция существует из-за "узбекского менталитета".

Даже самые честные компании, которые "железно" выигрывают тендеры заносят деньги в знак уважения: мы будем бороться с этим явлением. Коррупцию необходимо остановить, цитирует издание Баходира Сидыкова.